গণেশোৎসৱত মোদক, মিঠাই বেছি খালেই হ'ব পাৰে এচিডিটি-পেট ফুলাৰ সমস্যা
বেছিকৈ মিঠাই খালে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰই হজম কৰিবলৈ কম সময় পাব । গণেশ চতুৰ্থীত মিঠাই হওক বা দুৰ্গ পূজাৰ জিলাপি, মিঠাই আৰু উৎসৱৰ সম্পৰ্ক অভিন্ন...
Published : September 12, 2026 at 6:08 PM IST
পূজাৰ বতৰ মানেই মিঠাই খোৱাৰ আনন্দ । তাতে আকৌ গণেশোৎসৱৰ বতৰ । গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়ত মোদক, লাডু, পুৰাণ পলি, ৰসমলাই, গুলাব জামুন আদি মিঠাই সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । পিছে এইবোৰ মিঠাই খাওতে আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত । কাৰণ বেছিকৈ খোৱা মানেই এচিডিটি, পেট ফুলা আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ অস্বস্তি হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি ।
সাধাৰণতে পূজাৰ আনন্দতে প্ৰায়ভাগ লোকেই প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । এই পৰিমাণৰ লগত যদি মিঠাই বেছি খোৱা হয় তেতিয়া এচিডিটি, পেট ফুলা আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ অস্বস্তিয়ে গা কৰি উঠিবলৈ এখন ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে । সেয়েহে মিঠাই আদি খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থকা বা পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভ্যাস অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয় বুলি কোৱা হয় । মনত ৰাখিব দিনটোত এটা মিঠাইতকৈ বেছি খালেই সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
অহা ১০ দিনত পূজা উদযাপন কৰাৰ নামত পৰিয়ালৰ লগত একেলগে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পৰম্পৰাগত মিঠাই উপভোগ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । গণেশ দৰ্শনৰ বাবে মানুহে ভিৰৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে । লগতে পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া খাদ্যৰ লগত মনটোত উদয় হোৱা প্ৰশ্ন আপোচ কৰি মিঠাই খোৱাৰ হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে।
এই সন্দৰ্ভত পুনেৰ এপ’ল’ স্পেকট্ৰা হাস্পতালৰ গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজিষ্ট ডাঃ বিশাল শেঠে কয়, "মোদক, লাডু, পুৰাণ পলি, আৰু অন্যান্য উৎসৱমুখৰ খাদ্য় হৈছে উদযাপনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ;কিন্তু কেইবাদিন ধৰি বেছিকৈ মিঠাই খালে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰই হজম কৰিবলৈ কম সময় লাভ কৰিব । ফলত এচিডিটি, পেট ফুলা, পেটটো গধুৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে ।"
পাচনতন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
এই উৎসৱৰ সময়ত মানুহে প্ৰায়ে ঘৰত অথবা আত্মীয়ৰ ঘৰত আৰু পেণ্ডল আদি ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়ত মিঠাই খায় । বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰা খাদ্য় আদিতকৈ ব্যয়ৰ পৰিমাণ কম হয় । বেছিভাগ পৰম্পৰাগত মিঠাইতে শৰ্কৰা আৰু চৰ্বি বেছি পৰিমাণে থাকে । সেইবাবে এনে মিঠাই বেছি পৰিমাণে খালে পাচনতন্ত্ৰত ক্ষতি হোৱাৰ লগতে পেটটো ফুলিব পাৰে ।
অতিৰিক্ত পৰিমাণে খোৱা খাদ্যৰ উলত এচিডিটি, হাৰ্টবাৰ্ণ বা ৰিফ্লাক্সো হোৱাও দেখা যায় । আনকি গেছৰ সমস্যা, বদহজমো হয় । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ শেঠে কয়, " মিঠাই খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই মংগলজনক । যদি আপুনি তেনে কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কম পৰিমাণে খাওক । খাদ্যৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভ্যাস কৰিলে পাচনতন্ত্ৰত অতিৰিক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে ।"
গণেশোৎসৱৰ আন এক সাধাৰণ সমস্যা হৈছে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময় অনিয়মীয়া হোৱা । মানুহে সময়মতে আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে । সকলোৱে একেলগে বেছি খোৱাৰ ফলত কিছুমান লোকৰ ৰিফ্লাক্সৰ লক্ষণ বেছি হয় ।
পাচনতন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ:
- মিঠাই আৰু ভজা খাদ্য কম পৰিমাণে খাব লাগে
- সদায় ২-৩ লিটাৰ পানী লেৱন কৰা উচিত
- সময়মতে খাদ্য খাওক
- নিতৌ ৪৫ মিনিট ব্যায়াম কৰিব লাগে
- খাদ্য খোৱাৰ পিছতেই শুৱ নালাগে
- দিনটোৰ বেছি সময় লৰচৰ কৰিব লাগে
- গুৰুপাকী খাদ্য পৰিহাৰ কৰক
- প্ৰ’বায়’টিক সেৱন কৰিলে উপকাৰ পোৱা যায়
- ছোডা আৰু কোলা একেবাৰে পৰিহাৰ কৰক
যদি সঘনাই তীব্ৰ এচিডিটি, টৰ বিষ, বমি, গিলিবলৈ অসুবিধা বা কাৰণ নোহোৱাকৈ ওজন হ্ৰাস পালে সেয়া উৎসৱমুখৰ খাদ্য খোৱাৰ বাবে হোৱা বুলি নাভাবি গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজিষ্টৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনতা প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ আনন্দ লওক; পিছে মোদক খাব পাৰে নে ?
গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া : গণেশ চতুৰ্থীত সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ প্ৰসাদ বনাওক, ৰেচিপি জানো আহক...