নৱবৰ্ষত এটি সুস্থ শৰীৰৰ গৰাকী হ’বলৈ লওক এই সংকল্প
Published : December 31, 2025 at 1:09 PM IST
নতুন বছৰ অহাৰ আগতে যদি আপুনি আপোনাৰ নৱবৰ্ষৰ সংকল্পক লৈ অলপ বিভ্ৰান্ত হয়, তেন্তে আমি আপোনাক এনে পাঁচটা সুস্থ নৱবৰ্ষৰ সংকল্পৰ বিষয়ে কম যি সমূহ আপুনি এই বছৰ মানি চলিব পাৰে ৷ নিজৰ ফিটনেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ নিয়মীয়া জীৱন, বিনিয়োগ, জীৱনশৈলীলৈকে কিছুমান লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে সকলোৱে ৷ কিন্তু বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে নতুন সংকল্প লোৱা হয়, কিন্তু আমি সেইবোৰ মানি চলিবলৈ অসুবিধা হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত আজি আমি আপোনালোকক কম এনে পাঁচটা সহজ স্বাস্থ্য নৱবৰ্ষৰ সংকল্প যিবোৰ যিবিলাক আপুনি সহজে পালন কৰি অতি সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ৷
- যদি আপুনি নৱবৰ্ষৰ ওপৰত স্বাস্থ্যৰ ডাঙৰ সংকল্প ল’ব নিবিচাৰে আৰু সৰু সৰু পদক্ষেপ লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰতিদিনে পুৱা ১৫ মিনিট খোজ কঢ়াৰ নতুন বছৰৰ সংকল্প লওক ৷ ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িলে বহু উপকাৰ পোৱা যায়, ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্য্যৰ পোহৰে ভিটামিন ডি দিয়ে আৰু শুদ্ধ বতাহ পায় ৷
- যদি আপুনি জিমলৈ যোৱা বা ফিটনেছৰ বাবে হাৰ্ডকোৰ ৱৰ্কআউট কৰাটো ভাল নাপায়, তেন্তে আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো কাৰ্যকলাপ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ৷ যেনে নৃত্য, যোগাসন, সাঁতোৰ, বেডমিণ্টন বা যিকোনো শাৰীৰিক কাৰ্য্যকলাপ যিটো আপুনি কৰি ভাল পায় ৷ ইয়াৰ পৰা আপুনিও নতুন কিবা এটা শিকিব আৰু ইয়াক বহুদিনলৈ সহজেই অনুসৰণ কৰিব পাৰিব ৷
- নৱবৰ্ষৰ সংকল্পত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল নিজৰ যত্ন লোৱা ৷ হয়, আত্ম-যত্নৰ গুৰুত্ব বুজিব আৰু কেৱল ছাল আৰু শৰীৰৰ যত্নৰ প্ৰতি নহয় মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়ক, সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক, খাদ্য এৰি নাযাব, পানী খাওক আৰু ইতিবাচক শক্তি গ্ৰহণ কৰক ৷
- এটা সুস্থ জীৱনৰ বাবে মানসিক চাপমুক্ত হৈ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, এনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ নৱবৰ্ষৰ সংকল্পত মানসিক চাপমুক্ত জীৱন এটা থকাৰ সংকল্প লওক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল মানসিক শান্তি পোৱাই নহয়, বহুতো গুৰুতৰ ৰোগৰ পৰাও ৰক্ষা পাৰিব ৷ এনে পৰিস্থিতিত মানসিক চাপমুক্ত হৈ থাকিবলৈ সময়ে সময়ে চুটি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- নৱবৰ্ষত স্বাস্থ্য বীমাও ল’ব লাগিব ৷ আপুনি ইয়াৰ প্ৰয়োজন হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়, কিন্তু যদি কেতিয়াবা কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে এটা ভাল স্বাস্থ্য বীমা পৰিকল্পনাত বিনিয়োগ কৰক যাতে আপুনি কাৰো ওপৰত আৰ্থিক বোজা নহয় ৷
ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখিব এইসমূহ কথা-
"SMART" আৰু সৰু সৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক
আমি কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো হ'ল অস্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া, যেনে "মই ফিট হ'ম ৷" এইটো এটা অতি অস্পষ্ট লক্ষ্য ৷ বৰঞ্চ মনক স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়ক ৷ যেনে, "মই প্ৰতিদিনে ২০ মিনিট খোজ কাঢ়িম" বা "মই মাহত এখন কিতাপ পঢ়িম ৷" লক্ষ্য যেতিয়া সৰু আৰু স্পষ্ট হয় তেতিয়া ইয়াক লাভ কৰাটো সহজ অনুভৱ হয় আৰু মনটোৱে ইয়াক বোজা হিচাপে গ্ৰহণ নকৰে ৷
এখোঁজ এখোঁজকৈ নিজক পৰিৱৰ্তন কৰক
ছুপাৰমেন হ’বলৈ চেষ্টা নকৰিব ৷ হয়, আমি প্ৰায়ে সকলোবোৰ একেলগে সলনি কৰিব বিচাৰো—জিমলৈ যাওঁ, টকা সঞ্চয় কৰোঁ আৰু জাংক ফুড এৰি দিব বিচাৰো ৷ এয়া অসম্ভৱ ৷ এটা সময়ত কেৱল এটা দিশতে নিজৰ শক্তি কেন্দ্ৰীভূত কৰক ৷ প্ৰথমে এটা অভ্যাস আপোনাৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ অংশ হ’বলৈ দিয়ক (ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ২১ৰ পৰা ৬৬ দিন সময় লাগে), তাৰ পিছত আন এটা অভ্যাসলৈ আগবাঢ়ি যাওক ৷
আপোনাৰ অগ্ৰগতি অনুসৰণ কৰক
যি দৃশ্যমান, স্থায়ী হয় ৷ গতিকে, এখন কেলেণ্ডাৰ লৈ আপুনি আপোনাৰ ৰিজ’লিউচন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিনত এটা ডাঙৰ ৰঙা চিহ্ন কৰি ৰাখক ৷ কিছুদিনৰ পাছত যেতিয়া ধাৰাবাহিক চিহ্নৰ চাৰ্কল দেখিবলৈ পাব, তেতিয়া এই ৰিজ’লিউচন ভাঙিবলৈ আৰু মন নাযায় ৷ এই পদ্ধতিয়ে আপোনাক অনুশাসিত হৈ থাকিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ৷
‘সকলো অন্যথা একো নহয়’ মানসিকতা এৰি দিয়ক
ধৰক আপুনি মিঠা খাদ্য ত্যাগ কৰাৰ সংকল্প লৈছিলে, কিন্তু এদিন হঠাৎ আপোনাৰ গুলাব জামুন খাবলৈ ইচ্ছা গ’ল আৰু আপুনি খাই পেলালে ৷ এতিয়া আপুনি এনেকৈ নাভাবিব যে, "অ'হ মোৰ সংকল্প ভাঙি গ'ল, এতিয়া মই সকলো এৰি দিব লাগিব!" এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব ৷ এদিনৰ বাবে কৰা ভুলে গোটেই বছৰটো নষ্ট নকৰে ৷ যদি আপুনি এটা দিন মিছ কৰে, তেন্তে নিজকে দোষাৰূপ কৰাৰ সলনি পিছদিনাৰ পৰা আকৌ পূৰ্বৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰক ৷ এবাৰ পৰি যোৱাটো ভুল অভ্যাস নহয় কিন্তু, কিন্তু পৰি যোৱাৰ পিছত আকৌ উঠি পুনৰ চেষ্টা নকৰাটোহে ভুল অভ্যাস ৷
কাৰোবাক আপোনাৰ সংগী হিচাপে বাচি লওক
অকলে যাত্ৰা কৰাটো কঠিন ৷ আপোনাৰ সংকল্পৰ বিষয়ে বন্ধু বা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যক কওক ৷ সম্ভৱ হ’লে আপোনাৰ সৈতে তেওঁলোককো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ যেতিয়া আপুনি জানিব যে কোনোবাই আপোনাক চাই আছে বা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছে, তেতিয়া এলেহুৱা হোৱাটো অধিক কঠিন হৈ পৰিব ৷
নতুন বছৰত কেৱল তাৰিখ সলনি হোৱাটোৱেই নুবুজায় বৰঞ্চ এয়া সময় হৈছে নিজক ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এটি সুযোগ ৷ এইবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সপোনেৰে আপ্লুত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সৰু খোজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰক ৷ মনত ৰাখিব, শহাপহুৰ বিৰুদ্ধে কাছয়ে দৌৰত জয়ী হৈছিল কাৰণ কাছ থমকি ৰোৱা নাছিল যদিওবা তাৰ গতি লেহেমীয়া আছিল ৷ অন্ততঃ কাছৰেই জয় হৈছিল...
