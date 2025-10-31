ETV Bharat / health

মৃগীৰোগীসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ সকাহ! ঔষধে কাম নকৰিলে VNS থেৰাপীয়ে কৰিব সহায়

মৃগী ৰোগীসকলৰ বাবে সুখবৰ কাৰণ প্ৰায় ২০ শতাংশ মৃগীৰোগ ৰোগীৰ বাবে এতিয়া ভেগাছ নাৰ্ভ ষ্টিমুলেচন থেৰাপী নামৰ এক নতুন আৰু শক্তিশালী চিকিৎসা পদ্ধতিয়ে কৰিব সহায়-

VNS therapy big relief for drug resistant epilepsy patients
মৃগীৰোগীসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ সকাহ! ঔষধে কাম নকৰিলে VNS থেৰাপীয়ে কৰিব সহায় (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 31, 2025 at 4:51 PM IST

ভাৰতত মৃগী ৰোগৰ চিকিৎসাত অতি সোনকালে ভেগাছ নাৰ্ভ ষ্টিমুলেচন থেৰাপী ফলপ্ৰসূ হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঔষধৰ দ্বাৰা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ই ফলপ্ৰসূ হ’ব ৷ এই থেৰাপীত বেটাৰী চালিত এটা সৰু যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিটো পেচমেকাৰৰ দৰে অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা বুকুৰ ছালৰ তলত স্থাপন কৰা হয় ৷ এই যন্ত্ৰটো ডিঙিৰ বাওঁফালৰ ভেগাল নাৰ্ভৰ সৈতে তাঁৰৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হয় ৷ ভেগাল নাৰ্ভৰ জৰিয়তে ই মগজুলৈ নিয়মীয়া, মৃদু বৈদ্যুতিক আৱেগ প্ৰেৰণ কৰে ৷ এই বৈদ্যুতিক আৱেগবোৰে মগজুৰ অনিয়মিত বৈদ্যুতিক কাৰ্যকলাপ শান্ত কৰাত সহায় কৰে যিয়ে মৃগীৰ সময়ত আক্ৰমণৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এতিয়া চিকিৎসকে এই ইমপালছৰ শক্তি, সময়সীমা আৰু কম্পাঙ্ক প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰিব ৷ এই থেৰাপীয়ে আক্ৰমণৰ সংখ্যা, সময় আৰু তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰিব ৷

মৃগী ৰোগৰ লক্ষণসমূহ

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য পৰ্টেল, ভাৰতৰ মতে, মৃগী ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ হৈছে, হঠাতে সৃষ্টি হোৱা কঁপনি, (ভৰি আৰু হাতৰ অনিয়ন্ত্ৰিত কঁপনি), জ্ঞান হেৰুৱাই পেলোৱা, হাত-ভৰিত বিন্ধাৰ দৰে অনুভৱ কৰা, হাত-ভৰি-মুখৰ মাংসপেশীত কঠিনতা অনুভৱ কৰা আদি ৷

অৱশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এইসমূহ লক্ষণ মগজুত কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিন্ন হ'ব পাৰে ৷ অস্থায়ী লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলোৱা, লৰচৰ কৰাত প্ৰত্যাহ্বান পোৱা, দৃষ্টি, শ্ৰৱণ আৰু সোৱাদৰ ভিন্নতা অহা, মানসিক অৱস্থা আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘস্থায়ী প্ৰক্ৰিয়া অন্তৰ্ভূক্ত হৈ থাকে ৷ মৃগী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা লোকসকলৰ অধিকাংশই শাৰিৰীক সমস্যাৰ মুখামুখি হোৱাৰ উপৰিও হতাশগ্ৰস্ততা অথবা নিৰাশাৰ দৰে মানসিক ভিন্ন অৱস্থাৰো সন্মুখীন হয় ৷

মৃগী ৰোগত VNS থেৰাপী কিদৰে লাভদায়ক ?

মুম্বাইৰ কে ই এম হাস্পতালৰ স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপিকা সংগীতা এইচ ৰাওটে কয় যে, এই চিকিৎসাই মৃগী ৰোগৰ আক্ৰমণৰ পিছত আৰোগ্য লাভৰ সময় হ্ৰাস কৰাৰ লগতে কিছুমান ৰোগীৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰিব পাৰে ৷ দেশৰ কিছুমান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানত এই চিকিৎসাই আক্ৰমণ ৭০ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছে ৷ এই থেৰাপীক মৃগীৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ সমান্তৰালকৈ অতিৰিক্ত চিকিৎসা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ৷ যিসকলে ঔষধ খোৱাৰ পিছতো আক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে বা মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে উপযোগী নহয় তেওঁলোকৰ বাবে এই থেৰাপী এক বিকল্প ৷ ২০ শতাংশ ৰোগীয়েই হৈছে যিসকলে ঔষধৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিয়ে ৷

কেঁচুৱাৰ স্নায়ুজনিত বিকাৰ কিয় বৃদ্ধি পাইছে ?

The Open Neurology Journalৰ মতে, সন্তান জন্মৰ সময়ত অক্সিজেনৰ অভাৱত মগজুৰ স্নায়ু আৰু কোষৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হয় ৷ দেশত এনে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন স্নায়ুজনিত বিকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ এই অৱস্থাক জন্মগত শ্বাস-প্ৰশ্বাস বা হাইপ’ক্সিক ইস্কেমিক এনকেফেলোপেথী বোলা হয় ৷ মগজুৰ ক্ষতিৰ ফলত শিশুৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত মস্তিষ্কৰ পক্ষাঘাত আৰু বিকাশত পলম হোৱা (দেৰিকৈ বহি থকা, খোজ কঢ়া, কথা কোৱা আদি), বৌদ্ধিক অক্ষমতা, মৃগীৰোগ, আৰু দৃষ্টিশক্তি আৰু শ্ৰৱণ ক্ষমতাৰ অসুবিধা আদি ৷ চিকিৎসামূলক হাইপোথাৰ্মিয়া বা কুলিং থেৰাপীয়ে মগজুৰ ক্ষতিৰ ভয়াৱহতা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

মাটিত উৎপাদিত কেঁচা শাক-পাচলি খোৱাৰ সময়ত হওক সাৱধান

অধ্যাপিকা সংগীতা এইচ ৰাওটে কয় যে, ফিটা কৃমি বা ফিটা পেলু (Cysticercus)ৰ দ্বাৰা হোৱা চিষ্টিচাৰক’ছিছ দূষিত মাটি বা পানীৰ জৰিয়তে বিয়পে ৷ ইয়াৰ ফলতো বৃহৎ সংখ্যক স্নায়ুজনিত বিকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কেঁচা শাক-পাচলি বা মাটিত উৎপাদিত পানী খোৱাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, কিয়নো এই পেলুৱে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি ৰক্ত সঞ্চালনৰ মাজেৰে পেশী, চকু, মগজুলৈ যাত্ৰা কৰি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ৷

উৎস

DRUG RESISTANT EPILEPSY
SEIZURE CONTROL
EPILEPSY MANAGEMENT
মৃগী ৰোগৰ থেৰাপী
VNS THERAPY

