ETV Bharat / health

এইচ ১ এন ১ক সাধাৰণ ঋতুভিত্তিক ফ্লু বুলি অৱহেলা নকৰিব

যেতিয়া মানুহে বন্ধ ঠাইত অধিক সময় কটায় আৰু বতৰ আৰ্দ্ৰ হয়, তেতিয়া ইনফ্লুৱেঞ্জা (ফ্লু)ৰ পৰিস্থিতি অধিক অনুকূল হৈ পৰে ।

h1n1-cases-in-delhi-have-increased-sixfold-find-out-why-this-flu-season-is-a-cause-for-concern
এইচ ১ এন ১ক সাধাৰণ ঋতু ভিত্তিক ফ্লু বুলি অৱহেলা নকৰিব (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 10:55 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

এই সময়ত হোৱা ৰোগৰ ভিতৰত ছোৱাইন ফ্লু অন্য়তম । পূৰ্বৰ তুলনাত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সেইবাবে এই ঋতুত সজাগ হৈ থকা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৰ্তাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । শেহতীয়াভাৱে দিল্লীত এইচ ১ এন ১ ইনফ্লুৱেঞ্জা যাক ছোৱাইন ফ্লু বুলি জনা যায় বৃদ্ধি পাইছে । যোৱা বছৰ এই সময়ত ২২৯ গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিল । চলিত বৰ্ষত এই পৰ্যন্ত মুঠ ১৩৪৪ জন ছোৱাইন ফ্লুৰ ৰোগী ধৰা পৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ মণিপাল হাস্পতালৰ সংক্ৰামক ৰোগৰ পৰামৰ্শদাতা তথা বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ অংকিতা বৈদ্যই সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এইচ ১ এন ১ক সাধাৰণ ঋতুভিত্তিক ফ্লু হিচাপে আওকাণ কৰাটো অত্যন্ত বিপজ্জনক হ’ব পাৰে বুলিও সকীয়াই দিয়ে ।

সাধাৰণ ঋতু ভিত্তিক ফ্লু বুলি অৱহেলা নকৰিব :

ডাঃ অংকিতা বৈদ্যই এইচ ১এন১ক সাধাৰণ ঋতুভিত্তিক ফ্লু বুলি উলাই নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই কয়,"বেছিভাগ সুস্থ লোকেই এই ভাইৰাছৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠে যদিও ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা লোকৰ বাবে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ গুৰুতৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে । আনকি বিপদো হ’ব পাৰে । সুস্থ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ফলত সাধাৰণতে জ্বৰ, কাহ, ডিঙিৰ বিষ, শৰীৰৰ বিষ আৰু ভাগৰুৱা হয়; কিন্তু পূৰ্বতে চিকিৎসাজনিত অৱস্থা বা শাৰীৰিক অক্ষমতা থকা লোকৰ বাবে এই সংক্ৰমণ গুৰুতৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে । বয়ষ্ক, গৰ্ভৱতী মহিলা, সৰু ল’ৰা-ছোৱালী, ডায়েবেটিছ ৰোগী আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া হৃদযন্ত্ৰ বা হাওঁফাওঁৰ ৰোগ থকাসকলৰ জটিলতাৰ সম্ভাৱনা অধিক । ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা লোকৰো বিপদ বেছি ।"

ডাঃ অংকিতা বৈদ্যই কয় যে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰজাতি এইচ ১ এন ১ ৰোগীৰ যথেষ্ট বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । এইবোৰ অনুবংশীক পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় । আচলতে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছত (যেনে এইচ ১ এন ১) চলি থকা জিনৰ উৎপৰিৱৰ্তন আৰু এণ্টিজেনিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভাইৰাছৰ নতুন ষ্ট্ৰেইনৰ উত্থান ঘটে । এই মিউটেচনে ভাইৰাছবিধৰ বিস্তাৰ আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক এৰাই চলাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে।

h1n1-cases-in-delhi-have-increased-sixfold-find-out-why-this-flu-season-is-a-cause-for-concern
এইচ ১ এন ১ক সাধাৰণ ঋতু ভিত্তিক ফ্লু বুলি অৱহেলা নকৰিব (ETV Bharat)

পৰিৱেশ আৰু আচৰণৰ কাৰকসমূহ

যেতিয়া মানুহে বন্ধ ঠাইত অধিক সময় কটায় আৰু বতৰ আৰ্দ্ৰ হয়, তেতিয়া ইনফ্লুৱেঞ্জা (ফ্লু)ৰ পৰিস্থিতি অধিক অনুকূল হৈ পৰে । ফলত সাধাৰণ চৰ্দিৰ দৰে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ঘটে ।

এইচ ১ এন ১ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ লক্ষণ :

এইচ ১ এন ১ভাইৰাছ (সাধাৰণতে ছোৱাইন ফ্লু বুলি কোৱা হয়)ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ফ্লুৰ লক্ষণসমূহ আন ফ্লু ভাইৰাছৰ দৰেই ।

  • জ্বৰ, কিন্তু সদায় নহয়
  • পেশীৰ বিষ
  • ঠাণ্ডা আৰু ঘাম ওলোৱা
  • কাহ
  • ডিঙিৰ বিষ
  • নাকৰ পৰা পানী ওলোৱা বা বন্ধ হোৱা
  • চকু ৰঙা পৰা
  • চকুপানী ওলোৱা
  • চকুৰ বিষ
  • সৰ্বশৰীৰত বিষ
  • মূৰৰ বিষ
  • ক্লান্তি- দুৰ্বলতা
  • ডায়েৰীয়া
  • বমি ভাব আৰু বমি হোৱা
  • কেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব ?

মায়ো ক্লিনিকৰ মতে, যদি সুস্থ আৰু ফ্লুৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে, তেন্তে বেছিভাগ মানুহেই চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই; কিন্তু কিছুমান লোকৰ ফ্লুৰ লগত জড়িত গুৰুতৰ জটিলতাৰ আশংকা বেছি । যদি আপোনাৰ ফ্লুৰ লক্ষণ আছে আৰু গৰ্ভৱতী বা দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ আছে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

h1n1-cases-in-delhi-have-increased-sixfold-find-out-why-this-flu-season-is-a-cause-for-concern
এইচ ১ এন ১ক সাধাৰণ ঋতু ভিত্তিক ফ্লু বুলি অৱহেলা নকৰিব (ETV Bharat)

প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ লক্ষণসমূহ হ’ব পাৰে:

  • উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা বা উশাহ লোৱাত অসুবিধা
  • বুকুৰ বিষ
  • পানীলগা
  • প্ৰস্ৰাৱ কম হোৱা
  • মূৰ ঘূৰোৱা
  • মূৰ্চ্ছা যোৱা
  • পূৰ্বৰ ৰোগৰ অৱস্থা বেয়া হোৱা
  • অত্যন্ত দুৰ্বলতা
  • পেশীৰ বিষ

শিশুৰ গুৰুতৰ লক্ষণসমূহ হ’ব পাৰে:

  • উশাহ-নিশাহত অসুবিধা
  • ছালৰ ৰঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ছাল, ওঁঠ বা নখৰ ৰং শেঁতা, ধূসৰ বা নীলা হোৱা
  • বুকুৰ বিষ
  • পানীলগা
  • পেশীৰ তীব্ৰ বিষ
  • মূৰ্চ্ছা যোৱা
  • পূৰ্বৰ ৰোগৰ অৱস্থা জটিল হোৱা

ডাঃ অংকিতাই কয় যে হাতৰ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা, শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ নিয়ম মানি চলা, বেমাৰৰ সময়ত ভিৰ কৰা ঠাই পৰিহাৰ কৰা আৰু পৰামৰ্শ অনুসৰি ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ভেকচিন লোৱা আদি প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাই সংক্ৰমণৰ বিস্তাৰ আৰু ভয়াৱহতা হ্ৰাস কৰাৰ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ উপায় ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:উপকূলীয় অঞ্চললৈ ফুৰিব গৈছে নেকি ? সাৱধান ! হ'ব পাৰে মাংস খোৱা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ

কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
১ এন ১ভাইৰাছ
ইনফ্লুৱেঞ্জা
SWINE FLU
H1N1

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.