পুৰুষৰ বাবে শুকান নাৰিকল খোৱাৰ উপকাৰিতাসমূহ কি কি ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰা
শুকান নাৰিকল খোৱাটো পুৰুষৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় । কিয় আৰু কেনেকৈ, এই বিষয়ে খাদ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানো আহক-
পুৰুষৰ স্বাস্থ্য মহিলাৰ পৰা একেবাৰে পৃথক ৷ কিন্তু হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই দুয়োটাকে যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰে ৷ মানসিক চাপ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাইও পুৰুষৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ এই পৰিস্থিতিত আপোনাৰ হৰম’নৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ আপোনাৰ খাদ্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ গতিকে, আজি আমি পুৰুষৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে শুকান নাৰিকলৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৷ ই কেনেকৈ উপকাৰী হ’ব পাৰে ? এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে কি ক’লে ডায়েটিচিয়ান আৰু নিউট্ৰিচনিষ্ট অৰ্চনা জৈনে (ডায়েটিচিয়ান এণ্ড নিউট্ৰিচনিষ্ট, ডাইৰেক্টৰ, এঞ্জেলকেয়াৰ-এ নিউট্ৰিচন এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, জয়পুৰ) জানো আহক-
পুৰুষৰ বাবে শুকান নাৰিকল খোৱাৰ উপকাৰ কি কি ?
পুষ্টিবিদ অৰ্চনা জৈনে কয় যে, শুকান নাৰিকল খালে পুৰুষৰ শৰীৰে বহু উপকাৰিতা লাভ কৰে ৷ জনাই দিও যে, শুকান নাৰিকলত প্ৰায় ৬৬০ কিলো কেলৰি থাকে ৷ ইয়াত প্ৰায় ৬৪.৫ গ্ৰাম চৰ্বি আৰু প্ৰায় ৬.৮৮ গ্ৰাম প্ৰ’টিন থাকে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ১৬ গ্ৰাম আঁহ থাকে, যিটো হজমৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী ৷ তদুপৰি শুকান নাৰিকলত মেংগানিজ, আইৰণ, পটাছিয়াম, আৰু ভিটামিন B6, ভিটামিন ই, ফ’লেট, ৰাইব’ফ্লেভিন আদি পোৱা যায় ৷ এই পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহে পুৰুষৰ স্বাস্থ্যত বিভিন্ন ধৰণে অৰিহণা যোগায়, য’ত আছে:
শুকান নাৰিকল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
শুকান নাৰিকল পুৰুষৰ বাবে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে ৷ ইয়াৰ অসংখ্য পুষ্টিকৰ উপাদানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷ তদুপৰি যদি আপুনি বতৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে অসুস্থ হৈ পৰে তেন্তে আপুনি নাৰিকল তেল খোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ শুকান নাৰিকল খাব লাগে ৷
শুকান নাৰিকল হৃদৰোগী
শুকান নাৰিকলত থকা মেংগানিজ আৰু পটাছিয়ামে ৰক্তচাপৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷ ৰক্তচাপ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ৰক্তবাহী নলীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও ই উপকাৰী যদিও উচ্চ কলেষ্টেৰল থকাসকলে ইয়াক গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷ কিন্তু ইয়াৰ আঁহবোৰে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাৰ লগতে হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে সুস্থ ৰক্তবাহী নলীৰ বিকাশতো অৰিহণা যোগায় ৷ অক্সিডেটিভ চাপ হ্ৰাস কৰাত ই সহায়ক ৷
হজম শক্তি উন্নত কৰাৰ লগতে ওজন হ্ৰাস কৰাত লাভদায়ক
হজম শক্তি উন্নত কৰিবলৈ শুকান নাৰিকল খাব পাৰে ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে, যি...বিপাকীয় ক্ৰিয়া দ্ৰুত কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও পেটৰ সমস্যা ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ ওজন কমাব বিচৰাসকলৰ বাবেও শুকান নাৰিকল খোৱাটো উপকাৰী ৷ ই কেলৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু লোভ (Cravings) ৰোধ কৰাত সহায় কৰে, যিয়ে ওজন হ্ৰাসত অৰিহণা যোগাব পাৰে ৷
উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে
শুকান নাৰিকলত চেলেনিয়াম, কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম আদি খনিজ পদাৰ্থ থাকে (শুকান নাৰিকল পুৰুষৰ প্ৰজনন ক্ষমতাৰ বাবে উপকাৰী), যিয়ে শুক্ৰাণুৰ সংখ্যা, গতিশীলতা, আৰু পুৰুষৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও নাৰিকলত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টবোৰে শুক্ৰাণুৰ ক্ষতি কৰা অক্সিডেটিভ চাপৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে, যাৰ ফলত হ’ৰম’নৰ ভাৰসাম্য আৰু শুক্ৰাণু উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৷ এই কাৰণেই পুৰুষৰ প্ৰজনন ক্ষমতা ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ প্ৰজনন স্বাস্থ্যপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ আটাইতকৈ পুৰণি খাদ্যৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম ৷
এইদৰে শুকান নাৰিকল পুৰুষৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সকলো দিশতে উপকাৰী আৰু বহু সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে, গতিকে এই সকলোবোৰ উপকাৰিতা লাভৰ বাবে শুকান নাৰিকল নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
