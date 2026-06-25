চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই দাঁতৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়?

চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই দাঁতৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়?
চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয় খোৱাৰ পূৰ্বে দহবাৰ চিন্তা কৰক । ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা ক্ষতিসমূহ জানিলে আচৰিত হ'ব ।
Published : June 25, 2026 at 8:26 PM IST
গুৱাহাটী: এইহেন গৰমৰ বতৰত শীতল পানীয় আপোনাৰ নিশ্চয় প্ৰিয় । আকৌ চেনীযুক্ত বিভিন্ন খাদ্যৰ কথা ক'বই নালাগে । কিন্তু শীতল পানীয় বা চেনীযুক্ত খাদ্যই আপোনাৰ দাঁতৰ কি কি অঘটন ঘটাই থাকে আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে ? চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয় গ্ৰহণে আমাৰ দাঁতত কেনেধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰে এই সন্দৰ্ভত জনালে দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পংকজ শৰ্মাই ।
ডাঃ শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি,"চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই আমাৰ দাঁতৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় । চকলেট বা যিকোনো মিঠা জাতীয় খাদ্য খোৱাৰ পিছত মুখৰ ভিতৰত থকা কিছুমান বেক্টেৰিয়াই এচিড উৎপন্ন কৰে । ফলত বেছি সময় ধৰি মুখত মিঠা লাগি থাকিলে মুখগহ্বৰ অধিক এচিডিক হৈ পৰে ।"
তেওঁ কয়,"এই এচিডে দাঁতৰ ওপৰৰ সুৰক্ষামূলক স্তৰ, অৰ্থাৎ এনামেল, ক্ষয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত দাঁত ক্ষয় আৰু কেভিটিৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে । সমস্যা অধিক বৃদ্ধি পালে কেতিয়াবা দাঁত উঠাই দিবলগীয়া পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।"
আনহাতে, শীতল পানীয়ত চেনীৰ লগতে এচিডো থাকে । এই এচিডে দাঁতৰ এনামেল ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে তাক কোমল কৰি তোলে । অত্যাধিক পৰিমাণে শীতল পানীয় গ্ৰহণ কৰিলে দাঁতৰ ওপৰৰ স্তৰ ধীৰে ধীৰে ক্ষয় হৈ যায়, যাক ডেণ্টেল ইৰ’জন (Dental Erosion) বুলি কোৱা হয় ।
ফলস্বৰূপে দাঁত হালধীয়া দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দাঁতৰ সংবেদনশীলতা (Sensitivity) বৃদ্ধি পায় । এনে অৱস্থাত ঠাণ্ডা, গৰম, মিঠা বা টেঙা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে দাঁতত হঠাতে খুচি ধৰা বা বিষ অনুভৱ হ’ব পাৰে ।
এই সমস্যাসমূহৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ?
চেনীযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ পিছত মুখখন ভালদৰে পানীৰে ধুই পেলাব লাগে । সম্ভৱ হ’লে কিছু সময় পিছত দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে ।
শীতল পানীয় খোৱাৰ লগে লগে দাঁত ব্ৰাছ কৰা উচিত নহয় । কাৰণ সেই সময়ত এনামেল কিছু কোমল হৈ থাকে। তাৰ পৰিৱৰ্তে মুখখন পানীৰে ভালদৰে আখলি লোৱা উচিত ।
শীতল পানীয় খাবলগীয়া হ’লে ষ্ট্ৰ (straw) ব্যৱহাৰ কৰিলে পানীয়ৰ দাঁতৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শ কম হয়।
পৰাপক্ষত শীতল পানীয়ৰ ব্যৱহাৰ সীমিত ৰখা বা এৰাই চলা ভাল, কিয়নো ই দাঁতৰ লগতে শৰীৰৰ আন দিশতো ক্ষতি কৰিব পাৰে ।
দৈনিক অন্তত দুবাৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰা আৰু নিয়মিত মুখগহ্বৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অত্যন্ত জৰুৰী ।
দাঁতৰ সুস্থতা বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে সঠিক খাদ্যাভ্যাস আৰু নিয়মিত মুখগহ্বৰৰ যত্নই হৈছে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ উপায় ।
সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।