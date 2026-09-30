হোল্টাৰ মনিটৰ : হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ ইচিজিত ধৰা নপৰিলে...
হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ ২৪ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টা বা তাতকৈ অধিক সময় অবিৰতভাৱে ৰেকৰ্ড হোৱা যন্ত্ৰ ।
Published : September 30, 2026 at 5:18 PM IST
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ সাধাৰণতে ইচিজি কৰা হয় । ইচিজিৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি যদিও এইক্ষেত্ৰত কিছু সীমাবদ্ধতা নথকা নহয় । কিয়নো এই যন্ত্ৰটোৱে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপক কম সময়ৰ বাবেহে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম । সাধাৰণতে কেইমিনিটমানৰ বাবেহে ধৰি ৰাখিব পাৰে ।
যদি কোনো ৰোগীৰ মাজে মাজে অস্বাভাৱিক ছন্দ হয়, তেতিয়া ইচিজি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । কিয়নো পৰীক্ষা ৰেকৰ্ড কৰা সময়ত লক্ষণে দেখা দিয়া নাছিল । সেইবাবে এই ক্ষেত্ৰত সঠিক আৰু শুদ্ধ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ আজিকালি এম্বুলেটৰী ইচিজি মনিটৰিং (সাধাৰণতে হোল্টাৰ মনিটৰ বুলি জনা যায়) তেনেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
হোল্টাৰ মনিটৰ কি ?
হোল্টাৰ মনিটৰ হৈছে এটা সৰু পিন্ধিব পৰা যন্ত্ৰ । এই যন্ত্ৰটো শৰীৰত পিন্ধি থাকিলে দিনটো চলি থকাৰ সময়ত হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ ২৪ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টা বা তাতকৈ অধিক সময় অবিৰতভাৱে ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব ।
এই সন্দৰ্ভত বিএম বিৰলা হাৰ্ট হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিল মিশ্ৰই ইটিভি ভাৰতক কয়, "এটা হোল্টাৰে ব্যক্তিজনে নিজৰ সাধাৰণ কাম-কাজ চলাই থকাৰ সময়ত হৃদযন্ত্ৰৰ ছন্দ অবিৰতভাৱে ৰেকৰ্ড কৰে । সাধাৰণতে ২৪-৪৮ ঘণ্টাৰ বাবে এয়া ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখে । অৱেশ্যে নিৰ্বাচিত ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সময়ৰ বাবে নিৰীক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।"
বিশেষকৈ যেতিয়া কোনো ৰোগীৰ সঘনাই ধপধপনি হয়, মূৰ ঘূৰোৱাৰ কাৰণ জনা নাযায়, প্ৰায় অজ্ঞান হোৱা বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দনৰ হোৱাৰ কথা কয় যদিও জিৰণি লোৱাৰ সময়ত ইচিজি স্বাভাৱিক হ'লে সেই অৱস্থাত উপযোগী হৈ পৰে ।
এই যন্ত্ৰৰ সহায়ত চিকিৎসকে ৰোগীৰ লক্ষণসমূহক সেই সঠিক সময়ত হৃদযন্ত্ৰই কি কৰি আছিল তাৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰে । কেতিয়াবা ৰেকৰ্ডিঙে নিশ্চিত কৰে যে লক্ষণসমূহ অনিয়মিত হৃদস্পন্দনৰ ফলত হৈছিল । আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত,সেই সময়ত হৃদযন্ত্ৰৰ ছন্দ স্বাভাৱিক হৈ থাকে আৰু আন সম্ভাব্য কাৰণ আঙুলিয়াই দিব পাৰে ।
কেতিয়া চিকিৎসা মূল্যায়ন কৰা হয় ?
এই প্ৰসংগত জ্যেষ্ঠ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিল মিশ্ৰই কয়-
- যেতিয়া কোনো লোকৰ স্পন্দনৰ লগে লগে বুকুৰ বিষ আৰম্ভ হয়
- উশাহ-নিশাহ বন্ধ হোৱা, মূৰ্চ্ছা যোৱা বা অজ্ঞান হোৱাৰ দৰে হ'লে
- যদি আগৰে পৰা হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ আছে
- হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে মৃত্যু হোৱাৰ ইতিহাস থাকিলে
লগতে পঢ়ক:এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভঁৰাল: নিশ্চিন্তে খাওক আমলখি
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? জানি লওক এইকেইটা টিপছ
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: বাহনৰ বিকট শব্দ, যান-জঁটে সৃষ্টি কৰা মানসিক চাপৰ বাবে হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক !