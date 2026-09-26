ETV Bharat / health

জিএমচিএইচত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত জটিল হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত হৃদযন্ত্ৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন, চিএন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্ডিয়েক ৰ’বটিক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ...

robotic surgeries
ৰ’বটিক অস্ত্ৰোপচাৰ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 6:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী/হিমাচল প্ৰদেশ : ৰাজ্যখনৰ হৃদৰোগীসকলৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালে । এতিয়াৰে পৰা হৃদৰোগীসকলে ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হৃদযন্ত্ৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ ঢাপলি মেলিব নালাগে ।

অসমতেই ৰোগীসকলে উন্নতমানৰ এনে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব ।

অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্ৰযুক্তিৰ সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিএন কেন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হৃদযন্ত্ৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সফলভাৱে সম্পন্ন কৰা হয় ।

ইয়াৰ লগে লগে ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হৃদযন্ত্ৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোপ আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে মন্তব্য কৰিছে ।

Minister Ashok Singhal with Dr. Ritwik Raj Bhuyan
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহল আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰ’বটিক হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঋত্বিক ৰাজ ভূঞা (@Ashok Singhal FB)

দেশৰ প্ৰখ্যাত হৃদৰোগৰ শল্য় চিকিৎসক তথা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰ’বটিক হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঋত্বিক ৰাজ ভূঞাৰ তত্ত্বাৱধানত এই অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে । ইয়াৰ পিচতেই ৰাজ্যত ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত জটিল হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাটো অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি হিচাপে বিবেচিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে ।

২৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ চিএন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্ডিয়েক ৰ’বটিক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সংযোজনৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "মই অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত যে জিএমচিএইচত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰব’টিক কাৰ্ডিঅ’ভাস্কুলৰ ছাৰ্জাৰী সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাৰিছো । এয়া অসমৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।" এই ঐতিহাসিক সফলতাৰ বাবে ঢেকীয়াজুিলৰ বাসিন্দা ডাঃ ঋত্বিক ৰাজ ভূঞাক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাক আধুনিক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে । অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক উন্নত চিকিৎসা সেৱা ৰাজ্যতে প্ৰদান কৰাটো চৰকাৰৰ অন্যতম লক্ষ্য । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৰ’বটিক হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ আৰম্ভণি সেই দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।"

দেশৰ প্ৰখ্যাত হৃদৰোগৰ শল্য় চিকিৎসক তথা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰ’বটিক হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঋত্বিক ৰাজ ভূঞাই কৰ্মশালাখনত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসকসকলক ৰ’বটিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ৰ’বটিক হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ শুভাৰম্ভণিয়ে ৰাজ্যৰ হৃদৰোগীসকলৰ বাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেৱা লাভৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ।

লাইভ ব'ৰ্ডাৰ ক্ৰছ টেলিৰ'বটিক ছাৰ্জাৰী

ইপিনে , হিমাচল প্ৰদেশৰ নাহানৰ ৰ'বটিক ছাৰ্জন ডাঃ বিবেক বিন্দালে ভাৰতৰ পৰাই চীনৰ এজন ৰোগীৰ লাইভ ব'ৰ্ডাৰ ক্ৰছ টেলিৰ'বটিক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৈশালীৰ মেক্স ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত ব’ৰ্নছ ৰ'বটিক পদ্ধটিৰ সহযোগত বৈশলীৰ মেক্স হাস্পতালৰ মিনিমেল এছেছ বেৰিয়েট্ৰিক আৰু ৰ'বটিক ছাৰ্জাৰী বিভাগৰ প্ৰধান সঞ্চালক তথা মুৰব্বী ডাঃ বিবেক বিন্দালৰ নেতৃত্বত এই পদ্ধতি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে ।

টেলিৰ'বটিক অস্ত্ৰোপচাৰ কি ?

উল্লেখ্য যে টেলিৰ'বটিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা এজন অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ বেলেগ ঠাইত থাকিয়েই আন স্থানত থকা ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পাৰে । এক উন্নত ৰ'বটিক কনছ’ল দূৰৈৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰোগীৰ ওচৰত স্থাপন কৰা ৰ'বটিক ব্যৱস্থাই অস্ত্ৰোপচাৰৰ গতিবিধিসমূহ সম্পন্ন কৰিব পাৰে । অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা স্থানৰ পৰা লাইভ ভিজুৱেল ফিডবেক অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞলৈ প্ৰেৰণ কৰে । এইদৰে প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাস্তৱ সময়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্ভৱ হৈ পৰে ।

ই পদ্ধতিৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ অতিকৈ নিখুঁত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । তদুপৰি কম বিলম্ব, সুৰক্ষিত তথ্য সংবহন আৰু বাস্তৱ সময়ৰ যোগাযোগৰো প্ৰয়োজন । এই অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ হাতৰ গতিবিধি ৰ'বটিক ব্যৱস্থালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ স্থানৰ গতিবিধিৰ প্ৰতিলিপি কৰিলেহে পদ্ধতিটোৰে সকলোখিনি কৰিব পাৰি ।

উল্লেখ্য যে প্ৰি-ক্লিনিকেল টেলিৰ'বটিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত পিত্তথলী আঁতৰোৱা, পেটৰ অস্ত্ৰোপচাৰ, হিষ্টেৰেকটমী, বৃক্ক সম্পৰ্কীয় অস্ত্ৰোপচাৰকে ধৰি পদ্ধতিসমূহ প্ৰাণীৰ মডেলত কৰা হয় । ভাৰতৰ পৰা উন্নত ৰ'বটিক প্ৰযুক্তি আৰু দ্ৰুতবেগী সংযোগৰ জৰিয়তে আন এখন দেশত প্ৰায় ৫,০০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা ৰ'বটিক ছাৰ্জিকেল চিষ্টেম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ইপিনে,মেক্স হেল্থকেয়াৰৰ হাস্পতালৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সঞ্চালক তথা এনচিআৰ ৰিজিঅ’ন ৩ৰ মুখ্য পৰিচালন বিষয়া ডাঃ গৌৰৱ আগৰৱালে কয় যে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত হোৱা লাইভ ব'ৰ্ডাৰ ক্ৰছ টেলিৰ'বটিক ছাৰ্জাৰী ক্লিনিকেল ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে এই প্ৰযুক্তিৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু কাৰিকৰী ক্ষমতা আদি বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ।

লগতে পঢ়ক:ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি: এটা বেজীৰ দাম ২৬ কোটি, বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশু

বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস : প্ৰদূষণৰ ক্ষতিৰ পৰা শৰীৰক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব ?

TAGGED:

হৃদৰোগী
ইটিভি ভাৰত অসম
হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ
GAUHATI MEDICAL COLLEGE
ROBOTIC CARDIAC SURGERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.