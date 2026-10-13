চিকিৎসালয়ত সেৱা আৰু সুবিধাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য কৰিব লাগিব প্ৰদৰ্শন
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সকলো ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ ।
Published : October 13, 2026 at 6:50 PM IST
নতুন দিল্লীঃ ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচাৰকসকলে চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পিচত প্ৰায়ে চিকিৎসাৰ সম্ভাৱ্য খৰচ সম্পৰ্কে ভালদৰে জানিব নোৱাৰাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । এনে সমস্যাৰ শীঘ্ৰেই অন্ত পৰিব । কাৰণ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এতিয়াৰে পৰা চিকিৎসালয়ত কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ সেৱা আৰু সুবিধাসমূহৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব । সকলো চিকিৎসালয়ে এই নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক এছ’চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ডিভাইচ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফ’ৰামৰ সমন্বয়ক ডাঃ ৰাজীৱ নাথে আদৰণি জনাইছে ।
Greater Transparency. Stronger Patient Trust. Access to clear information on hospital service rates is essential for empowering patients and ensuring transparency in healthcare. In a significant step towards patient-centric healthcare, the Ministry of Health & Family Welfare has urged States and UTs to ensure that hospitals prominently display their service rates in English and local languages, making information easily accessible to patients and their families. The move aims to promote transparency in treatment costs, enable informed healthcare decisions, minimise billing disputes and strengthen accountability across healthcare institutions. #PatientFirst #HealthcareTransparency #HealthForAll— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 13, 2026
সমন্বয়কগৰাকীয়ে চিকিৎসা সঁজুলি, উপভোগ্য সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ যোগান শৃংখলকো সামৰি লোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে । এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই এছ’চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ডিভাইচ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফ’ৰাম সমন্বয়ক ডাঃ ৰাজীৱ নাথে মঙলবাৰে বহল স্বচ্ছতাৰ কাঠামোৰ আহ্বান জনায় যিয়ে চিকিৎসা সঁজুলি, উপভোগ্য সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ যোগান শৃংখলকো সামৰি লয় ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ নাথে কয়, "স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে চিকিৎসালয়ৰ হাৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এইদৰে আগবঢ়াটো ৰোগীৰ অনুকূল পদক্ষেপ । এই পদক্ষেপে গ্ৰাহকক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উচিত মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে ।" তেওঁ যুক্তি আগবঢ়ায় কয় যে এই স্বচ্ছতা কেৱল চিকিৎসালয়ৰ বিলিং কাউণ্টাৰত বন্ধ হ’লেই নহ'ব প্ৰথম বিক্ৰীৰ স্থানৰ পৰাই চিকিৎসা সঁজুলি আৰু উপভোগ্য সামগ্ৰীৰ দাম আৰু ব্য়ৱসায়ীলৈকে হোৱা উচিত ।"
ইটিভি ভাৰতক নাথে কয়, "স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা মূল্যৰ স্বচ্ছ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে । এই পদক্ষেপে ৰোগীক শক্তিশালী ককৰাৰ লগতে উচিত মূল্য নিৰ্ধাৰণক সমৰ্থন কৰিব ।" ডাঃ নাথে এই পদক্ষেপটো সুকীয়া সুকীয়া যন্ত্ৰ আৰু ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ মূল্যলৈকো সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব পূণ্য ছলিলা শ্ৰীবাস্তৱে সোমবাৰে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ এই সন্দৰ্ভত পত্ৰ লিখিছে । এই পত্ৰত প্ৰযোজ্য নিয়ম মানি চলাৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচাৰকসকলে যাতে স্বাস্থ্যসেৱাৰ মূল্য সম্পৰ্কে তথ্য সহজে লাভ কৰিব পাৰে তাৰবাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে ।
ক্লিনিকেল প্ৰতিষ্ঠান (পঞ্জীয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) আইন, ২০১০, আৰু ক্লিনিকেল প্ৰতিষ্ঠান (কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ) নিয়ম, ২০১২ৰ অধীনত, যিবোৰ ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰত এই আইন প্ৰযোজ্য, সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰতিটো ধৰণৰ সেৱা আৰু উপলব্ধ সুবিধাসমূহৰ বাবে মূল্য প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব । এই তথ্যসমূহ স্থানীয় ভাষাৰ লগতে ইংৰাজীতো এই মূল্যৰ বিষয়ে লিখি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বুলি মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে ।
সূত্ৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় আইন প্ৰযোজ্য নোহোৱা যিবোৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে সেইবোৰে নিজ নিজ নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আহিছে । ইয়াৰে কেইবাটাও স্বাস্থ্যসেৱাৰ মূল্য প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে । ৰোগীসকলক চিকিৎসা ব্যয় অনুমান কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে জানি বুজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু বিলক লৈ যাতে বিভ্ৰান্তি বা বিবাদৰ সৃষ্টি নহয় সইবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈকে মন্ত্ৰালয়ে এই পদক্ষেপ লৈছে । যিসকল ৰোগীয়ে মেডিকেল বা আয়ুষ ভিছাৰে ভাৰতলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকৰ বাবেও পেকেজ মূল্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশ দিছে ।
উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটক খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞপ্তিযোগে সকলো চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰতিষ্ঠান, বিতৰক, পাইকাৰী বিক্ৰেতা আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাক চিকিৎসালয়ৰ বিলত ক্ৰয় মূল্য আৰু সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
নাথে হাস্পতালৰ বিলত ঔষধ বা চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় মূল্য আৰু সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য উল্লেখ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি কৰ্ণাটক খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শৱলীক আদৰণি জনাইছে । এই দুয়োটা পদেপে ৰোগীক সহায় কৰিব বুলি তেওঁ কয় ।
লগতে পঢ়ক:টোপনি, মানসিক চাপ আৰু ডিজিটেল জীৱনশৈলীয়ে মস্তিষ্কত প্ৰভাৱ পেলায়
চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধতাৰ দ্বিতীয় স্থানত অসম