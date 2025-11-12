মহিলাৰ হাৰ্ট এটেকৰ পূৰ্বে দেখা দিয়ে এইসমূহ লক্ষণে ?

মহিলাৰ হাৰ্ট এটেকৰ পূৰ্বে দেখা দিয়ে এইসমূহ লক্ষণে ?
বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সংখ্যক লোক হাৰ্ট এটেকৰ বলি হৈছে ৷ হাৰ্ট এটেকৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে ৷ এই লক্ষণবোৰৰ ভিতৰত হঠাৎ বুকুৰ বিষ, হঠাতে ঘাম ওলোৱা, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা আদি ৷ মন কৰিবলগীয়া যে, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হাৰ্ট এটেকৰ লক্ষণবোৰ একে নহয় ৷ বিশেষকৈ পুৰুষৰ শৰীৰত দেখা দিয়া লক্ষণসমূহ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একে নহ’বও পাৰে ৷
বিশেষজ্ঞৰ মতে,অত্যধিক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু সঠিকভাৱে পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰা মহিলাৰ হাৰ্ট এটেকৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ ৷ ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত এগৰাকী মহিলাৰ হাৰ্ট এটেকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে ?
- এগৰাকী মহিলাই অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ পৰিব পাৰে ৷ ৰাতি পৰ্যাপ্ত টোপনি যোৱাৰ পাছতে ভাগৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ যদি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এনে লক্ষণে দেখা দিয়ে, তেন্তে সাৱধান হোৱা উচিত ৷ যদি এই সমস্যা বাঢ়ি গৈ থাকে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ৷
- হৃদৰোগৰ অৰ্থ কেৱল বুকুৰ বিষ নহয় ৷ হাৰ্ট এটেকৰ পূৰ্বে হাত, পিঠি, ডিঙি, কঁকাল আদিত বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ এইবোৰ অংশত বিষ হ’লে বহুতে পেশীৰ বিষ বুলি ভাবি আওকাণ কৰে ৷
- টোপনিৰ অভাৱ হ’লেও সাৱধান হওক ৷ ৰাতি যদি টোপনি নাহে বা বাৰে বাৰে সাৰ পাই থাকে বা টোপনিৰ সময়ত উশাহ লোৱাত অসুবিধা হৈছে, তেন্তে সাৱধান হোৱা উচিত ৷
- মহিলাগৰাকীয়ে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাব পাৰে ৷ সাধাৰণতে বুকুৰ বিষ অনুভৱ নকৰে যদিও উশাহ লোৱাৰ সময়ত বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
- তদুপৰি, বমি আৰু ডিঙি আৰু বুকুত জ্বলা-পোৰা আদি লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷ খাদ্য খোৱাৰ পাছত এই সমস্যা হ’ব পাৰে ৷
- মনত ভয় বাঢ়িব পাৰে ৷ মানসিক অস্বস্তিত ভুগিব পাৰে ৷ সৰু সৰু কিছুমান কথাত এগৰাকী মহিলা আতংকিত হ’ব পাৰে ৷ ইয়াক মানসিক সমস্যা বুলি ভুল নকৰিব ৷
নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰক
বয়স বঢ়াৰ লগে লগে কিছুমান স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থাৰ বাবে আপোনাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । চিকিৎসকৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাওক আৰু সেই অৱস্থাসমূহ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । মেম’গ্ৰাম, কলনস্কপি আৰু হাড়ৰ ঘনত্ব স্কেনৰ দৰে স্ক্ৰীনিং কৰাটো নিশ্চিত কৰক । আপোনাৰ যিকোনো লক্ষণ বা চিন্তাৰ বিষয়ে চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতক, আৰু প্ৰশ্ন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি যাওক, ধূমপান আৰু অত্যধিক মদ্যপান পৰিহাৰ কৰক, আৰু মানসিক চাপৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰক যাতে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।
স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য
বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰত কম কেলৰিৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু তথাপিও আমাক পুষ্টিকৰ উপাদানৰে সমৃদ্ধ সুষম খাদ্যৰ প্ৰয়োজন (Healthy Tips For Women) । খাদ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য, লীণ প্ৰ'টিন আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক । প্ৰচেছড ফুড, চেনিযুক্ত পানীয় আৰু চেচুৰেটেড ফেটৰ সেৱন সীমিত কৰক । চিকিৎসক বা ডায়েটিচিয়ানৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ বাবে ডায়েট প্লেন বনাব পাৰে(female heart attack statistics by age)।
নিয়মিত ব্যায়াম
নিয়মিত ব্যায়ামে মহিলাসকলক সুস্থ ওজন বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ লগতে, হৃদৰোগ আৰু ডায়েবেটিছৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰিব পাৰে । দৈনিক কমেও আধা ঘণ্টা ব্যায়াম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখক । যিকোনো নতুন ব্যায়ামৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ।
