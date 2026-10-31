ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ : ৰোগী-আত্মীয়ৰ হাহাকাৰ

ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ : ৰোগী-আত্মীয়ৰ হাহাকাৰ
চৰকাৰী হাস্পতালত নাই পৰ্যাপ্ত সুবিধা, এবাৰতে ভৰিবলগীয়া হৈছে চাৰি-পাঁচ হাজাৰ টকা ।
Published : October 31, 2026 at 3:36 PM IST
গুৱাহাটী : অসম চৰকাৰে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা যোৱা ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ কৰাত ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । এতিয়া বহু ৰোগীয়ে এই সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই লৈ চিন্তা আৰম্ভ হৈছে । এফালে খৰচ আৰু আনফালে চৰকাৰী হাস্পতালত পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগীসকলৰ সন্মুখত এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে ।
"কিছু খৰচ হৈছিল যদিও বিনামূলীয়াকৈ পোৱাত আমাৰ দৰে সাধাৰণ লোকৰ যথেষ্ট সকাহ হৈছিল; কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়াত এতিয়া সপ্তাহত এবাৰতে প্ৰায় ৫ হাজাৰ টকা খৰচ হয় । বিনামূলীয়া হোৱাত প্ৰাইভেট হাস্পতালত সময়-সুবিধা মিলাই কৰিব পৰা গৈছিল । যদিও এবাৰত একৰ পৰা ডেৰ হাজাৰ টকা কিছুমান সামগ্ৰী ক্ৰয়ত খৰচ হৈছিল,এতিয়া বিনামূলীয়া সেৱা বন্ধ আমাৰ দৰে লোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে ।" এই ভাষ্য এগৰাকী বৃক্কৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ । নাম ৰতন মজুমদাৰ । ঘৰ গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰত ।
সাধাৰণ ব্যৱসায় কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়া ৰতন মজুমদাৰে ইমান দিনে বিনামূলীয়াকৈ ব্যক্তিগত হাস্পতালত ডায়েলাইছিছৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছিল । অৱশ্যে ডায়েলাইছিছ বিনামূলীয়া হোৱাৰ পাছতো আনুসংগিক কেতবোৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যয় বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ বাবে তেওঁৰ কিছু অসুবিধা হৈছিল । তথাপি কিছু সকাহ হৈছিল ডায়েলাইছিছ বিনামূলীয়া হোৱাত; কিন্তু এতিয়া এই সুবিধা বন্ধ হৈ পৰাত তেওঁ বিপদত পৰিছে ।
প্ৰতি সপ্তাহে ডায়েলাইছিছ কৰিবলগীয়া হোৱা এইগৰাকী ৰোগীয়ে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ ব্যক্তিগত হাস্পতালত বৃক্কৰ ডায়েলাইছিছ কৰি আহিছিল; কিন্তু ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত বন্ধ কৰিলে বৃক্ক ৰোগীৰ বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা । ফলত আন লাখ লাখ বৃক্ক ৰোগীৰ দৰেই এইগৰাকী ৰোগীও বিপদত পৰিছে । যোৱা সপ্তাহত এইগৰাকী ৰোগীয়ে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ টকা ব্যয় কৰি ডায়েলাইছিছ কৰিবলগীয়া হৈছে । অৱশ্যে চৰকাৰী হাস্পতালত এই সুবিধা আছে যদিও পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধাৰ অভাৱ । যাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ ৰোগী ।
ৰোগীৰ হাহাকাৰ
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা যোৱা ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ কৰি দিছে। অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা প্রধানমন্ত্রী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনৰ আয়ুষ্মান কার্ড থকা আর্থিকভাৱে দুৰ্বল ৰোগীৰ বাবে নাৰ্ছিং হোমত নগদ বিহীন ডায়েলাইছিছ চিকিৎসা সেৱা বন্ধ । ফলত ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ বৃক্ক ৰোগী তথা তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰোগী অনুপাতে চৰকাৰী হাস্পতালত পর্যাপ্ত সুবিধা নথকাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াত বহু ৰোগীয়ে এতিয়া দিগবিদিক হেৰুৱাব লগা হৈছে ।
তিনিবাৰকৈ সময়সীমা বৃদ্ধি
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালক যাৱতীয় ধন আদায় দিব নোৱাৰা বাবেই চৰকাৰে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া বুলি এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে । এই চৰ্চা সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ দায়িত্ববাহী এগৰাকী সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক কৰ্তৃত্বশীল শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগতখণ্ডৰ হাস্পতালৰ পৰা ডায়েলাইছিছ সেৱা বহু পূৰ্বেই প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল; কিন্তু ৰোগীৰ কথা চিন্তা কৰি তিনিবাৰকৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । এইবাৰ ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ব্যক্তিগত হাস্পতালত ডায়েলাইছিছৰ মুঠ ৪ বিধ সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । ব্যক্তিগত হাস্পতালত প্রধানমন্ত্রী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত ২৬৩ বিধ চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ আছে ।"
আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অধীনত সেৱা ২৫৯ লৈ হ্ৰাস
উল্লেখ্য যে ডায়েলাইছিছৰ ৪ বিধ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত ব্যক্তিগতখণ্ডৰ হাস্পতালত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অধীনত উপলব্ধ চিকিৎসা সেৱাৰ সংখ্যা বৰ্তমান ২৫৯ লৈ হ্ৰাস পায় । ইফালে, স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়া জিলাই জিলাই স্থাপন হোৱা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল আৰু জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়সমূহত ডায়েলাইছিছ সেৱা সুলভ হৈ পৰাৰ বাবে ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ এই বিনামূলীয়া সেৱা বাতিল কৰা বুলি যুক্তি দিছে ।
ইফালে, বহু ৰোগীয়ে বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ বন্ধ হোৱাৰ কথা জানিব নোৱাৰি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অধীনত ডায়েলাইছিছ কৰাৰ বাবে ব্যক্তিগত হাস্পতালত উপস্থিত হৈছে যদিও হাস্পতাল কর্তৃপক্ষই আয়ুষ্মান কাৰ্ড গ্ৰহণ নকৰাত বহুতে বিমোৰত পৰাৰ লগতে আন বহুতে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি চাৰি-পাঁচ হাজাৰ টকা ভৰি ডায়েলাইছিছ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
ৰোগীয়ে কি কয়
আনহাতে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা আছে যদিও বাস্তৱত চাহিদা অনুপাতে পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাই । এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ ওদালবাক্ৰাৰ স্বপন দেৱনাথ নামৰ ৰোগীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । ৰোগীগৰাকীয়ে কয়, "বৃক্কৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা বহু ৰোগীৰ বাবে ডায়েলেছিছ কেৱল নিয়মীয়া চিকিৎসা সেৱাই নহয়, ই এক জীৱনদায়িনী মহৌষধস্বৰূপ। ৰোগীৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সপ্তাহতে ২-৩ বাৰকৈ ডায়েলাইছিছ কৰিবলগীয়া হয় । মই নিজে সপ্তাহত দুবাৰকৈ ডায়েলাইছিছ কৰাবলগীয়া হয় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "ব্যক্তিগত হাস্পতালত এবাৰ ডায়েলাইছিছ কৰিবলৈ চাৰিৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকা খৰচ হয় । আনহাতে ডায়েলাইছিছৰ সুবিধা থকা চৰকাৰী হাস্পতালত ৰোগীৰ অনুপাতে বিচনাৰ অভাৱ আছে। সপ্তাহত ২-৩ বাৰকৈ ডায়েলাইছিছ কৰিবলগীয়া হোৱা ৰোগীয়ে চৰকাৰী হাস্পতালত গোটেই মাহটোতে ২ বাৰ তাৰিখ লাভ কৰিবলৈ গৈ সমস্যাত পৰে । মই নিজে এই সমস্যাৰ সন্মূখীন হৈছো । এতিয়া এই চাপ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"পূৰ্বতে আয়ুষ্মান কার্ড থকা দুখীয়া ৰোগীসকলৰ বাবে ব্যক্তিগত হাস্পতালসমূহ আশা-ভৰসাৰ স্থল আছিল; কিন্তু এতিয়া তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগতখণ্ডৰ হাস্পতালৰ পৰা আয়ুষ্মানৰ অধীনত ডায়েলাইছিছ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াত মোৰ দৰে সাধাৰণ ৰোগী সমস্যাত পৰিছে । সপ্তাহত এবাৰকৈ ব্যক্তিগত হাস্পতালত ডায়েলাইছিছ কৰিবলৈ গ'লে মাহত প্ৰায় ২০ হাজাৰ টকা খৰচ হ'ব । যিটো বহন কৰা সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় । তেনেস্থলত চৰকাৰী হাস্পতালত সময় মতে ডায়েলাইছিছৰ সুবিধা লাভ নকৰিলে বৃক্ক ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব । গতিকে এতিয়া ভয়ংকৰ সংকটত পৰিছে মোৰ দৰে বহু দৰিদ্ৰ ৰোগী ।"
চৰকাৰী হাস্পতালত নাই ডায়েলাইছিছৰ পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা
উল্লেখ্য যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা বন্ধ হৈ পৰাত ৰাজ্যৰ বহু বৃক্ক ৰোগী তথা ৰোগীৰ আত্মীয়ই এতিয়া চৰম দুশ্চিন্তাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । ইমানদিনে ব্যক্তিগত হাস্পতালত বিনামূল্যে ডায়েলাইছিছ কৰি অহা বৃক্ক ৰোগীয়ে এতিয়া চৰকাৰী খণ্ডলৈ বিনামূলীয়া সেৱা লাভ কৰাৰ বাবে দৌৰি যোৱাৰ বিকল্প নাই । ফলৰ স্বাভাৱিকতেই চৰকাৰী হাস্পতালত পূৰ্বতকৈ অধিক ৰোগীৰ ভিৰ বৃদ্ধি পাইছে; কিন্তু ৰোগীৰ ভিৰৰ বিপৰীতে চৰকাৰী হাস্পতালত ডায়েলাইছিছৰ পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধাৰ বৰ্তমানো অভাৱ ।
