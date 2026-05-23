ঔষধৰ অপব্যৱহাৰ: নিদানপত্ৰ অবিহনে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব প্ৰেগাবালিন
ফাৰ্মাচিষ্টসকলে মানিবই লাগিব কঠোৰ নিয়ম । বলবৎকাৰী সংস্থা আৰু জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ উদ্বেগ ।
Published : May 23, 2026 at 3:50 PM IST
নতুন দিল্লী: এতিয়াৰে পৰা নিদানপত্ৰ অবিহনে কোনো ফাৰ্মাচীয়ে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব 'প্ৰেগাবালিন' (Pregabalin) ঔষধবিধ । দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত এই টেবলেটবিধৰ অপব্যৱহাৰ আৰু আসক্তিৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।
শুকুৰবাৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে । কেন্দ্ৰই বিষ আৰু উদ্বেগ নিবাৰণত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত এইবিধ ঔষধ ড্ৰাগছ ৰুলছ, ১৯৪৫ৰ তালিকা এইচ১ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনলৈ আনিছে । যদিহে কোনোৱে এই নিয়ম অমান্য় কৰে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছ এণ্ড প্ৰসাধন সামগ্ৰী আইন, ১৯৪০ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত নিয়মৰ অধীনত শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে । সংশোধিত নিয়মসমূহ চৰকাৰী ৰাজপত্ৰত প্ৰকাশ পোৱাৰ ১৮০ দিনৰ পিছত বলবৎ হ’ব । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে ড্ৰাগছ (দ্বিতীয় সংশোধনী) নিয়মাৱলী,২০২৬ অধিসূচনা কৰি এইদৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে ।
কি ৰোগ উপশমৰ বাবে ব্য়ৱহাৰ কৰে এই টেবলেট ?
সাধাৰণতে এইবিধ ঔষধ নিউৰ’পেথিক বিষ (ডায়েবেটিছৰ বাবে হোৱা স্নায়ুজনিত ৰোগ), মৃগীৰোগ, ফাইব্ৰ’মাইয়ালজিয়া আৰু উদ্বেগজন সমস্য়া উপশমৰ বাবে প্ৰেগাবালিন প্ৰেছক্ৰিপচন কৰা হয় । এতিয়া বিশেষকৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱক-যুৱতী আৰু ব্যক্তিৰ মাজত ইয়াৰ অপব্যৱহাৰক লৈ বলবৎকাৰী সংস্থা আৰু জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে ক্ৰমান্বয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । কেইবাখনো ৰাজ্যত কৰ্তৃপক্ষই বৈধ নিদানপত্ৰ অবিহনে ঔষধৰ অবৈধ কাউণ্টাৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "প্ৰেগাবালিনৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান ৰাজ্যৰ পৰা পোৱা প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এনে ঔষধ অবৈধভাৱে আৰু অনুমোদন অবিহনে বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে দেশৰ কিছুমান অঞ্চলৰ পৰাও খবৰ আহিছে ।"
ফাৰ্মাচিষ্টসকলে কঠোৰ নিয়ম মানিবই লাগিব :
তালিকা এইচ১ত অন্তৰ্ভুক্ত নিয়মৰ অধীনত ফাৰ্মাচিষ্টসকলে ৰোগীৰ সবিশেষ, নিদানপত্ৰ দিয়া চিকিৎসক আৰু যোগান ধৰা পৰিমাণ থকা এটা সুকীয়া পঞ্জীয়ন ৰাখিব লাগিব । এই ৰেকৰ্ডসমূহ কমেও তিনি বছৰৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে । ঔষধৰ লেবেলত এটা বিশিষ্ট ৰঙা সতৰ্কবাণী বাকচো থাকিব, য’ত লিখা থাকিব যে পঞ্জীয়নভুক্ত চিকিৎসকৰ প্ৰেছক্ৰিপচন অবিহনে ইয়াক বিক্ৰী কৰিব নালাগে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
