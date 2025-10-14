শৰীৰত ইউৰিক এচিড বৃদ্ধি হৈছে নেকি ? কেনেকৈ জানিব ?
ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা অধিক হ’লে শৰীৰৰ হাত, ভৰি, আঙুলি আদি ফুলি অতিপাত বিষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেয়ে আগতীয়াকৈ ইয়াৰ লক্ষণসমূহ জনাটো খুবেই জৰুৰী-
Published : October 14, 2025 at 7:57 PM IST
খাদ্য আৰু কোষৰ বিভাজনৰ ফলত শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা এক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ইউৰিক এচিড ৷ ই তেজত দ্ৰৱীভূত হৈ বৃক্কৰ জৰিয়তে প্ৰস্ৰাৱত নিৰ্গত হয় ৷ যদি শৰীৰত ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় বা বৃক্কই ইয়াক সঠিকভাৱে বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ইয়াৰ মাত্ৰা অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পায় ৷ উচ্চ প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য, মদ্যপান, মেদবহুলতা, জীৱনশৈলীৰ দুৰ্বল অভ্যাস, পানীৰ অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণেই ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা অধিক হোৱাৰ মূল কাৰণ ৷ তদুপৰি কিছুমান বিশেষ ৰোগ আৰু ঔষধে ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰাতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা অধিক হ’লে হাত, ভৰি, আঙুলি আদি ফুলি অতিপাত বিষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
উচ্চ ইউৰিক এচিডৰ ফলত হোৱা আটাইতকৈ সাধাৰণ সমস্যা হ’ল গাউট, যাৰ ফলত গাঁঠিৰ তীব্ৰ বিষ আৰু ফুলি উঠে ৷ ইউৰিক এচিডৰ ফলত বৃক্কত পাথৰো হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱ কৰাত অসুবিধা, বিষ, সংক্ৰমণ আদি হ’ব পাৰে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’লে হাৰ্ট এটেক, উচ্চ ৰক্তচাপ, বৃক্কৰ গুৰুতৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ ই শৰীৰত প্ৰদাহ আৰু অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ বৃদ্ধি কৰি হাড় আৰু পেশীত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ ফলস্বৰূপে মানুহে প্ৰায়ে প্ৰথম অৱস্থাত মৃদু লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰে, যাৰ ফলত ৰোগটো ক্ৰমান্বয়ে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে ৷
ইউৰিক এচিড কেনেকৈ গঠন হয় ?
আমি প্ৰতিদিনে খোৱা খাদ্যত থকা প্ৰ’টিনবোৰে পিউৰিন নামৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ গঠন কৰে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰে পিউৰিন ভাঙি পেলায় তেতিয়া এচিড গঠন হয় ৷ এইদৰে গঠিত ইউৰিক এচিড সদায় প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে নিৰ্গত হয় ৷ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা হয় যেতিয়া অত্যধিক ইউৰিক এচিড গঠন হয় আৰু ই প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে সঠিকভাৱে বাহিৰ হ’ব নোৱাৰে ৷ যেতিয়া ইউৰিক এচিড সঠিকভাৱে ওলাই আহিব নোৱাৰে তেতিয়া ই তেজত জমা হৈ পৰে ৷ সুস্থিৰ ইউৰিক এচিড স্ফটিকলৈ পৰিণত হয় আৰু গাঁঠিৰ চাৰিওফালে থকা কলাত জমা হয়, যাৰ ফলত হাইপাৰইউৰিচেমিয়া অৰ্থাৎ তেজত ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা অধিক হয় ৷
উচ্চ ইউৰিক এচিডৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
দিল্লীৰ বি এল কে হাস্পতালৰ চিকিৎসক ডাঃ ৰাকেশ মহাজনে কয় যে, উচ্চ ইউৰিক এচিডৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণবোৰ প্ৰায়ে মৃদু আৰু সাধাৰণ ক্লান্তি বা গাঁঠিৰ বিষ বুলি ভুল কৰা হয় ৷ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হ’ল গাঁঠিবোৰ বিশেষকৈ বুঢ়া আঙুলি, আঁঠু আৰু ভৰিৰ গোৰোহাত হঠাতে বিষ আৰু ফুলা, ৰঙা পৰা, উষ্ণতা, জঠৰতাও হ’ব পাৰে ৷
গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত গাউটৰ আক্ৰমণৰ লগে লগে হঠাৎ তীব্ৰ বিষ হয়, যিটো নিশা বেছি হ’ব পাৰে ৷ কিছুমান লোকৰ বৃক্কত পাথৰ হোৱা, প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত জ্বলা-পোৰা হোৱা, বা সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা আদিও অনুভৱ কৰে ৷ তদুপৰি ভাগৰুৱা, পেশীৰ দুৰ্বলতা, কেতিয়াবা জ্বৰ আদিও হ’ব পাৰে ৷ যদি এই লক্ষণসমূহ স্থায়ী হৈ থাকে তেন্তে তৎকালীন চিকিৎসা পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো ইয়াক আওকাণ কৰিলে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
ইউৰিক এচিড কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ?
- প্ৰ’টিন আৰু উচ্চ পিউৰিনযুক্ত খাদ্য হ্ৰাস কৰক ৷
- দৈনিক কমেও ৭ৰ পৰা ৮ গিলাচ পানী খাব লাগে ৷
- চেনিযুক্ত পানীয় আৰু মদ পৰিহাৰ কৰক ৷
- লঘু ব্যায়াম কৰক বা নিয়মিতভাৱে খোজ কাঢ়িব ৷
- মেদবহুলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
- চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঔষধ আৰু পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰক ৷
- মানসিক চাপ কম কৰিবলৈ যোগাসন আৰু ধ্যান অভ্যাস কৰক ৷
