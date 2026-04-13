শৰীৰৰ বাবে বিট আৰু আমলখিৰ ৰস কিমান উপকাৰী ? ইয়াক সেৱন কৰাৰ পূৰ্বে কি কথা মনত ৰাখিব...

শৰীৰৰ বাবে বিট আৰু আমলখিৰ ৰস কিমান উপকাৰী ? ইয়াক সেৱন কৰাৰ পূৰ্বে কি কথা মনত ৰাখিব...
যেতিয়া কোনো লোকে প্ৰতিদিনে পুৱা আমলখিৰ সৈতে বিটৰ ৰস সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া শৰীৰত দেখা যায় একাধিক পৰিৱৰ্তন ৷
Published : April 13, 2026 at 12:08 AM IST
ৰক্তহীনতাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ’লেই প্ৰথমে মনলৈ আহে বিটৰ কথা ৷ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে প্ৰায়ে ৰক্তহীনতাত ভোগা ব্যক্তিসকলক খাদ্যৰ তালিকাত বিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্য হিচাপে পৰিচিত বিটে কেৱল হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি কৰাই নহয়, বৰং শৰীৰক অসংখ্য পুষ্টিকৰ উপাদান যোগান ধৰে ৷ বিটৰ উপকাৰিতাৰ কথা বিবেচনা কৰি বহুতে ইয়াক খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
আনহাতে, ভাৰতত যুগ যুগ ধৰি বিভিন্ন ধৰণেৰে আমলখিৰ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে । বহুলোকে আমলখি চাটনি, আচাৰ, ৰস, চকলেট আৰু আন বহুতো সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰে । দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমলখিক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় । আয়ুৰ্বেদত আমলখিক অতি উপযোগী আৰু উপকাৰী ঔষধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি, এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু বহু পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে, যিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ।
ইয়াৰোপৰিও দৈনিক আমলখিৰ ৰস সেৱন কৰিলে চকুৰ অৱস্থা, ছালৰ দাগ, চুলিৰ সৌন্দৰ্য আদি বৃদ্ধি পায় । উৎকৃষ্ট পুষ্টিৰে ভৰপূৰ বিটক সদায়েই ছুপাৰফুড বুলি গণ্য কৰা হৈ আহিছে । আমলখিৰ ৰসৰ সৈতে ইয়াক মিহলালে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ সৈতে এক শক্তিশালী আয়ুৰ্বেদিক পানীয়ৰ সৃষ্টি কৰে ।
এই প্ৰতিবেদনত ক্লিনিকেল নিউট্ৰিচ’নিষ্ট ডাঃ ৰেণুকা মাইণ্ডে আমলখি আৰু বিটৰ মিহলি কৰি একেটা ৰস তৈয়াৰ কৰি দৈনিক সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ কি কি পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে, সেয়া উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
বিট আৰু আমলখিৰ ৰসৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা
প্ৰতিদিনে পুৱা আমলখিৰ সৈতে বিটৰ ৰস খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কি হয় ? ক্লিনিকেল পুষ্টিবিদ ডাঃ ৰেণুকা মাইণ্ডেৰ মতে, এই যাদুকৰী পানীয়ৰ স্বাস্থ্যসন্মত উপকাৰিতা আছে -
পুষ্টিকৰ উপাদানৰে সমৃদ্ধ
বিটৰ ৰস আৰু আমলখি দুয়োটা পুষ্টিকৰ খাদ্য । বিটত ভিটামিন এ, বি আৰু চিৰ লগতে পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, আইৰণ আদি খনিজ পদাৰ্থ থাকে । আনহাতে আমলখিত ভিটামিন চিৰ পৰিমাণ অধিক আৰু ই এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ বাবে বিখ্যাত । এইবোৰ মিহলি কৰিলে বহু পুষ্টিকৰ উপাদানত পৰিণত হয়, যিয়ে শৰীৰক সুস্থ ৰখাত সহায় কৰে ৷
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে
বিটৰ ৰস আৰু আমলখিৰ অন্যতম ডাঙৰ উপকাৰিতা হ’ল ইহঁতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা কৰে ৷ আমলখিত ভিটামিন চিৰ পৰিমাণ বেছি, যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিত মূখ্য ভূমিকা পালন কৰে । এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ বিটে প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷ সংক্ৰমণ আৰু অন্যান্য ৰোগৰ পৰা ই শৰীৰক অধিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে
বিটৰ ৰস সেৱন কৰিলে হজম শক্তি উন্নত হয় ৷ কাৰণ ইয়াত আঁহৰ পৰিমাণ বেছি । আঁহে মলত্যাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য প্ৰতিৰোধ কৰে । আমলখিয়ে গেষ্ট্ৰিক ৰস উৎপাদনত সহায় কৰিও পাচনত সহায় কৰে, যিয়ে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ শোষণ বৃদ্ধি কৰে । এই ৰসে সুস্থ পাচনতন্ত্ৰৰ বাবে এক শক্তিশালী সংমিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰে ।
ছালৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে
বিটৰ ৰস আৰু আমলখিত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টে ছালৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় । বিটে তেজৰ সঞ্চালন উন্নত কৰাত সহায় কৰে, যিয়ে ছালখনক প্ৰাকৃতিকভাৱে উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে ৷ ভিটামিন চি সমৃদ্ধ আমলখিয়ে বয়স বৃদ্ধিৰ লক্ষণসমূহ হ্ৰাস কৰে আৰু কলাজেন উৎপাদনত সহায় কৰে । নিয়মীয়াকৈ এই ৰস সেৱন কৰিলে ছালখন পৰিষ্কাৰ আৰু সুস্থ হৈ থাকে ।
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী
বিটৰ ৰস আৰু আমলখি দুয়োবিধে হৃদৰোগৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । বিটত নাইট্ৰেট থাকে, যিয়ে ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰে ৷ আমলখিয়ে কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা কমোৱাৰ লগতে হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ৷ এই ৰসে হৃদযন্ত্ৰক সুস্থ কৰি ৰাখে ৷ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায় ।
বিষমুক্ত কৰাত সহায়ক
বিটৰ ৰস বিষমুক্তকৰণ গুণৰ বাবে জনাজাত । ই যকৃতক বিষমুক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে আৰু শৰীৰৰ পৰা ক্ষতিকাৰক বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰায় । উচ্চমাত্ৰাৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ আমলখিয়ে বিষমুক্তকৰণতো সহায় কৰে ৷ লগতে ব্যক্তিৰ শৰীৰ পৰিষ্কাৰ আৰু সুস্থ হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰে । এই সংমিশ্ৰণে শৰীৰৰ প্ৰাকৃতিক বিষমুক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি
বিটৰ ৰস সেৱনে প্ৰাকৃতিকভাৱে লাভ কৰা শৰ্কৰা আৰু নাইট্ৰেটৰ বাবে শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । নাইট্ৰেটে পেশীলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত ষ্টেমিনা আৰু কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । আমলখিয়ে সামগ্ৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰা প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ শৰীৰক যোগান ধৰে ৷ এই ৰস সেৱনৰ ফলত সমগ্ৰ দিনটো অধিক পৰিমাণে শক্তিশালী অনুভৱ কৰিব পাৰি ৷
ওজন হ্ৰাসত লাভদায়ক
ওজন কমাবলৈ বিচৰাসকলৰ বাবে বিটৰ ৰস আৰু আমলখি অত্যন্ত উপকাৰী ৷ বিটত কেলৰি কম আৰু আঁহ বেছি থাকে, যিয়ে আপোনাক দিনটোৰ অধিকাংশ সময় সক্ৰিয় অনুভৱ কৰাত সহায় কৰে । আমলখিয়ে বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰে, যিয়ে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । এই দুয়োবিধকে খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে ওজন হ্ৰাসৰ প্ৰচেষ্টা ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা যায় ।
তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ
বিটৰ ৰসৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক কম, যাৰ বাবে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাসকলৰ বাবে ই উত্তম পছন্দ । আমলখিয়ে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি ডায়েবেটিছ বা মধুমেহৰ অনুকূল খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক উত্তম সংযোজন বিবেচিত হ’ব পাৰে, যিয়ে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ।
মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰে
বিটৰ ৰসত থকা নাইট্ৰেটে মগজুলৈ তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ আমলখিয়ে মগজুৰ কোষক অক্সিডেটিভ চাপৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । এই সংমিশ্ৰণে মগজুৰ স্বাস্থ্যত সহায় কৰিব পাৰে আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে জ্ঞানশক্তিৰ অৱনতিৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
ক্লিনিকেল নিউট্ৰিচ’নিষ্ট ডাঃ ৰেণুকা মাইণ্ডে কয়, ‘‘বিট আৰু আমলখিৰ ৰসে স্বাস্থ্যৰ বাবে অসংখ্য উপকাৰিতা প্ৰদান কৰিলেও বিশেষজ্ঞৰ নিৰ্দেশনাতহে ইয়াৰ গ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । টিভি বা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত কেতিয়াও কোনো ঘৰুৱা ঔষধ, বনৌষধি পৰিপূৰক বা আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এনে কোনো প্ৰতিকাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
(বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা প্ৰতিটো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল প্ৰাথমিক তথ্যৰ বাবেহে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'লে ভাল হ'ব ।)
