গণেশ পূজাৰ বাবে নিশাটো উজাগৰে আছে নেকি? স্বাস্থ্যত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব?
উৎসৱৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত শোৱা আৰু টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ নিয়মীয়া অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷
Published : September 16, 2026 at 11:30 AM IST
উৎসৱৰ বতৰবোৰত সাধাৰণতে মানুহৰ খোৱা-বোৱা আৰু শোৱাৰ সময়ৰ তাৰতম্য ঘটে ৷ শেহতীয়াকৈ গণেশ পূজা হৈ গ’ল ৷ কোনো কোনো ঠাইত দহদিনীয়াকৈও গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ এইবোৰ সময়ত পূজা চাবলৈ বুলিয়েই নাইবা অকণমান ফুৰি আহোঁ বুলি ভাবি ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে ভালেখিনি দেৰি হৈ যায় ৷ যাৰ বাবে দৈনন্দিন তালিকাখনত সময়ৰ খেলিমেলি ঘটে ৷
বিশেষকৈ সন্ধিয়া সময়ত ওলাই যোৱাৰ পিছত হঠাতে কাৰোবাক লগ পালে, কাৰোবাৰ সৈতে চাহ-মিঠাইৰ জুতি ল’লে আৰু পূজাৰ আৰতি উপভোগ কৰিলে ৷ তাৰপিছত ঘড়ী চাই দেখিলে যে তেতিয়া মাজনিশা দুই বাজিছে ৷ একো নহয় বুলি ভাবি ঘৰলৈ উভতিলে আৰু আহি শুই গ’ল ৷
অৱশ্যে এদিন দেৰিকৈ শুলে বৰ বেছি শৰীৰত প্ৰভাৱ নপৰে যদিও এই কাম নিয়মীয়াকৈ হ’লে শৰীৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷ এদিন-দুদিনতে এই সমস্যা চকুত নপৰে যদিও দহদিন ধৰি কোনো লোকে যদি টোপনি খতি কৰে, তেন্তে স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷
হায়দৰাবাদৰ কোণ্ডাপুৰৰ এপ’ল’ ক্লিনিকৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন বিশেষজ্ঞ তথা ডায়েবেট’ল’জিষ্ট ডাঃ শিৱপ্ৰসাদ গংগালা ৰেড্ডীয়ে কয়, ‘‘গণেশ পূজাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিশা দেৰিকৈ শোৱা আৰু সামাজিক সমাৱেশৰ হুলস্থূল পৰিৱেশে আমাৰ টোপনিৰ স্বাভাৱিক ৰুটিনত সহজেই ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে ।’’
টোপনি খতিৰ ফলত শৰীৰত প্ৰভাৱ পৰে
প্ৰথমটো কথা এজন ব্যক্তিৰ শাৰিৰীক শক্তিৰ ওপৰত টোপনি খতিৰ প্ৰভাৱ পৰে । টোপনি খতি কৰা কোনো ব্যক্তিয়ে শুই উঠাৰ পিছতো ভাগৰ অনুভৱ কৰে ৷ তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য কামত ব্যস্ত থাকি দিনটো হাঁহিমুখে পাৰ কৰে যদিও সৰু সৰু কামবোৰ কৰিবলৈ যথেষ্ঠ কষ্ট অনুভৱ কৰে ৷
পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ অভাৱৰ বাবে কোনো লোকে লেহেমীয়া বা এলাহ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে কাম অথবা পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অসুবিধা পায় ৷ টোপনি খতি কৰা লোকে মূৰৰ বিষ, গাৰ বিষ আৰু চকু দুটা গধুৰ গধুৰ বা ফুলি উঠা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ সমান্তৰালকৈ মগজুটোৱে সক্ৰিয় অনুভৱ নকৰাৰ লগতে সঠিকভাৱে কাম নকৰে বুলি ডাঃ ৰেড্ডীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ টোপনি খতিয়ে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ৰো সালসলনি ঘটাব পাৰে ৷ পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ অভাৱে ভোক অনুভৱ কৰাব পাৰে নাইবা সঘনাই খাদ্য গ্ৰহণৰ ইচ্ছা অনুভূত কৰিব পাৰে ।
টোপনি অহা অনুভৱ কৰাটোৱে একমাত্ৰ সমস্যা নহয়
টোপনিৰ অভাৱে কামৰ সময় আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতাতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । বিশেষকৈ যেতিয়া কোনো লোকে গাড়ী চলাই থাকে বা উদ্যোগত যন্ত্ৰপাতি চলোৱাৰ কামত নিয়োজিত হৈ থাকে, তেনেক্ষেত্ৰত এই পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰে ৷ মনত ৰাখিব, টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱা মানেই সজাগ হোৱা নুবুজায় ।
মুম্বাইৰ এইচচিজি কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ মেডিকেল অংক’ল’জিষ্ট ডাঃ শচীন ত্ৰিবেদীয়ে কয়, ‘‘টোপনিৰ অভাৱ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ মাজত পোনপটীয়া সম্পৰ্ক থকাৰ কোনো স্পষ্ট প্ৰমাণ আজিলৈ পোৱা নাই । অৱশ্যে দীৰ্ঘদিন ধৰি টোপনি খতি হ’লে মানসিক চাপৰ ফলত হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ যাৰ ফলত কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷’’
ইয়াত মূল শব্দটো হ’ল ‘ক্ৰনিক’(যি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়) । গণেশ পূজাৰ সময়ত কেইটামান নিশা দেৰিকৈ শোৱা আৰু দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে টোপনি খতি কৰা দুয়োটাই একে কথা নহয় ৷
গণেশ পূজা উদযাপনৰ মাজতো ভাল টোপনিৰ বাবে কেইটামান টিপছ
চিকিৎসকে আগবঢ়োৱা কেইটামান পৰামৰ্শ এনেধৰণৰ -
- সম্ভৱ হ’লে ৭-৯ ঘণ্টা টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰক ।
- উৎসৱৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত শোৱা আৰু টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ নিয়মীয়া অভ্যাস গঢ়ি তোলক ৷
- শোৱাকোঠাটো এন্ধাৰ আৰু নীৰৱ কৰি ৰাখক আৰু শুই উঠাৰ ঠিক লগে লগে অত্যধিক পৰিমাণে স্ক্ৰীনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দিয়ক ৷
- টোপনি খতি হোৱাৰ ফলত পিছদিনা যদি কোনো লোকে ভাগৰ অনুভৱ কৰে, তেন্তে দিনৰ অলপ টোপনিয়ে তেওঁক সকাহ দিব পাৰে ৷ মাত্ৰ সেই টোপনিটো নিশাৰ ভাগত অহা ভাল টোপনিৰ স্থান ল’বলৈ নিদিব ৷
যদি নিশা দেৰিলৈকে কোনো লোকে বাহিৰত থকাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে, তেন্তে সেইক্ষেত্ৰত ডাঃ ত্ৰিবেদীয়ে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জিৰণি লোৱা, প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী সেৱন কৰা, পিছদিনা সময়মতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে । কাৰণ যিকোনো উৎসৱ মানুহৰ মনত আনন্দ দিবলৈ, স্মৃতিৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰিবলৈহে পতা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া...