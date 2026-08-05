শিশুক স্তনপান কিয় কৰাব লাগে, মাতৃ আৰু সন্তানৰ বাবে কিমান উপকাৰী ?

শিশুক স্তনপান কিয় কৰাব লাগে, মাতৃ আৰু সন্তানৰ বাবে কিমান উপকাৰী ?
মাতৃ আৰু শিশু উভয়ৰে বাবে স্তনপান কেনেদৰে উপকাৰী সেই বিষয়ে জানি লওক.....
Published : August 5, 2026 at 5:14 PM IST
মাতৃদুগ্ধ শিশুৰ বাবে অমৃতসম বুলি কোৱা হয় । এই পুষ্টিকৰ গাখীৰে শিশুটিক বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । অৱেশ্য়ে আজিকালি কামৰ বাবে অথবা আন কাৰণত কিছুমান মাতৃয়ে কেইমাহমানৰ ভিতৰতে স্তনপান বন্ধ কৰি টেমাৰ আদিৰ গাখীৰ বা ফৰ্মুলা গাখীৰ খুৱায় ।
এনেধৰণৰ গাখীৰ শিশুটিৰ বাবে কিমান উপকাৰী সেইলৈ বিতৰ্কৰ অন্ত নাই । বিশেষজ্ঞসকলে কয় এইদৰে গাখীৰ খুউৱাটো শিশু আৰু মাতৃ দুয়োৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক । সেইবাবে স্তনপান কৰাটো অতিশয় বাঞ্ছনীয় ।
শিশুৰ বাবে স্তনপান কিমান প্ৰয়োজনীয় ?
সদায় সতেজ হৈ থাকে :
সতেজ খাদ্য় স্বাস্থ্যকৰ বুলি কোৱা হয় । বিশেষজ্ঞসকলে কেঁচুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথাটো প্ৰযোজ্য বুলি কয় । মাতৃদুগ্ধ সদায় সতেজ আৰু শিশুৰ বাবে উপযুক্ত উষ্ণতাত থাকে । মাতৃদুগ্ধ পান কৰিলে স্বাস্থ্য সন্মত বিকাশ ঘটে ।
পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰে:
প্ৰসৱৰ পিছত প্ৰথম চাৰি-পাঁচ দিনৰ ভিতৰত মাতৃৰ স্তনত উৎপন্ন হোৱা গাখীৰক 'কলোষ্ট্ৰাম'বুলি কোৱা হয় । এই গাখীৰে শিশুক এলাৰ্জী আৰু সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । তদুপৰি শিশুৰ পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । সেইবাবে শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ বাবে অতি উপকাৰী ।
ব্যতিক্ৰমী বুদ্ধিমত্তা:
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক অধ্যয়নত স্তনপান কৰা শিশুৰ মস্তিস্ক অধিক সক্ৰিয় হয় বুলি কোৱা হৈছে । কেইবাটাও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই কেঁচুৱাবোৰে শৈক্ষিক দিশত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে । গতিকে শিশুৰ সুশিক্ষা আৰু ভৱিষ্যত বিকাশৰ বাবে প্ৰায় ৬ মাহলৈকে স্তনপান কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ।
পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ ভঁৰাল:
মাতৃদুগ্ধত বহুতো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । বিশেষকৈ ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, প্ৰ'টিন, কাৰ্বোহাইড্ৰেট, চৰ্বি আদি পোৱা যায় । এইবোৰ উপাদানে সুস্থ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত অৰিহণা যোগায় । তদুপৰি শিশুৱে মাতৃদুগ্ধ সহজে হজম কৰি কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা ৰোধ কৰে ।
বয়স অনুপাতে ওজন বৃদ্ধি:
শিশুৰ ওজন বৃদ্ধিত স্তনপানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচনৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি স্তনপান কৰা শিশুৰ হাঁপানী, মেদবহুলতা, টাইপ ১ ডায়েবেটিছ আৰু হঠাৎ শিশুৰ মৃত্যু ছিনড্ৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম । তদুপৰি কাণৰ সংক্ৰমণ আৰু পেটৰ সমস্যাৰ আশংকাও হ্ৰাস পায় ।
আৱেগিক বন্ধন শক্তিশালী কৰে:
nhs.uk ৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে স্তনপান কৰিলে মাতৃ আৰু সন্তানৰ মাজত এক শক্তিশালী আৱেগিক বন্ধনৰ সৃষ্টি হয় । স্তনপানৰ সময়ত শিশুৱে মাতৃৰ মৰম অনুভৱ কৰে । তদুপৰি ক’তো নোপোৱা নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে ।
কিমান বয়সলৈকে শিশুক স্তনপান কৰাব পাৰি ?
