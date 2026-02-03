ধূলিময় পৰিৱেশে স্বাস্থ্যত কিদৰে পেলাইছে প্ৰভাৱ ?

ধূলিময় পৰিৱেশে স্বাস্থ্যত কিদৰে পেলাইছে প্ৰভাৱ ?
এতিয়া চৌদিশে ধূলিময় পৰিৱেশ । এই পৰিৱেশে কেনেধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ? কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি ? এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ।
Published : February 3, 2026 at 11:36 AM IST
গুৱাহাটী : জলবায়ুৰ পৰিবৰ্তনৰ লগতে চৌদিশে এতিয়া ধূলিময় তথা শুকান পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৌদিশে চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে একপ্ৰকাৰ ধূলিময় পৰিৱেশৰ বাবে বিভিন্ন শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগে গা কৰি উঠিছে । এতিয়া যেন সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এজাক বৰষুণৰ বাবে ।
এই ধূলিময় পৰিৱেশে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে । এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়, "গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুত দিনৰ পৰা বৰষুণ নাই, যাৰ ফলত চৌদিশে এক শুকান পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । ধূলিয়ে আমাৰ ছাল-চুলিকে ধৰি শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতি কৰে ।"
ধূলিয়ে স্বাস্থ্যত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় ?
- ধূলিয়ে আমাৰ চুলিত বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ধূলিৰ ফলত চুলিত উফিৰ সমস্যাৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যা হ'ব পাৰে ।
- এলাৰ্জিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে । কাঁহ আদিৰ হ'ব পাৰে ।
- চকুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ যেনে কনজাংকটিভাইটিছ বা আই ফ্লু হ'ব পাৰে । আনহাতে ধূলি চকুত সোমোৱাৰ ফলত যদি চকুটো জোৰ কৰি মোহাৰি দিয়া যায় তেন্তে কৰ্নিয়াৰ আলচাৰ হোৱাৰ আশংকাও নোহোৱা নহয় ।
- উশাহত ধূলি আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ বিভিন্ন ৰোগ হ'ব পাৰে ।
- ধূলিৰ ফলত ডিঙিত এলাৰ্জিক লেৰিংজাইটিছৰ সমস্যা হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
- ছালৰ বিভিন্ন ৰোগৰ হ'ব পাৰে ।
কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?
যিসকল ৰোগীৰ এজমাৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ এই সময়চোৱাত বিশেষভাৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ।
- শুকান বতৰৰ বাবে এই সময়চোৱাত ছালখন শুষ্ক হৈ থাকে । সেয়ে ছালখনৰ যত্ন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন । ছালখন সদায় মইশ্চৰাইজাৰ কৰি ৰাখিব লাগে ।
- বিশেষ কোনো কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব নালাগে ।
- বয়োজ্যেষ্ঠ বা যিসকল লোকৰ হাওঁফাওঁৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই গ’লে মাস্ক পৰিধান কৰিহে যাব লাগে ।
- বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পাছত হাত-ভৰি ভালদৰে ধুৱ লাগে ।
- বতৰ শাক পাচলি, ফল-মূল আদি খাব লাগে ।
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে ।