এই ৪টা কাৰণত ভাৰতৰ অধিকাংশ লোকেই ভোগে হৃদৰোগত, আগতীয়াকৈ জানি লওক ইয়াৰ লক্ষণসমূহ

হাৰ্ট এটেকৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে সেয়ে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ আৰু ইয়াৰ পৰা বাচি থকাৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা ল’ব পাৰে সেই বিষয়ে জানো আহক-

Heart Attack Alert: Experts Reveal 4 Common Risk Factors Driving 99% of India's Cases - Know the Signs and Take Action
এই ৪টা কাৰণত ভাৰতৰ অধিকাংশ লোকেই ভোগে হৃদৰোগত (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 7, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read
ভাৰতত হৃদৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টেৰল, মানসিক চাপৰ জীৱনশৈলীয়ে মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ডাঙৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, যদি মানুহে নিজৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু জীৱনশৈলীক আওকাণ কৰি থাকে তেন্তে অনাগত বছৰবোৰত হাৰ্ট এটেকৰ ৰোগী আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ এই ভয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ শৰীৰৰ সংকেতবোৰ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰাটো আৰু নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাটো খুবেই জৰুৰী ৷

ভাৰতত কিয় বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ ৰোগী ?

ভাৰতত মৃত্যুৰ প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে হৃদৰোগ ৷ ২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৯ চনৰ ভিতৰত দেশত হাৰ্ট এটেকৰ ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ চহৰৰ বাতাবৰণ, পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলী, বেয়া খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ, ধূমপান, ডায়েবেটিছৰ দৰে ৰোগ হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণ ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই সমস্যা কেৱল স্বাস্থ্যৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়, দেশৰ অৰ্থনীতি, পৰিয়ালৰ স্থিতিশীলতা, কৰ্মজীৱন আদিতো প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷

হাৰ্ট এটেক কিয় হয় ?

হৃদযন্ত্ৰলৈ ৰক্ত সঞ্চালন বন্ধ হৈ পৰা বা বন্ধ হৈ গ’লে হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীত অক্সিজেন পোৱা নাযায়, যাৰ ফলত কোষবোৰ সোনকালে মৃত্যুমুখত পৰে ৷ তৎকালীন চিকিৎসা নকৰিলে ই মাৰাত্মক হ’ব পাৰে ৷ বিজয়ৱাড়াৰ শ্ৰীমথা হাৰ্ট ক্লিনিকৰ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ টি সুমন কুমাৰৰ মতে, "বেছিভাগ হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক, হাৰ্ট ফেইলাৰ হঠাতে নহয়; ইয়াৰ বিপদজনক কাৰকসমূহ ইতিমধ্যে আমাৰ শৰীৰত উপস্থিত থাকে, যেনে উচ্চ ৰক্তচাপ, উচ্চ কলেষ্টেৰল, ডায়েবেটিছ, মেদবহুলতা, ধূমপান ৷"

শৰীৰত লুকাই থকা চাৰিটা ডাঙৰ বিপদ

চিকিৎসকৰ মতে, বেছিভাগ মানুহৰে প্ৰথম হাৰ্ট এটেক হঠাতে নহয়; ইয়াৰ কাৰণ কিছুমান নিৰৱ বিপদজনক কাৰক, যেনে:

  • উচ্চ ৰক্তচাপ – দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হ’লে ধমনী বেৰৰ ক্ষতি হয় ৷
  • কলেষ্টেৰল – তেজত এল ডি এল কলেষ্টেৰল বৃদ্ধি হ’লে ধমনীত চৰ্বি জমা হোৱাৰ ফলত তেজৰ সোঁতত বাধাৰ সৃষ্টি হয় ৷
  • ব্লাড চুগাৰ বা ডায়েবেটিছ – উচ্চ ব্লাড চেনিয়ে ৰক্তকণিকা দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰে ৷
  • ধূমপান – ধঁপাতে হৃদযন্ত্ৰ আৰু ধমনী দুয়োটাকে ক্ষতি কৰে ৷

এই সকলোবোৰ কাৰকে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰভাৱ পেলায় যদিও ইতিমধ্যে বিপদ বেছি হ’লে লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হৈ পৰে ৷ গতিকে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰি ?

ভাল খবৰটো হ’ল এই বিপদবোৰৰ বেছিভাগেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় ৷ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য, নিয়মীয়া ব্যায়াম, চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে খাদ্যৰ কিছু সালসলনি কৰিব লাগিব, যেনে ফল-মূল, সেউজীয়া শাক-পাচলি, গোটা শস্য, আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়ি বা যোগাসন কৰাকে ধৰি ব্যায়াম কৰিব লাগে ৷ সম্ভৱ হ’লে ধূমপান বন্ধ কৰক ৷ তৎক্ষণাত ধঁপাত ত্যাগ কৰিলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কমি যায় ৷ বেছিভাগ ষ্ট্ৰোক আৰু হাৰ্ট এটেক মানুহে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ বাবেই হয় ৷ সময়মতে ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিলে চিকিৎসকে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ বিশেষকৈ ৩০ বছৰৰ ওপৰৰ লোক বা পৰিয়ালত হৃদৰোগৰ ইতিহাস থকা লোকসকলে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6366680/

