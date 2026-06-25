ETV Bharat / health

চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই দাঁতৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়?

চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয় খোৱাৰ পূৰ্বে দহবাৰ চিন্তা কৰক । ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা ক্ষতিসমূহ জানিলে আচৰিত হ'ব ।

How do sugary foods and cold drinks affect the teeth
চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই দাঁতৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এইহেন গৰমৰ বতৰত শীতল পানীয় আপোনাৰ নিশ্চয় প্ৰিয় । আকৌ চেনীযুক্ত বিভিন্ন খাদ্যৰ কথা ক'বই নালাগে । কিন্তু শীতল পানীয় বা চেনীযুক্ত খাদ্যই আপোনাৰ দাঁতৰ কি কি অঘটন ঘটাই থাকে আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে ? চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয় গ্ৰহণে আমাৰ দাঁতত কেনেধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰে এই সন্দৰ্ভত জনালে দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পংকজ শৰ্মাই

ডাঃ শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি,"চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই আমাৰ দাঁতৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় । চকলেট বা যিকোনো মিঠা জাতীয় খাদ্য খোৱাৰ পিছত মুখৰ ভিতৰত থকা কিছুমান বেক্টেৰিয়াই এচিড উৎপন্ন কৰে । ফলত বেছি সময় ধৰি মুখত মিঠা লাগি থাকিলে মুখগহ্বৰ অধিক এচিডিক হৈ পৰে ।"

তেওঁ কয়,"এই এচিডে দাঁতৰ ওপৰৰ সুৰক্ষামূলক স্তৰ, অৰ্থাৎ এনামেল, ক্ষয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত দাঁত ক্ষয় আৰু কেভিটিৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে । সমস্যা অধিক বৃদ্ধি পালে কেতিয়াবা দাঁত উঠাই দিবলগীয়া পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।"

আনহাতে, শীতল পানীয়ত চেনীৰ লগতে এচিডো থাকে । এই এচিডে দাঁতৰ এনামেল ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে তাক কোমল কৰি তোলে । অত্যাধিক পৰিমাণে শীতল পানীয় গ্ৰহণ কৰিলে দাঁতৰ ওপৰৰ স্তৰ ধীৰে ধীৰে ক্ষয় হৈ যায়, যাক ডেণ্টেল ইৰ’জন (Dental Erosion) বুলি কোৱা হয় ।

ফলস্বৰূপে দাঁত হালধীয়া দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দাঁতৰ সংবেদনশীলতা (Sensitivity) বৃদ্ধি পায় । এনে অৱস্থাত ঠাণ্ডা, গৰম, মিঠা বা টেঙা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে দাঁতত হঠাতে খুচি ধৰা বা বিষ অনুভৱ হ’ব পাৰে ।

এই সমস্যাসমূহৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ?

চেনীযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ পিছত মুখখন ভালদৰে পানীৰে ধুই পেলাব লাগে । সম্ভৱ হ’লে কিছু সময় পিছত দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে ।

শীতল পানীয় খোৱাৰ লগে লগে দাঁত ব্ৰাছ কৰা উচিত নহয় । কাৰণ সেই সময়ত এনামেল কিছু কোমল হৈ থাকে। তাৰ পৰিৱৰ্তে মুখখন পানীৰে ভালদৰে আখলি লোৱা উচিত ।

শীতল পানীয় খাবলগীয়া হ’লে ষ্ট্ৰ (straw) ব্যৱহাৰ কৰিলে পানীয়ৰ দাঁতৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শ কম হয়।

পৰাপক্ষত শীতল পানীয়ৰ ব্যৱহাৰ সীমিত ৰখা বা এৰাই চলা ভাল, কিয়নো ই দাঁতৰ লগতে শৰীৰৰ আন দিশতো ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

দৈনিক অন্তত দুবাৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰা আৰু নিয়মিত মুখগহ্বৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অত্যন্ত জৰুৰী ।

দাঁতৰ সুস্থতা বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে সঠিক খাদ্যাভ্যাস আৰু নিয়মিত মুখগহ্বৰৰ যত্নই হৈছে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ উপায় ।

সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।

লগতে পঢ়ক: নিমৰ পাতেই নহয়,ফলৰো আছে ঔষধি গুণ; নিতৌ কিমান খাব ?

সুস্থ জীৱনশৈলী-ঔষধৰে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই নেকি ৰক্তচাপ? হ'ব পাৰে এইকেইটা কাৰণ

TAGGED:

চেনীযুক্ত খাদ্য
শীতল পানীয়
দন্তৰোগ
ইটিভি ভাৰত অসম
HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.