চৰকাৰী হাস্পতালত তাৰিখ,বিছনা পোৱা যাব নে
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয়ই কয়,"এজন বৃক্ক ৰোগীক সপ্তাহত এবাৰৰ পৰা তিনিবাৰকৈ ডায়েলাইছিছ কৰিব লাগে । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়াত এতিয়া চৰকাৰী হাস্পতাললৈ ঢাপলি মেলাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাথাকিব; কিন্তু চৰকাৰী হাস্পতালত সময়মতে ডায়েলাইছিছৰ বাবে তাৰিখ, বিছনা আদি পোৱা যাব নে নাই সেয়াহে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রশ্ন । যদি সময়মতে ডায়েলাইছিছৰ সুবিধা নাপাই তেন্তে বহু বৃক্ক ৰোগীৰ জীৱনলৈ সংকট নামি আহিব ।"
উল্লেখ্য যে বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা বন্ধ কৰা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । সকলোৱে এই সেৱা বন্ধ হোৱাৰ কথা সদৰী কৰিছে যদিও সবিশেষ ৰাজহুৱাভাৱে ব্যক্ত কৰাত ইচ্ছুক নহয় । অৱশ্যে বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ বন্ধ হোৱাত ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ কথা সদৰী কৰিছে কেইবাখনো ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই।
কেতিয়া ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন
ডায়েলাইছিছ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰসংগত বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জীৱ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়,"ক্ৰ'নিক কিডনী ডিজিজৰ পাঁচটা পৰ্যায় আছে । যেতিয়া কোনো ৰোগী প্রথম পৰ্যায়ৰ পৰা গৈ পঞ্চম পৰ্যায়ত উপনীত হয় তেতিয়া ৰোগীগৰাকীক ডায়েলাইচিছৰ প্ৰয়োজন হয় । পঞ্চম পৰ্যায়ত যেতিয়া উপনীত হয় সেই সময়ত বৃক্ক একেবাৰে দুৰ্বল হৈ যায় আৰু কাৰ্যক্ষমতা কমি যায়। তেতিয়া বৃক্কক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়। যাক চিকিৎসা বিজ্ঞানত 'ৰেণেল ৰিপ্লেছমেণ্ট থেৰাপী' বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰে ভিতৰত এটা হৈছে হিম'ডায়েলাইছিছ । হিম'ডায়েলাইছিছ এনে এটা যন্ত্ৰ যাৰ দ্বাৰা তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় ।"
কেনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়
ডাঃ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, " যেতিয়া বৃক্কই দেহৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ, ইউৰিয়া, ক্ৰিয়েটিনিন আৰু অতিৰিক্ত পানী বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহজন বহুত দুর্বল হৈ পৰে । খাবলৈ মন নাযায়, ভাগৰ অনুভৱ কৰে তথা উশাহ-নিশাহত অসুবিধা হয় । বৃক্কৰ সমস্যাৰ লগে লগে এনেধৰণে বিভিন্ন লক্ষণে দেখা দিয়ে । তেতিয়া ডায়েলাইছিছ কৰিলে মানুহজনৰ জীয়াই থকাৰ দিন বহুখিনি বাঢ়ি যায় । ডাইলাইছিছ বহিঃবিভাগত চলা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰোগীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সপ্তাহত এবাৰৰ পৰা তিনি বাৰলৈ ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন হয় । এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ।"
অতিৰিক্ত তৰল অংশ ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰিলে...
"আনহাতে একছুৱেল কিডনী ইনজ্যুৰিৰ ক্ষেত্রতো ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন হয় । এইক্ষেত্রত ডায়েলাইছিছ ৰোগীগৰাকীক কিছু সময়ৰ কাৰণে দিয়া হয় । ডায়েলাইছিছ এটা কৃত্রিম প্ৰক্ৰিয়া আৰু যাৰ জৰিয়তে বিকল হোৱা বৃক্কৰ পৰা তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় । যেতিয়া কাৰোবাৰ বৃক্কই শৰীৰৰ বৰ্জিত পদাৰ্থ আৰু অতিৰিক্ত তৰল অংশ ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰা হয়, তেতিয়া এই চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় ।" চিকিৎসকগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
লগতে পঢ়ক :৫৪৩ বিধ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যৰ সংশোধন, ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন নিৰিখ
২০৩০ চনত অসমত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগী ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হ'ব; আইচিএমআৰ
ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ পেলাই দিয়া অংশত থাকে ৫ গুণ অধিক আঁহ
উৎসৱ বুলিয়েই বেছিকৈ নাখাব; খাদ্যাভ্যাস-জীৱনশৈলীয়ে প্ৰভাৱ পেলায় হৃদযন্ত্ৰত