ছমাহ বয়সলৈকে শিশুৰ বাবে স্তনপান কৰাই পুষ্টিৰ উত্তম উৎস বুলি কোৱা হয়। ছমাহৰ পিছত বহু মাতৃয়ে কেঁচুৱাক ফলমূল আৰু সহজে হজম হোৱা খাদ্যৰ পৰিচয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰে; কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত কিছুমান মাতৃয়ে স্তনপান বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত শিশুক প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় ।
গতিকে কঠিন খাদ্যৰ লগতে ছমাহৰ পাছতো মাজে মাজে স্তনপান কৰোৱা উচিত । এবছৰ বা দুবছৰ বয়সলৈকে, বা তাতোকৈ বেছি দিনলৈকে স্তনপান কৰাই থাকিব পাৰে। এই বয়সৰ ভিতৰত শিশুৱে আন খাদ্য খাবলৈ আৰম্ভ কৰে; কিন্তু মাতৃদুগ্ধই পুষ্টি আৰু আৱেগিক নিৰাপত্তা দুয়োটাকে প্ৰদান কৰি থাকে।
শিশুসকলৰ কি উপকাৰ হয় ?
- বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, স্তনপান কৰিলে ভৱিষ্যতে কৰ্কট আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়
- শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
- গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে স্তনপান কৰা শিশুৰ শৰীৰত ভেকচিনে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে কাম কৰে
- স্তনপান কৰা শিশুৰ পিছৰ জীৱনত ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা তিনিগুণ কম
শিশুটিয়ে স্তনপান কৰাটো মাতৃৰ বাবেও অতি উপকাৰী
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যেতিয়া শিশুৱে স্তনপান কৰে তেতিয়া মাতৃৰ মস্তিস্কৰ পৰা সংকেত লাভ কৰি অক্সিট’চিন হৰম’ন নিৰ্গত হয় । ইয়াৰ ফলত গাখীৰৰ প্ৰবাহ উন্নত হোৱাই নহয়, জৰায়ুৰ সংকোচন ত্বৰান্বিত হয় । ফলত প্ৰসৱৰ পিছৰ ৰক্তক্ষৰণ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে । উল্লেখ্য় যে প্ৰসৱৰ পিছত অত্যধিক ৰক্তক্ষৰণ মাতৃৰ মৃত্যুৰ প্ৰধান কাৰণ ।
- স্তনপান কৰোৱাই প্ৰসৱৰ পিছৰ মানসিক চাপ, হতাশা আৰু উদ্বেগ হ্ৰাস কৰে
- স্তনপান কৰোৱাৰ ফলত মাতৃসকলৰ ওজন কমাবলৈ সহজ হয়, কিয়নো এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত শৰীৰে অধিক কেলৰি ব্য়য় কৰে
- ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে গাখীৰ খালে টাইপ ২ ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু উচ্চ ক'লেষ্টেৰলৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়
- তদুপৰি স্তনপান কৰোৱাই শিশুক ভালদৰে টোপনি যোৱাত সহায় কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াই ভাল মানসিক স্বাস্থ্য আৰু আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে
- কোৱা হয় যে শিশুক স্তনপান কৰালে ঋতুস্ৰাৱ অলপ পলম হয়, যাৰ ফলত লগে লগে গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ।
- মাতৃয়ে সন্তানক স্তনপান কৰায় তেওঁলোকৰ স্তন কৰ্কট আৰু জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম
- হৃদৰোগ আৰু অষ্টিঅ’পৰ’ছিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও কম
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় হাড় আৰু গাঁঠি দিৱস :সঠিক খাদ্যাভ্যাস, সময়মতে পৰীক্ষা কৰি হাড় সুস্থ কৰি ৰাখিব কেনেকৈ ?
আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