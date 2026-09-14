হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া...

হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া...
জীৱনত কেতিয়া কেনেকৈ হতাশাৰ ধুমুহাই কোবাই সেয়া কোনেও আগতীয়াকৈ কল্পনা কৰিব নোৱাৰে । সমস্যাৰ সমষ্টিয়ে হৈছে হতাশা। প্ৰতিৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?
Published : September 14, 2026 at 1:45 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
মানুহে হতাশাৰ অৰ্থ কেৱল দুখ বুলি ভাবে । এই ধাৰণাটো একেবাৰেই অমূলক বুলি ক'ব পাৰি । কাৰণ হতাশা হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ কোনো এটা পৰ্যায়ত বা সময়ত হোৱা এক জটিল সমস্যা । এনে অৱস্থাৰ চৰম পৰ্যায়ে ৰোগীক আত্মহত্যাৰ দিশলৈকে আগুৱাই নিয়ে ।
হতাশাই কেৱল যিকোনো ব্যক্তিৰ স্বাভাৱিক জীৱনতেই প্ৰভাৱ পেলাই থমকি নৰয়, প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱেও শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে । সময়মতে উপযুক্তভাৱে চিকিৎসা নকৰিলে ইয়াৰ পৰিণতি ভয়াবহ হয় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু অন্যান্য গোলকীয় স্বাস্থ্য গৱেষণা সংস্থাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, হতাশা হৈছে অতি সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুতৰ মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা । বিশ্বৰ প্ৰায় ৪% লোক হতাশাত ভুগিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনত বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা হৈছে প্ৰায় ৮৩০ কোটি । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩৩ কোটি ২০ লাখৰো অধিক লোক এই সমস্যাত আক্ৰান্ত । এয়া যে কেৱল বয়স্ক লোকৰেই সমস্যা তেনে নহয়,কম বয়সীয়াও ইয়াৰ চিকাৰ হৈছে ।
লক্ষণ আৰু ইয়াৰ তীব্ৰতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনে অৱস্থাৰ ভাগ কৰা হয় । হতাশাক মৃদু, মধ্যমীয়া আৰু গুৰুতৰ বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে । এই যি শ্ৰেণীতেই উপনীত নহওক কিয়,সকলোৱে ফলপ্ৰসূ চিকিৎসাৰ বাবে সময়মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
হতাশাৰ কাৰণ
প্ৰত্যেকৰেই হতাশাৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ । ইয়াৰ ভিতৰত একাধিক বিপদজনক কাৰক হিচাপে যিবোৰ সাধাৰণতে চৰ্চা হয় সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে-জৈৱিক কাৰণ যেনে বংশগত, দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ, মৃত্যুমুখী ৰোগ আদি ।
মানসিক আৰু সামাজিক কাৰণো থাকে । এই দুয়োটা কাৰকৰ ভিতৰত পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কত অৱনতি,পাৰিবাৰিক কন্দল , সম্পৰ্কত ঘূণে ধৰা, প্ৰেমত ব্যৰ্থ হোৱা, অধ্যয়নত ব্যৰ্থ, ব্যক্তগত জীৱনতেই হওক অথবা সামাজিক ক্ষেত্ৰত হোৱা হিংসা, হঠাতে অহা দুৰ্যোগ আদিৰ কথাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । ধৰ্ম, জাতি, বিশ্বাস, মনোভাৱ আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰণ আদিৰো প্ৰভাৱ মনকৰিবলগীয়া ।
হতাশাৰ লক্ষণ
