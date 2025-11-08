মানসিক চাপৰ পৰা কেনেকৈ উপশম পাব পাৰি ? ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে এই পদ্ধতিসমূহ
মানসিক চাপে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে, সেয়ে আপোনাৰ মানসিক চাপৰ পৰা উপশম পোৱাৰ কিছুমান সহজ উপায় তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
Published : November 8, 2025 at 4:56 PM IST
বৰ্তমান সময়ত মানসিক চাপ সকলোৰে জীৱনৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে ৷ কৰ্মৰ চাপ, অধ্যয়নৰ মানসিক চাপ, ঘৰুৱা দায়িত্ব, পৰিৱৰ্তনশীল জীৱনশৈলী আদি সকলোৱে মিলি আমাৰ মনটোক ভাগৰুৱা কৰি পেলায় ৷ এই মানসিক চাপ সময়মতে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে উদ্বেগ, হতাশা, আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ অৱশ্যে ভাল খবৰটো হ’ল মনটোক শান্ত কৰি মানসিক চাপৰ পৰা উপশম ঘটাব পৰা কিছুমান সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায়ও আছে ৷ গতিকে, আপোনাৰ মানসিক চাপৰ পৰা উপশম পোৱাৰ কিছুমান সহজ উপায় তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
১/ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ কৌশল
শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ কৌশল আটাইতকৈ সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ যেতিয়াই আপুনি মানসিক চাপ বা উদ্বিগ্নতা অনুভৱ কৰে তেতিয়াই ৪-৭-৮ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ কৌশলটো চেষ্টা কৰক ৷ নাকেৰে ৪ ছেকেণ্ডৰ বাবে গভীৰভাৱে উশাহ লওক, ৭ ছেকেণ্ডৰ বাবে উশাহ বন্ধ কৰক, আৰু তাৰ পিছত মুখৰ মাজেৰে লাহে লাহে ৮ ছেকেণ্ড উশাহ এৰি দিয়ক ৷ এইদৰে ৩ৰ পৰা ৫ বাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিলে মন শান্ত হয় আৰু শৰীৰ শিথিল হয় ৷
২/ Progressive Muscle Relaxation
যেতিয়া আপুনি মানসিক চাপ অনুভৱ কৰে তেতিয়া আপুনি Progressive Muscle Relaxation কৌশলটো চেষ্টা কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি কোনো শান্ত পৰিবেশত বহি লওক আৰু শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশৰে মাংসপেশীক এবাৰৰ পিছত এবাৰ টানক আৰু এৰক ৷ ভৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, তাৰ পিছত হাত-ভৰি, পেট, কান্ধ আৰু ডিঙিলৈ যাওক ৷ এই ব্যায়ামে শৰীৰৰ পৰা মানসিক চাপ দূৰ কৰে আৰু মনটোক শিথিল অৱস্থাত ৰাখে ৷
৩/ মাইণ্ডফুলনেছ মেডিটেচন
মাইণ্ডফুলনেছ মেডিটেচনে মাত্ৰ ৫ৰ পৰা ১০ মিনিটতে আপোনাৰ দৈনিক মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি কোনো শান্ত পৰিবেশত বহি দুচকু বন্ধ কৰি নিজৰ উশাহ-নিশাহত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ মনলৈ অহা কোনো চিন্তাৰ ত্যাগ কৰক; কেৱল নিজক শান্ত কৰক বাকী সকলো চিন্তা পাহৰি যাওক ৷ এই পদ্ধতিয়ে আপোনাক বৰ্তমানৰ সৈতে সংযোগ কৰি নেতিবাচক চিন্তাবোৰ নাইকিয়া কৰে ৷
৪/ নিজকে সাৱটি ধৰিব
মানসিক চাপৰ সময়ত নিজকে সাৱটি ধৰাটো মানসিক চাপ কমোৱাৰ এক অতি ফলপ্ৰসূ উপায় বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দুয়োহাতেৰে নিজকে লাহে লাহে ধৰি ৰাখক আৰু এই অৱস্থাত কেইছেকেণ্ডমান ধৰি ৰাখক ৷ ইয়াৰ ফলত মনত নিৰাপত্তা আৰু আৰামৰ অনুভূতি সৃষ্টি হয় ৷ এই কৌশলে শৰীৰত অক্সিট’চিন হৰম’ন নিৰ্গত কৰে, যাৰ ফলত মেজাজ উন্নত হয় ৷
৫/ ডুডলিং বা সৃষ্টিশীল কাৰ্য্যকলাপত লিপ্ত হোৱা
যেতিয়া আপোনাৰ মনটোক খুবেই গধুৰ অনুভৱ কৰে, তেতিয়া কাগজত কিবা এটা আঁকক, ৰং কৰক, আপোনাৰ চিন্তাবোৰ লিখি থওক বা বাগিচাৰ কাম আৰম্ভ কৰক ৷ এই কাৰ্য্যকলাপে আপোনাৰ মনোযোগ মানসিক চাপৰ পৰা ইতিবাচক কিবা এটালৈ স্থানান্তৰিত কৰে ৷ ই নিমিষতে আপোনাৰ মনটোক লঘু অনুভৱ কৰায় ৷
৬/ মাইণ্ডফুল ৱক লওক আৰু মিউজিক থেৰাপি লওক
মাত্ৰ ১০ মিনিট খোজ কাঢ়িলেই আপোনাৰ মেজাজ সলনি হ’ব পাৰে ৷ খোজ কাঢ়ি থাকোঁতে খোজৰ শব্দ, বতাহৰ শীতলতা আৰু উশাহ-নিশাহৰ ছন্দৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ এই মাইণ্ডফুল ৱাকে আপোনাক বৰ্তমানলৈ ঘূৰাই আনে আৰু মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি সংগীতে আমাৰ মেজাজৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ যেতিয়াই মানসিক চাপ অনুভৱ কৰে তেতিয়াই আপোনাৰ প্ৰিয় গীত বা প্ৰকৃতিৰ শব্দ শুনিব ৷ সংগীতে স্নায়ুতন্ত্ৰক শান্ত কৰে আৰু মানসিক চাপৰ হৰম’ন হ্ৰাস কৰে ৷
উৎস
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513300/
লগতে পঢ়ক