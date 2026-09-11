ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ আনন্দ লওক; পিছে মোদক খাব পাৰে নে ?
পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ ডায়েটিচিয়ানৰ পৰামৰ্শ...
Published : September 11, 2026 at 2:44 PM IST
আৰম্ভ হৈছে পূজাৰ বতৰ । গণেশ চতুৰ্থীৰে আৰম্ভ হোৱা পূজাৰ বতৰত সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে পৰিয়ালৰ লগত একেলগে পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । পূজাৰ বতৰ মানেই খাদ্যৰ উৎসৱ ।
পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ আত্মীয়ই মিঠাইৰ বাকচ লৈ আহি উপস্থিত হয় । কাৰোবাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াই ঘৰতে বনোৱা সুস্বাদু খাদ্য আনকো ভগাই দিয়ে । এই বতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাইৰ ভৰি পৰে প্লেট । এই প্লেটখনত থকা সকলোৰে আকৰ্ষণীয় মিঠাইবিধেই হৈছে মোদক । সতেজভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সুন্দৰ আকৃতিৰ মিঠাইবিধ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই খাব পাৰে নে ?
যেতিয়া পূজাৰ বতৰত ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তক মিঠাইৰ প্লেটখন আগবঢ়োৱা হয় তেতিয়া তেওঁ অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত পাৰে । তেতিয়া জিভাৰ পানী সামৰিব নোৱাৰি হয়তেো মনটোক সুধিব-মই এটা খাব পোৰো নে ? মোৰ তেজত শৰ্কৰা বৃদ্ধি হ'ব নেকি ?
এই প্ৰসংগত চেন্নাইৰ ডাঃ মোহন ডায়েবেটিছ স্পেচিয়েলিটিজ চেণ্টাৰৰ সহকাৰী প্ৰবন্ধক তথা ডায়েবেটিছ এডুকেটৰ ডায়েটিচিয়ান উমাশক্তিয়ে কয়, “ডায়েবেটিছ হোৱা মানে ভাল পোৱা প্ৰতিটো উৎসৱমুখৰ খাদ্য ত্যাগ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় । ই হ’ল বুদ্ধিমানৰূপে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা।”
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে মোদক খাব পাৰে নে ?
সকলো ৰোগীৰে মনত সাধাৰণতে এনে প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে । ইয়াৰ উত্তৰটো হ’ল: হয়, ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে মোদক উপভোগ কৰিব পাৰে । অৱেশ্য়ে ই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত খাদ্য পৰিকল্পনাৰ লগত খাপ খাব লাগিব । এয়া পৰিমিতভাৱেহে খাব লাগিব । পৰম্পৰাগত মোদক হৈছে উৎসৱমুখৰ মিঠাই । বেছিভাগ মিঠাইৰ দৰেই ইয়াত কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু শৰ্কৰা থাকে । এই দুয়োবিধেই তেজৰ গ্লুক’জৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে; কিন্তু উৎসৱৰ সময়ত আপুনি উপভোগ কৰা প্ৰতিটো খাদ্য সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই ।
এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি উমাশক্তিয়ে কয়, “উৎসৱৰ খাদ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ উত্তম উপায় হ’ল আপুনি কিমান খাই আছে, কেতিয়া খাই আছে আৰু বাকী আহাৰ কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে বিবেচনা কৰা । গতিকে মোদক নিষিদ্ধ বুলি ভবাৰ সলনি ভাবিব এইটো মই কেনেকৈ বুদ্ধিমানভাৱে উপভোগ কৰিব । যদি আপুনি এটা ল’বলৈ বাছি লয়, তেন্তে মন দি খাওক । ভালদৰে বহক । সময় উলিয়াওক আৰু ইয়াৰ সোৱাদ লওক । একেলগে হোৱাটছএপ মেছেজৰ উত্তৰ দি তিনিজন আত্মীয়ৰ লগত কথা পাতি থাকোতে নাখাব । কাৰণ খাদ্য সদায় মনোযোগেৰে খাব লাগে ।"
গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়ত এইদৰে মিঠাই কোৱাটো নিয়ন্ত্ৰণ কঠিন হৈ পৰিব পাৰে। ঘৰত এটা মোদক । আত্মীয়ৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত আন এটা । তৃতীয়টো কাৰণ আপোনাৰ পেহীয়ে নিজেই বনাইছিল আৰু তাৰ পিছত কোনোবাই বিখ্যাত মিঠাইৰ দোকানৰ পৰা বাকচ এটা লৈ আহে কাৰণ, দেখাত, প্ৰথম তিনিটা মোদক আছিল কেৱল পৰিচয় । উৎসৱমুখৰ খাদ্যই এনেদৰে কাম কৰে । যদি আপুনি ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত আৰু মোদক খাবলৈ বিচাৰে তেন্তে সেই অংশটো সৰু কৰি ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, একেটা খাদ্যৰ সময়ত ইয়াক আন কেইবাটাও মিঠাই আৰু শৰ্কৰাযুক্ত পানীয়ৰ সৈতে মিহলি কৰিব নালাগে ।
মোদকক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ নকৰিব
খাদ্যৰ লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে শাক-পাচলি, প্ৰ'টিন আৰু আঁহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । প্ৰ'টিনৰ উৎসৰ ভিতৰত নিৰামিষভোজীৰ বাবে দাউল আদি থাকিব পাৰে । ভাত, মিঠাই বা অন্যান্য কাৰ্বোহাইড্ৰেট সমৃদ্ধ খাদ্যৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ নকৰাকৈয়ে শাক-পাচলি আৰু আঁহযুক্ত খাদ্য় বেছিকৈ খাওক । মূল খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ নকৰি মোদকক উদযাপনৰ এটা অংশ বুলি ভাবিব লাগিব । এই ভাৰসাম্যই দিনটোৰ খাদ্যাভ্যাসক কাৰ্বোহাইড্ৰেট বেছি হ’বলৈ নিদিয়াকৈ উৎসৱমুখৰ খাদ্য উপভোগ কৰাটো সহজ কৰিব পাৰে ।
পৰম্পৰাগত ৰেচিপি সলনি কৰিব পাৰে
পাকঘৰত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি ভাল পোৱা পৰিয়ালৰ বাবে আন এটা বিকল্প আছে । এই সময়ত পৰম্পৰাগত ৰেচিপি সলনি কৰিব পাৰে । ৰেচিপিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰিশোধিত উপাদানৰ ঠাইত বাজৰা বা গোটা শস্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । বাদাম আৰু গুটিশষ্য মিহলাও স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি যোগ কৰিব পাৰি ।
তৰল কেলৰিৰ প্ৰতি সাৱধান হওক
উৎসৱৰ বতৰত কেৱল মিঠাইহে গুৰুত্ব দিবলগীয়া নহয় । এই সময়ত কম মোদক খালেও যদিহে শৰ্কৰাযুক্ত পানীয় সেৱন কৰে তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ শৰ্কৰা শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব । উৎসৱৰ সমাৱেশত পানী হৈছে আটাইতকৈ সহজ পছন্দ । যদি আপুনি পৰিয়ালৰ লগত উৎসৱমুখৰ কিবা এটা খাই আছে, তথাপি আপুনি এনেধৰণৰ পানীয়ৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে মংগলজনক ।
খাদ্য গ্ৰহণৰ পিচত খোজ কাঢ়ক
গণেশ চতুৰ্থী ঠিক এনেকুৱা উৎসৱ নহয় য’ত গোটেই দিনটো একে ঠাইতে বহি থাকিব লাগে । প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে প্ৰস্তুতি, ভ্ৰমণ, কাম-কাজৰ উপৰি উঠি ঘূৰি ফুৰাৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে । ইয়াৰ বাহিৰেও খাদ্য খোৱাৰ পিছত খোজ কঢ়াটো সক্ৰিয় হৈ থকাৰ এটা সহজ উপায় হ’ব পাৰে । দুপৰীয়াৰ সময়খিনি একেঠাইতে বহি থকাৰ পৰিৱৰ্তে সামান্য পৰিমাণৰ গতিবিধি কৰিলেও উপকাৰ পোৱা যায় ।
আপোনাৰ ঔষধ সলনি নকৰিব
সাধাৰণতে উৎসৱৰ সময়ত স্বাভাৱিক ৰুটিনত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে । বিশেষকৈ খাদ্যৰ সময় আৰু টোপনিৰ সময়সূচীৰ সলনি হয় । কেৱল উৎসৱৰ সময়ত বেলেগ ধৰণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা বাবেই ডায়েবেটিছৰ ঔষধ আৰু ইনছুলিনৰ সালসলনি কৰা উচিত নহয় । এইক্ষেত্ৰত চিকিৎসক বা ডায়েবেটিছ কেয়াৰ টিমৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?
Pregnancy Nutrition: গৰ্ভাৱস্থাৰ পুষ্টিয়ে শিশুটিৰ ভৱিষ্য়ত বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায়
Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?