- আক্ৰান্তৰ ভোক অনুভৱ
- সঘনাই নেতিবাচক চিন্তাই মনত স্থান লাভ কৰে
- এনে লোকৰ অনবৰতে ক্লান্তি অনুভৱ
- জীৱনটোত একোৱে নোহোৱা বুলি ভাৱে
- কামৰ প্ৰতি অনিচ্ছা জন্মে
- টোপনিত ব্যাঘাত হয়
- আৱেগ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে
- মানুহৰ মাজত থাকিলেও অকলশৰীয়া অনুভৱ
- কাম কৰিলেও আধৰুৱা হোৱা বুলি ভাৱে
- দুখৰ ঘটনাবোৰে মনত ক্ৰিয়া কৰি থাকে
গোলকীয় পৰিসংখ্যাই কি কয়
২০১৫ চনত বিশ্বত হতাশাগ্ৰস্তৰ সংখ্যা ৩০ কোটিতকৈ অধিক বুলি অনুমান কৰা হৈছিল । এয়া মুঠ জনসংখ্যাৰ ৪.৩ শতাংশ আছিল । ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৫-১৬ত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি প্ৰায় ১৫% ভাৰতীয় প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ এটা বা ততোধিক মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আছে । ২০১২ চনত ভাৰতত ২৫৮ ০০০ৰো অধিক আত্মহত্যা হৈছিল । এওঁলোকৰ ভিতৰত ১৫-৪৯ বছৰৰ লোক আটাইতকৈ বেছি আছিল ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিঅ'এইছ অ') আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য জৰীপ (এনএমএইডছএছ ) অনুসৰি, ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৪.৫% ৰ পৰা ৫.৩% লোক হতাশাত আক্ৰান্ত । এই পৰিসংখ্য়া অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰতি ২০ গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত এগৰাকী হতাশাত ভোগে । ভাৰতত প্ৰায় ৫.৬ কোটিৰো অধিক লোক হতাশাৰ চিকাৰ হৈছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ তুলনাত নগৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত হতাশাৰ প্ৰৱণতা অধিক প্ৰায় ৮% পৰ্যন্ত দেখা যায়।
গৱেষণাই কি কয়
২০২২ চনত এষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন অনুসৰি যিসকল লোকে নিয়মীয়াকৈ ফল খায় তেওঁলোকৰ ইতিবাচক মানসিক সুস্থতাৰ স্তৰ উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক । এই লোকসকলে হতাশাৰ লক্ষণ কমকৈ অনুভৱ কৰে । এই অধ্যয়ন 'ব্ৰিটিছ জাৰ্নেল অৱ নিউট্ৰিচন'ত প্ৰকাশ হৈছিল । উল্লেখ্য যে ফল আৰু পাচলিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট ,ফাইবাৰ আৰু অন্যান্য মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট পোৱা যায় । এইবোৰে মস্তিষ্কৰ স্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰে ।
নিচা সেৱনৰ বাবে হতাশা হয় নে ?
নিচা সেৱনৰ বাবে হতাশা হোৱা সন্দৰ্ভত ডাউন টাউন হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ মানসিক পৰামৰ্শদাতা গৰীয়সী দত্তই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, " কিছুমান যুৱক-যুৱতীয়ে মানসিক চাপ, অকলশৰীয়া অনুভৱ বা মানসিক কষ্টৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ব্য়ৱহাৰ কৰে; কিন্তু এনেধৰণৰ সাময়িক সকাহে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ ভয়াবহ বিপদ মাতি আনিব পাৰে । অহৰহ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিলে মানসিক অৱস্থা,কৰ্ম প্ৰেৰণা, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু দৈনন্দিন কৰ্মক্ষমতাত প্ৰভাব পৰাৰ ফলত হতাশাৰ সৃষ্টি হয় ।"
যৌৱন অৱস্থাত কিয় বেছি হয় ?
