১০১ বিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰাৰে স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব কেনেকৈ ?
ব’হাগ বিহুৰ পৰম্পৰাৰে স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব কেনেকৈ ? এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাই ।
Published : April 14, 2026 at 2:32 PM IST
আজি গৰু বিহু । অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰাঙলী বিহু মানেই পাৰভঙা আনন্দ । দোমাহীৰ দিনাখন মাহ, হালধি, আমৰ কলি আদিৰে প্ৰস্তুত কৰা এটি বিশেষ মিশ্ৰণ গাত ঘহি গা ধোৱাৰ পৰম্পৰা আজিও আমাৰ মাজত বৰ্তি আছে । এই পৰম্পৰা আঁৰত স্বাস্থ্য়সন্মত কাৰণ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাই কয়, "আমি সকলোৱে হালধিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো ৷ গৰু বিহুৰ দিনা মাহ হালধিৰে নোওৱাৰ নিয়ম ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰা চলি আহিছে ৷ লাও-বেঙেনাৰ লগতে গৰুক হালধি লগোৱা হয় ৷ গৰুক নোৱাবলৈকে কৃষকে বাৰীৰ এচুকত ৰুই থয় গৰু নোওৱা হালধি ৷’’
বৰুৱাই কয়, ‘‘অসমীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানতো হালধিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ বিবাহ অনুষ্ঠানত কইনা নোওৱাৰ সময়ত আয়তীসকলে মাহ-হালধি ব্যৱহাৰ কৰে ৷ হালধিৰ যথেষ্ট ঔষধি গুণ আছে ৷ হালধিত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান যেনে আইৰণ, কেলছিয়াম, পটেছিয়াম, ক’পাৰ, বিভিন্ন ভিটামিন, ফাইবাৰ, মেংগানিজ, কাৰকুমিন আদি পোৱা যায় ৷"
ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই কয়, "আমি সকলোৱে হালধিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো ৷ গৰু বিহুৰ দিনা মাহ হালধিৰে নোওৱা, হালধি পানীৰ সৈতে মিহলাই সমগ্ৰ দেহত সানিলে গাৰ ৰং উজ্জ্বল হয় ৷ যদি কোনো আঘাত বা ঘা-ফোঁহাৰ বাবে ছালত গাঁতৰ দৰে হয়, তেন্তে হালধিৰ লেপ লগালে শীঘ্ৰে নতুন ছাল আহে ৷ মাটিমাহত ভিটামিন 'বি' সমৃদ্ধ । ছালৰ বাবে খুবেই উপকাৰী মাটিমাহে ছালৰ বিভিন্ন সমস্যা বা ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে । তদুপৰি মাটিমাহে ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, ১০১ বিধ শাকৰ আঞ্জাৰ সোৱাদ লোৱাৰ পৰম্পৰা প্ৰায়ভাগ লোকে বৰ্তাই ৰাখিছে । আমি যিমানেই আধুনিক নহও কিয়, এইবোৰ পৰম্পৰাক কোনোৱে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে । দৰাচলতে এনে ধৰণৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে কিছু জনবিশ্বাস আৰু বিজ্ঞানসন্মত কাৰণো আছে ।"
এই সময়ত বতৰ হয় শুষ্ক । চৌদিশ ধূলিময় হৈ পৰে । উশাহত ধূলিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ উৎসই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব সুযোগ পায় । তদুপৰি ৰাস্তাই-ঘাটে যিবোৰ খাদ্য মুকলিকৈ ৰখা হয় সেইবোৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰোগ বিশেষকৈ টাইফয়ড, হেপাটাইটিছ 'A' আৰু 'E' আদি হোৱাৰ আশংকা থাকে । বতৰ আৰু জলবায়ুৰ তাৰতম্য ঘটে । শৰীৰটোৱে এনে পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সহজে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰে বাবে ৰোগ আদিয়ে খোপনি পুতিবলৈ বিশেষ ক্ষেত্ৰ এখন লাভ কৰে । অতীতৰে পৰাই এই ব'হাগ বিহুৰ সময়ত মানুহে খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিন্ধা বস্ত্ৰখনলৈকে আনকি প্ৰধানটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে ।"
ৰাঙলী বিহুৰ দিনা মাহ, হালধি, আমৰ কলি আদিৰে প্ৰস্তুত কৰা এই মিশ্ৰণটো ছালত ঘহি কিছু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত শালখনৰ শুষ্ক ভাব নোহোৱা হ'বলৈ দিয়া । আগতে মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা লাভ কৰা বিভিন্ন উপাদান প্ৰধানত আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু আজিৰ নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ইয়ে লৈছে বিৰূপ প্ৰভাৱ । এতিয়া বহুতে নাজানে এনে মিশ্ৰণ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়েই জ্ঞাত নহয় ।
অৱেশ্যে আজিকালি ১০১বিধ শাক সকলোৱে যোগাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় বাবে যিমান পাৰি সিমান শাক-পাত গোটাই ভাজি-ৰান্ধি খায় । সকলোতে বেলেগ বেলেগ শাক পোৱা যায় । সেইবাবে নিজে বসবাস কৰা ঠাইখনত যিবোৰ শাক-পাচলি পোৱা যায় সেইবোৰ খাব লাগে । কাৰণ জলবায়ু, মাটিৰ গুণাগুণ ভেদে শাক পাচলি আদি উৎপাদন হয় । এইবোৰৰ সৈতে একো একোটা অঞ্চলৰ মানুহৰ খাদ্যভাস আদিৰো সম্পৰ্ক থাকে । সি যি কি নহওঁক সকলোৰে গুণাগুণ পিছে একেই ।
শাক আদি খালে শৰীৰে প্ৰায়োজনীয় উপাদান লাভ কৰিব পাৰে । হজম শক্তি স্বাভাৱিক হয় । শাৰীৰিক আৰু মানসিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে । আগতে মানুহে এইবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী আছিল । বিভিন্ন ৰোগে শৰীৰত খোপনি পুতিবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিল ।