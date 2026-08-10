ETV Bharat / health

উপকূলীয় অঞ্চললৈ ফুৰিব গৈছে নেকি ? সাৱধান ! হ'ব পাৰে মাংস খোৱা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ

সাগৰৰ পানীত মাৰাত্মক বেক্টেৰিয়াই কিলকিলাই ফুৰিছে ? এই লক্ষণে দেখা দিলেই লওক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ।

This 2005 electron microscope image provided by the Centers for Disease Control and Prevention shows Vibrio vulnificus bacteria.
ভাইব্ৰিঅ' ভলনিফিকাছ বেক্টেৰিয়া (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 12:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বেটন ৰুজ (লুইজিয়ানা): আপুনি মেক্সিকো উপসাগৰৰ দক্ষিণ-পূব আমেৰিকাৰ লুইজিয়ানালৈ ফুৰিব গৈছে নেকি ? যদি সাগৰৰ তীৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছে তেন্তে সাৱধান হওক । কাৰণ মেক্সিকো উপসাগৰীয় উপকূল লুইজিয়ানাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ পানীত মাৰাত্মক বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ।

এইবিধ মাংস খোৱা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে লুইজিয়ানাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে সাগৰৰ তীৰলৈ ফুৰিবলৈ বা স্নান কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক বিশেষভাৱে সাৱধান হ’বলৈ আৰু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ল’বলৈ অনুৰোধ জনাইছে । এনেধৰণৰ বেক্টেৰিয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাগৰীয় পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সময়ত মানুহে নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব বুলি লুইজিয়ানাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে সকলোকে সতৰ্কবাণী শুনাইছে ।

এই উপকূলীয় অঞ্চলৰ পানীত পোৱা শৰীৰৰ ছাল বা মাংস খোৱা এক ভয়ংকৰ বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ গ্ৰীষ্মকালত অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । সেয়েহে সকলোকে সাৱধান হ’বলৈ আৰু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যোৱা সপ্তাহত এক বিজ্ঞপ্তি যোগে উল্লেখ কৰা মতে, লুইজিয়ানাত এই বছৰ ভাইব্ৰিঅ' ভলনিফিকাছৰ সংক্ৰমণৰ ৯ জন ৰোগী ধৰা পৰিছে । আক্ৰান্তসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু ইয়াৰে পাঁচজনৰ ইতিমধ্য়ে মৃত্যু হৈছে । উল্লেখ্য যে বিগত দশকত বছৰটোৰ একে সময়ছোৱাত লুইজিয়ানাত গড়ে সাতজন ৰোগী আৰু এজনৰ মৃত্যু হৈ অহাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।

কেনেধৰণৰ লক্ষণ ফুটি উঠে ?

কেনেধৰণৰ লক্ষণ ফুটি উঠিব পাৰে সেই বিষয়েও বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰিছে । যদিহে লৱণ বা নিমখীয়া পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিচত ছালত ঘা ৰঙা হয়, ফুলি উঠে, বিষৰ লগতে আক্ৰান্ত ঠাই গৰম হয় বা ৰং সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে পলম নকৰি চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব লাগে ।

DEADLY BACTERIA SEAWATER
লুইজিয়ানাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ পানীত থকা ভাইব্ৰিঅ' ভলনিফিকাছ বেক্টেৰিয়া (AP/ETV Bharat)

কেনে পানীত পোৱা যায় ?

ভাইব্ৰিঅ' বেক্টেৰিয়া সমুদ্ৰৰ পানী, নদীৰ মিঠা পানী আৰু লুণীয়া পানীৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা লৱণযুক্ত পানী, নদী মুখ বা ব-দ্বীপাঞ্চল আৰু হ্ৰদত বৃদ্ধি পায় আৰু তাতেই ই বংশবৃদ্ধি কৰে । এনে ঘটনাৰ বেছিভাগেই উপসাগৰীয় উপকূলৰ ৰাজ্যসমূহত সংঘটিত হয় । চিকিৎসকসকলে কয় যে উপকূল হৈছে এই জীৱটোক বৃদ্ধি পাবলৈ উপযুক্ত পৰিমাণৰ নিমখ আৰু তাপ থকা এক আদৰ্শ পৰিৱেশ ।

চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰ'ল এণ্ড প্ৰিভেনচনৰ মতে, বেছিভাগেই মাৰাত্মক প্ৰকাৰটো হৈছে ভাইব্ৰিঅ' ভলনিফিকাছ । সেই সংক্ৰমণৰ প্ৰতি পাঁচটাৰ ভিতৰত এটাই মাৰাত্মক, যিটো আন প্ৰকাৰৰ ভাইব্ৰিঅ' বেক্টেৰিয়াৰ তুলনাত বহু বেছি । আন ৰাজ্যতকৈ অধিক সংক্ৰমণৰ প্ৰৱণতা থকা ফ্ল’ৰিডাত এই বছৰ এতিয়ালৈকে ১৪ জন ভাইব্ৰিঅ' ভলনিফিকাছত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । যোৱা বছৰৰ সকলোৰে ৩৩ জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

বেক্টেৰিয়া শৰীৰত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰে ?

অসুস্থ ছাল, কটা-ছিঙা আৰু খোঁচনি খোৱা, টেটু আৰু শেহতীয়াকৈ অস্ত্ৰোপচাৰত থকা ছিদ্ৰৰ জৰিয়তে এই বেক্টেৰিয়াই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । উপকূলীয় পানী বা কেঁচা সাগৰীয় খাদ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত মানুহে তৎক্ষণাত কটা আৰু খোঁচখোৱা অংশ চাবোন আৰু পৰিষ্কাৰ বৈ যোৱা পানীৰে ভালদৰে ধুব লাগে বুলি চিডিচিয়ে উল্লেখ কৰিছে । জ্বৰ, ঠাণ্ডা, ছালত গৰম, ৰঙা অংশ ক’লা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ফোঁহা ওলালেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলিও কোৱা হৈছে ।

লুণীয়া পানী স্পৰ্শ কৰিলে...

কিছুমান মানুহ কেঁচা বা কমকৈ সিজোৱা সাগৰীয় মাছ খাই আক্ৰান্ত হয়; কিন্তু বৃহৎ শতাংশই অসুস্থ হৈ পৰে যেতিয়া ব্যক্তিজন সাগৰ বা লুণীয়া পানীত থাকে । ছালত সৰু সৰু ছিদ্ৰৰ মাজেৰে বেক্টেৰিয়া শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে । এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে কয় যে বয়স্ক ৰোগী, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল, যকৃতৰ ৰোগ, ডায়েবেটিছ আৰু কিছুমান দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে ।

বিজ্ঞানীসকলে কয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বেক্টেৰিয়াবোৰৰ বৃদ্ধি আৰু উত্তৰ দিশলৈ বিয়পিবলৈ সহায় কৰিছে । ২০২৩ চনৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে আটাইতকৈ উত্তৰ দিশৰ ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৩০ মাইললৈ বিয়পে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক:কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ

পবিত্ৰ শাওণত সাত্ত্বিক খাদ্য খায় কিয় ?

আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বেক্টেৰিয়া
মেক্সিকো
CAUTION FOR GULF COAST BEACHGOERS
DEADLY BACTERIA SEAWATER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.