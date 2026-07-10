এলক'হলযুক্ত পানীয় প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীলৈ এফএছএছএআইৰ জাননী

এলক'হলযুক্ত পানীয় প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীলৈ এফএছএছএআইৰ জাননী
সোৱাদ আৰু সুগন্ধি যোগ, বয়স সম্পৰ্কীয় বিভ্ৰান্তিৰ অভিযোগ ।
Published : July 10, 2026 at 12:08 PM IST
গুৱাহাটী : যিকোনো বয়সৰ লোকৰ বাবে মদ্যপান স্বাস্থ্যৰ বাবে তেনেই ক্ষতিকাৰক । কাৰণ সুৰাত যিকোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ লগতে সোৱাদ যোগ কৰিলে স্বাস্থ্য়ৰ বাবে অধিক হানিকাৰক হোৱাৰ আশংকা থাকে । তাতে যদি এই সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহে বয়সক ঢাল হিচাপে ব্য়ৱহাৰ কৰাৰ লগতে সোৱাদ আৰু সুগন্ধি যোগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ প্ৰতি আহিব পাৰে ভাবুকি ।
সেয়েহে এই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষ (এফএছএছএআই)ই শেহতীয়াকৈ এলক'হলযুক্ত পানীয় প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । এলক'হলযুক্ত পানীয় প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীয়ে শেহতীয়াকৈ বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ দাবীৰে এইবোৰ প্ৰচাৰ চলোৱাত সকলো খাদ্য ব্যৱসায় অপাৰেটৰক (এফবিঅ’)ক এফএছএছএআইএই এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) tweeted, " fssai has issued notices to alcoholic beverage manufacturers for alleged non-compliance with regulatory provisions relating to added flavours & misleading age-related claims. the fbos have been directed submit… pic.twitter.com/TAs1eqGrWy— ANI (@ANI) July 10, 2026
কেইদিনমান পূৰ্বে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই ৰেডবুল আৰু পেপচিকো ইণ্ডিয়াকে ধৰি ছটাকৈ পানীয় কোম্পানীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ এই কোম্পানীসমূহে ভুল ব্ৰেণ্ডিং আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ দাবীৰে এই এনাৰ্জি ড্ৰিংকসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিচতেই কোম্পানীকেইটালৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷ এইবাৰ এলক'হলযুক্ত পানীয় প্ৰস্তুত কৰাত সোৱাদ আৰু সুগন্ধি যোগ কৰা সন্দৰ্ভত কোম্পানীলৈ জাননী জাৰি কৰা বিষয়টোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
খাদ্য ব্যৱসায় অপাৰেটৰলৈ জাননী :
সোৱাদ আৰু সুগন্ধি অকৰ্তৃত্বশীল ব্যৱহাৰ আৰু বয়স সম্পৰ্কীয় অমান্য দাবীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই এই জাননী জাৰি কৰিছে । এই কোম্পানীসমূহে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান (এলক'হলযুক্ত পানীয়) নিয়মাৱলী, ২০১৮ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত বিধানসমূহ উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই এফএছএছ আইন,২০০৬ৰ অধীনত অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত এলক'হলযুক্ত পানীয় প্ৰস্তুত কৰাত নিয়োজিত খাদ্য ব্যৱসায় অপাৰেটৰ (এফ বি অ’)লৈ জাননী জাৰি কৰিছে ।
সংশ্লিষ্ট এফবিঅ'সমূহক এই নিয়ম মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত কয় যে পৰিদৰ্শনত কিছুমান প্ৰস্তুতকাৰীয়ে খাদ্য সুৰক্ষাৰ নিয়মৰ বিপৰীতে নিজৰ প্ৰাকৃতিক সোৱাদ আৰু সুগন্ধিৰ প্ৰতিলিপি কৰিবলৈ ৰাম, ব্ৰেণ্ডী, জিন, হুইস্কি, ৱাইন আৰু বিয়েৰৰ দৰে সামগ্ৰীত সোৱাদ তথা সুগন্ধি যোগ কৰা দেখা গৈছে ।
ইয়াৰ দ্বাৰা এই সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰকৃত, প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সোৱাদ আৰু সুগন্ধি একান্তভাৱে থাকিব লাগিব বুলি কোৱা নিয়মসমূহ প্ৰত্যক্ষ উলংঘা কৰা হৈছে বুলিও ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে ।
এই কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে বয়স সম্পৰ্কীয় বিভ্ৰান্তিৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । 'বয়স' শব্দটোৰ ক্ষেত্ৰত কম বয়সৰ বিষয়টো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰাত ব্য়ৰ্থ হৈছে বুলিও কয় ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই ।
লগতে পঢ়ক:পিতৃয়ে মদ্যপান কৰিলে ভ্ৰুণৰ বিকাশ-শাৰীৰিক গঠনত হ'ব পাৰে বিসংগতি