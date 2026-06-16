খাদ্য পেকেজিঙত ষ্টেপলাৰ পিন ব্য়ৱহাৰ নিষিদ্ধ, কঠোৰ সতৰ্কবাণী এফএছএছএআইৰ

খাদ্য পেকেজিঙত ষ্টেপলাৰ পিন ব্য়ৱহাৰ নিষিদ্ধ, কঠোৰ সতৰ্কবাণী এফএছএছএআইৰ
খাদ্য়বস্তু পেকেজিং কৰিব নোৱাৰিব ধাতুৰ পিন, ষ্টেপল পিনেৰে ।
Published : June 16, 2026 at 7:43 PM IST
বজাৰত উপলব্ধ প্ৰায়ভাগ খাদ্য়ৰ পেকেটত দেখিবলৈ পোৱা যায় ধাতুৰ পিন, ষ্টেপল পিন আদি । পেকেজিঙৰ সময়ত এইবোৰৰ উপৰি তাঁৰ, সূতা আৰু অন্য়ান্য় সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । আনকি এনে পেকেটতত থকা পিন আদি খাদ্য়ৰ লগত পেটত সোমাৱাৰ পিচত বিপদ হোৱাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । ডিঙিত আঁচোৰাৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণো হয় ।
এতিয়াৰে পৰা পিন আদিৰে খাদ্য়বস্তু পেকেজিং কৰিব নোৱাৰিব । ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষ (এফএছএছএআই)ই এই ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা । খাদ্য সামগ্ৰী আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ পেকেজিঙত ধাতুৰ পিন, ষ্টেপল পিন, তাঁৰ আৰু অনুৰূপ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিবলৈ সকলো খাদ্য ব্যৱসায় অপাৰেটৰক (এফবিঅ’)নিৰ্দেশ দিছে এফএছএছএআইএ ।
কেক আৰু মিঠা বাকচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্নেক পাউচ, টেক এৱে পাৰ্চেল আৰু বেকাৰীৰ সামগ্ৰীলৈকে সকলোবোৰত ষ্টেপলাৰ পিন দীৰ্ঘদিন ধৰি পেকেজিং ছীল কৰাত ব্য়ৱহাৰ কৰি আহিছে । সময়ৰ লগতে কম খৰচী উপায় হিচাপে এই পদ্ধতি ব্য়ৱহাৰ কৰি আহিছে । সমস্যাটো হ’ল তেওঁলোকক কেতিয়াও খাদ্য শৃংখলৰ অংশ হিচাপে ডিজাইন কৰা হোৱা নাছিল ।
কেক আৰু খাদ্যৰ পেকেটৰ ভিতৰত ধাতুৰ পিন পোৱাৰ একাধিক প্ৰতিবেদনৰ পিছত এই নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পাইছে । এফএছএছএআইৰ মতে, খাদ্যৰ পেকেজিঙত ধাতুৰ পিনৰ উপস্থিতিয়ে শাৰীৰিক আঘাত, শ্ব’কিঙৰ বিপদ, আভ্যন্তৰীণ ক্ষতি আৰু অন্যান্য গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত পৰিণতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
চিকিৎসকে কি কয় ?
মুম্বাইৰ জাইনোভা শ্বেলবি হাস্পতালৰ ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ছালনী ৰাজ্যগুৰুৱে এই নিষেধাজ্ঞাক গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য় কৰিছে । ইএনটি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত কয়, “যদি ভুলবশতঃ ষ্টেপলাৰ পিন খাদ্যৰ লগত মিহলি হৈ গিলি পেলায়, তেন্তে ইয়াৰ ফলত মুখ, ডিঙি, আনকি আভ্যন্তৰীণ আঘাতও হ’ব পাৰে ।” বিশেষকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্য়া গুৰুতৰ হয় বুলি কয় বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ।
তেওঁ পুনৰ কয় যে বিপদ ইয়াতেই শেষ নহয় । খাদ্যৰ পাইপত এটা সৰু ধাতুৰ পিন সোমাই দিয়াৰ ফলত ছিদ্ৰ হ’ব পাৰে আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় । বিৰল কিন্তু সম্ভাৱ্য জীৱন সংকটজনক পৰিস্থিতিত ই শ্বাস নলীত প্ৰৱেশ কৰি উশাহ-নিশাহত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ডাঃ ৰাজ্যগুৰুৱে কয় যে দূষণে অতিৰিক্ত চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰে । পিনে বীজাণু কঢ়িয়াই নিব পাৰে, যাৰ ফলত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ ফলত ছিদ্ৰ হ'ব পাৰে বা খাদ্যৰ পাইপত আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে । ভুলবশতঃ ই শ্বাস নলীত সোমাই আবদ্ধ হ'লে জীৱন সংকটজনক হোৱাৰ আশংকা থাকে ।"
ধাতুৰ ফাষ্টনাৰৰ পৰিৱৰ্তে নিয়ন্ত্ৰকে খাদ্য গ্ৰেডৰ আঠাযুক্ত টেপ, টেম্পাৰ-ইভিডেণ্ট ছিল, হিট-চিলিং ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য অনুমোদিত খাদ্য-সংস্পৰ্শ পেকেজিং সামগ্ৰীৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এই বিকল্পসমূহে কেইবাটাও সুবিধা প্ৰদান কৰে । টেম্পাৰ-ইভিডেণ্ট ছীলে যদি পেকেজিং খোলা বা সলনি কৰা হৈছে তেন্তে দৃশ্যমান প্ৰমাণ প্ৰদান কৰে । খাদ্য গ্ৰেডৰ আঠা বিশেষভাৱে খাদ্যৰ সংস্পৰ্শৰ পৰিৱেশৰ বাবে ডিজাইন কৰা হয় আৰু ই আকস্মিকভাৱে দূষণৰ আশংকা হ্ৰাস কৰে ।
সংস্থাটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান আইন, ২০০৬ আৰু আনুষংগিক নিয়মৰ অধীনত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
যদি কোনো খাদ্য কোম্পানীয়ে নিষেধাজ্ঞা মানি নচলে:
যদি কোনো খাদ্য কোম্পানী বা ব্যৱসায়ীয়ে এই নিৰ্দেশনা মানি নচলে, তেন্তে ইয়াৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে:
- জৰিমনা
- অনুজ্ঞাপত্ৰ জব্দ কৰা
- আইনৰ অধীনত কঠোৰ ব্যৱস্থা
খাদ্যত কোনো বিপজ্জনক বস্তু পালে কি কৰিব লাগে:
প্ৰমাণৰ বাবে বস্তু আৰু পেকেজিং সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক
- ফটো আৰু ভিডিঅ' লওক
- কোম্পানী বা দোকানীক এই বিষয়ে অৱগত কৰক
- এফএছএছএআইৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰক
খাদ্য সুৰক্ষা সংযোগ এপৰ জৰিয়তে বা এফএছএছএআইৰ অনলাইন অভিযোগ প'ৰ্টেলত অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰক । খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাম, কোম্পানীটোৰ নাম, আৰু বেচ নম্বৰ আদি তথ্য প্ৰদান কৰক। পেকেট, বিল, আৰু ধাতুৰ বস্তুটোৰ ফটো আপলোড কৰক । তাৰ পিছত আপুনি অভিযোগৰ অৱস্থা অনলাইনত অনুসৰণ কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক:বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?