যৌৱন অৱস্থাত এনে সমস্যাই কিয় ভয়াৱহভাৱে গা কৰি উঠে,সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ মানসিক পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে কয়,"যৌৱন অৱস্থা হৈছে আৱেগিক আৰু মানসিক বিকাশৰ সময় । শৈক্ষিক হেঁচা, বন্ধু-বান্ধৱৰ প্ৰভাৱ, সম্পৰ্কত সমস্যা, ঘৰুৱা কন্দল আৰু সমাজত নিজকে খাপ খুৱাই লোৱাৰ হাবিয়াসেই যুৱক-যুৱতীসকলক দুৰ্বল কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ যেতিয়া তেওঁলোকে ভালদৰে চিন্তা কৰিব পৰা বিকল্প নাথাকে তেতিয়া হতাশাই গা কৰি উঠে ।"
পৰিয়ালৰ ভূমিকা
সন্তানৰ এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে পিতৃ-মাতৃয়ে কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ মানসিক পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে কয়," সন্তানক এনে সমস্যাৰ আঁতৰাই নিবলৈ হ'লে পিতৃ-মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে ইতিবাচক মনোভাৱেৰে আগুৱাই যাব লাগিব । তাৎক্ষণিক দোষাৰোপ বা শাস্তিৰে সহাঁৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমস্যাৰ বিষয়ে ধৈৰ্য্যৰে শুনা উচিত । বিশ্বাসৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়িব লাগিব । এনে কৰিলেস্পষ্ট সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু সোনকালে পেছাদাৰী সহায় বিচৰাটোৱে এগৰাকী যুৱক-যুৱতীক অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰাৰ সলনি ইতিবাচক অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"
পিতৃ-মাতৃয়ে কি কৰিব ?
জ্যেষ্ঠ মানসিক পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে কয়, " আমি আচৰণত বেছি নজৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অন্তৰালত থকা কষ্টখিনি বুজি পোৱা উচিত । নিচা বা আসক্তি কোনো নৈতিক স্খলন বা চৰিত্ৰৰ দুৰ্বলতা নহয় আৰু সহায় বিচৰাটো এক সাহসৰহে লক্ষণ । সহানুভূতি,সহায় আৰু পৰিয়ালৰ সহযোগিতাৰে আৰোগ্য লাভ কৰাটো সম্ভৱ । যদি কোনো যুৱক-যুৱতী বা কিশোৰে নিজৰ ক্ষতি কৰা বা আত্মহত্যাৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰে অথবা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ পিছত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ লগত থকা আৰু সময়মতে মানসিক পৰামৰ্শদাতা বা জৰুৰীকালীন সহায় বিচৰাটোৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে জীৱন ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱ । "
মস্তিস্কৰ হৰম’নেই দায়ী
মস্তিষ্কৰ হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হতাশাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত শাৰীৰিক সমস্যা জড়িত । কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ভেগেলছ কলেজ অৱ ফিজিচিয়ান এণ্ড ছাৰ্জনৰ গৱেষকসকলে চলোৱা অধ্যয়নৰ সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰে যে আমাৰ মগজুৰ ১০০ বিলিয়ন নিউৰনৰ অধিকাংশই জন্মৰ আগতেই সৃষ্টি হয় । অৱেশ্যে প্ৰাপ্তবয়স্ক মগজুৰ হিপ’কেম্পছত সৃষ্টি হোৱা নিউৰনেহে হতাশা প্ৰতিৰোধত সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে । এই অধ্যয়নটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ থকা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মগজুত নিউৰ’জেনেছিছ স্থবিৰ হৈ পৰা বিষয়টো লক্ষ্য কৰে ।
গৱেষণাৰ নেতৃত্ব দিয়া মনোৰোগ চিকিৎসাৰ অধ্যাপিকা মৌউৰা ডুপণ্টে কয় ,"ঐতিহাসিকভাৱে হতাশাক নিউৰ’ট্ৰান্সমিটাৰৰ অভাৱৰ ৰোগ বুলি ভবা হৈছিল । বিশেষকৈ চেৰ’টনিনৰ অভাৱৰ ৰোগ বুলি ভবা হৈছিল যদিও হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে একাধিক বিষয়ৰ পৰা । আমাৰ নিউৰনৰ মানসিক চাপ আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাব পৰা ক্ষমতাক প্ৰভাৱিত কৰে বুলি অধ্যয়নৰ সময়ত লক্ষ্য কৰা হয় ।"
মহিলা অধিক আক্ৰান্ত
তথ্য় অনুসৰি পুৰুষতকৈ মহিলাসকলৰ মাজত হতাশাৰ হাৰ প্ৰায় ১.৫ গুণ বেছি । ঘৰুৱা হিংসা, অৰ্থনৈতিক নিৰ্ভৰশীলতা আৰু প্ৰসৱোত্তৰ মানসিক পৰিৱৰ্তন গোলকীয়ভাৱে প্ৰায় ৬.৯% প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলা আৰু ৪.৬% প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষ হতাশাত আক্ৰান্ত । ইয়াৰ ভিতৰত মাতৃত্বকালীন হতাশাও মনকৰিবলগীয়া । বিশ্বজুৰি ১০% তকৈও অধিক গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত মাতৃসকল এই মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়।
বয়স অনুসৰি শ্ৰেণীবিভাজন
বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বিশ্লেষণ কৰো তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে ৭০ বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকসকলৰ মাজত হতাশাৰ হাৰ সৰ্বাধিক । এই বয়সত হাৰ প্ৰায় ৫.৯% । আনহাতে ১৫-২৯ বছৰৰ ভিতৰত যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত হতাশা আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা আত্মঘাতী প্ৰৱণতা অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৭ৰ পৰা ১০ শতাংশ যুৱক-যুৱতী বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক ৰোগ বা হতাশাত আক্ৰান্ত । বিভিন্ন গোলকীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমীক্ষাত ভাৰতীয় যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত হতাশা আৰু উদ্বেগৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।
গোলকীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০২৫ৰ 'ছেপেইন লেবছ'ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১৮ৰ পৰা ৩৪ বছৰ বয়সৰ ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকল মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰা ৮৪খন দেশৰ ভিতৰত ৬০ নম্বৰ স্থানত আছে । ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি,ভাৰতৰ ১৫ৰ পৰা ২৪ বছৰ বয়সৰ প্ৰতি ৭ গৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ ভিতৰত এগৰাকী (প্ৰায় ১৪%) প্ৰায়ে হতাশাত ভোগে ।
কৰ্মক্ষমতা হ্ৰাস
হতাশাত ভোগা লোকসকলে দিনটোৰ ভিতৰত ভালদৰে কাম কৰিব নোৱাৰা হয় । এনে লোকৰ নিজৰ কামৰ প্ৰতিও ব্যাঘাত জন্মে । হতাশাই মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগতে পেচাদাৰী জীৱনতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায় । বিশেষকৈ অধিক কৰ্ম সম্পাদন কৰা যুৱক-যুৱতী এনে সমস্যাত ভোগাৰ ফলত প্ৰতিখন দেশৰেই বছৰি অৰ্থনীতিত অধিক ক্ষতি হয়।
চিকিৎসাৰ অভাৱ
বিশ্বত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৭ লাখৰো অধিক লোকে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বাবে প্ৰাণ হেৰুৱায় । এইক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে হতাশাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিচতো চিকিৎসা নকৰিলে এনে সিন্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উৎসাহ যোগোৱাৰ দৰে হয় ।
উচ্চ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হতাশা
বিভিন্ন চিকিৎসা গৱেষণা অনুসৰি, চহৰীয়া অঞ্চলৰ স্কুল-কলেজৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা প্ৰায় ২৫% ৰ পৰা ৫০% যুৱ প্ৰজন্মই কোনো পৰ্যায়ৰ মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা হতাশাৰ লক্ষণ প্ৰদৰ্শন কৰে । ফলত তেওঁলোকৰ মনত সমস্য়া সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে এইখন উপযুক্ত ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় ।
মধুমেহৰ সৈতে সম্পৰ্ক
বৰ্তমান সময়ত মধুমেহত আক্রান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দিনকদিনে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । সাধাৰণতে মধুমেহত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে । এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ আন সমস্যাৰ লগতে ডিপ্ৰেছন বা হতাশা হোৱাৰ আশংকা আনতকৈ ৫০ শতাংশ বেছি । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হতাশাই যেনেকৈ মধুমেহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেনেদৰে মধুমেহ বা ডায়েবেটিছেও হতাশাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি ।
মাইগ্ৰেইনৰ বিষ আৰু হতাশা
মাইগ্ৰেইনৰ বিষ আৰু হতাশাৰ মাজত গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ দৰাচলতে মাইগ্ৰেইনত আক্ৰান্ত লোক, বিশেষকৈ ক্ৰনিক মাইগ্ৰেইনত আক্ৰান্ত লোকে তীব্ৰ চিন্তা আৰু উদ্বেগৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে ৷ এই অৱস্থাত নিউৰনবোৰ বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ ফলত মেজাজ সলনি হোৱাৰ লগে লগে শৰীৰত দেখা দিয়ে ৷ এনে পৰিস্থিতিত ব্যক্তিজনে অসুস্থ অনুভৱ কৰাৰ ফলত হতাশাৰ লক্ষণ অনুভৱ কৰিব পাৰে ।
ভিটামিন ডিৰ প্ৰভাব
ভিটামিন ডিৰ অভাৱো বিষণ্ণতাৰ কাৰণ হব পাৰে ৷ সামান্য কথাতে মেজাজ নষ্ট হৈ যায় ৷ সকলো সময়তে দুখ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷ এই সকলোবোৰ ভিটামিন ডি কম হ’লেও অনুভৱ কৰা হয় ৷
অৱসাদ সন্দৰ্ভত ইতিহাসে কি কয় ?
প্রাচীন কালৰে পৰা মানুহৰ মানসিক অৱসাদৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । অল্ড টেষ্টামেন্টৰ ৰজা ছলৰ গল্পত মানসিক অৱসাদৰ বর্ণনা আছে। হোমাৰ ৰচিত 'ইলিয়াড'ত এজাক্সৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা-প্ৰসংগতো মানসিক অবসাদৰ বর্ণনা কৰিছে । যীশুখ্রীষ্টৰ জন্মৰ চাৰিশ বছৰ পূৰ্বে হিপোক্রেটিছে মানসিক অৱসাদৰ বর্ণনা কৰিবলৈ 'মেলান্কোলিয়া' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে ।
৩০ খ্রিষ্টাব্দৰ সম-সাময়িক সময়ত ৰোমান চিকিৎসক আউলাছ কৰনেলিয়াছ ছেলচাছে তেওঁৰ 'ডি বে মেডিচিন' নামৰ গ্ৰন্থখনত মানসিক অৱসাদৰ উৎপত্তি হয় ক'লা পিত্তৰ পৰা হোৱা বুলি কৈছিল । আয়ুর্বেদতো মানুহৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা দেহৰ চাৰি ধৰণৰ শাৰীৰিক ৰসৰ মাত্ৰাৰ তাৰতম্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কোৱা হৈছে । ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন মহাকাব্য ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰততো মানসিক অৱসাদৰ বৰ্ণনা আছে।
পৰিত্ৰাণৰ বাবে কি কৰিব ?
- যিকোনো সমস্যাৰ কথা পৰিয়ালৰ লগতে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগে
- পৰিয়ালৰ লগতে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষা
- হতাশাৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাস থাকিলে সতৰ্ক হওক
- ভালদৰে টোপনিৰ অভ্যাস গঢ়িব লাগিব
- নিশা দুপৰলৈ উজাগৰে থাকিব নালাগে
- সদায় সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে
- নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে মংগলজনক
- নিয়মীয়া যোগাসন, ব্যায়াম কৰাৰ অভ্যাস
- নিজৰ পচন্দৰ সংগীত শুনিব লাগে
- মনটো ভালে ৰাখিবলৈ ভাল লগা ঠাইলৈ পুৰিব যাওক
- সময়মতে খেলা-ধূলা কৰা উচিত
- বেছি সময় অকলশৰীয়াকৈ নাথাকিব
- সমস্যা সমাধানৰ বাবে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক
- প্ৰয়োজন হ'লে কাউন্সেলিং কৰিব লাগে
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)
লগতে পঢ়ক:পত্নীৰ হত্য়াকাৰী ৰামানুজ? স্বাস্থ্য, নিচা আৰু পাৰিবাৰিক সংঘাতক লৈ ইটিভি ভাৰতত বিশেষজ্ঞৰ বিশ্লেষণ
বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস : ইয়াৰ লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰতিৰোধৰ উপায় আছেনে ?
ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?