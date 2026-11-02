ছিকল চেল এনিমিয়াত আক্ৰান্ত অসমৰ শিশুৰ সফলতাৰে অস্থিমজ্জা সংৰোপণ
শিশুটিৰ পিতৃ ফুটবল প্ৰেমী হোৱা বাবে সন্তানৰ নামো ৰাখিছিল মেছি । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট...
Published : November 2, 2026 at 6:13 PM IST
গুৱাহাটী : মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সতে মেছি মুৰা নামৰ শিশুটি ছিকল চেল এনিমিয়াত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল । চৰাইদেউ জিলাৰ এই শিশুটিৰ পিতৃ ফুটবল প্ৰেমী হোৱা বাবে সন্তানৰ নামো আৰ্জেণ্টিনাৰ মহাতাৰকা লিঅ'নেল মেছিৰ নামেৰেই নামকৰণ কৰিছিল ।
শৈশৱতে শিশুটিৰ এইবিধ ৰোগ ধৰা পৰাত পৰিয়ালৰ লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰে । বহু বছৰ ধৰি শৈশৱকাল যন্ত্ৰণাদায়ক সংকটৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় । সঘনাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ’বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ লগতে ধাৰাবাহিকভাৱে তেজো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
ইয়াৰ পিচত এইবিষয়ে জানিব পাৰি শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । অসমৰ স্নেহ স্পৰ্শ আঁচনিৰ অধীনত শিশুটিৰ অস্থিমজ্জা সংৰোপণৰ বাবে চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।
Named out of his father's deep love for football, young Messi Mura of Charaideo district was diagnosed with sickle cell anaemia at just five years old. For years, his childhood was shadowed by painful crises, frequent hospitalizations, and continuous blood transfusions. Hope arrived when his sister proved to be a matched donor, leading to the first successful bone marrow transplant under Govt. of Assam’s Sneha Sparsh Scheme at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute. Despite severe post-transplant complications, Messi's resilience, the expert medical care of doctors, and our comprehensive scheme support, saw him through to a complete recovery. Here’s wishing little Messi a healthy future filled with football dreams. @himantabiswa @CMOfficeAssam— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 2, 2026
এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কয় যে চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনাৰ অধীনত কোকিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী হাস্পতাল এণ্ড মেডিকেল ৰিচাৰ্ছ ইনষ্টিটিউটত প্ৰথমটো সফল অস্থি মজ্জা সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
তেওঁৰ ভগ্নী এগৰাকী উপযুক্ত দাতা হিচাপে প্ৰমাণিত হোৱাত মেছি মুৰাৰ এই চিকিৎসাৰ সম্ভৱ হৈছে । এক্স'ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অংগ সংৰোপণৰ পাছত গুৰুতৰ জটিলতা দেখা দিয়া স্বত্বেও মেছিৰ মানসিক দৃঢ়তা, চিকিৎসকসকলৰ সেৱা আৰু আমাৰ ব্যাপক আঁচনিৰ সহায়ৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিল ।"
ছিকল চেল এনিমিয়া কি
এইবিধ তেজৰ বিসংগতিৰ ৰোগ বুলি কোৱা হয় । এই ৰোগী অসমতো আছে । সাধাৰণতে জনজাতীয় লোক আৰু কিছুমান সামাজিকভাৱে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই ৰোগবিধ বেছিকৈ হোৱাৰ আশংকা থাকে । পিতৃ-মাতৃ দুয়োগৰাকী যদি এই ৰোগৰ বাহক হয় তেন্তে সন্তানৰ হোৱাৰ ২৫ % বেছি আশংকা থাকে ।
যেতিয়া পিতৃ-মাতৃ দুয়োগৰাকীয়ে ছিকল চেলৰ বাহক হয়, তেতিয়া চাৰিটি শিশুটিৰ ভিতৰত এটি শিশুৰ এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে । ছিকল চেল এনিমিয়া এবিধ বিশেষ ধৰণৰ হিম'গ্লবিনৰ বাবে হোৱা ৰোগ ।
এই অস্বাভাৱিক হিম'গ্লবিনবিধক কোৱা হয় হিম'গ্লবিন এইচবিএছ (HbS)। এই এইচবিএছ অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে সংবেদনশীল । যেতিয়া লোহিত ৰক্ত কণিকাই ইয়াৰ কলাত এৰি দিয়ে তেতিয়া সেই কোষৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ ঘনত্ব হ্ৰাস পায় । ফলত এইচবিএছ ৰক্ত কণিকাৰ ভিতৰত চিকলৰ দৰে আকাৰ লয় । এনেদৰে আকাৰ লোৱা বাবেই এই ৰোগবিধক ছিকল চেল বুলি কোৱা হয় ।
ছিকল চেল হৈছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা তেজৰ বিসংগতি । অস্বাভাৱিক হিম'গ্লবিনে ৰক্তকণিকাবোৰ কঠিন, আঠাযুক্ত আৰু অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতিৰ কৰে । এই ভুল আকৃতিৰ কোষবোৰ সৰু সৰু ৰক্তবাহী নলীত আবদ্ধ হোৱাত তেজৰ প্ৰবাহ বন্ধ হোৱাৰ ফলত তীব্ৰ বিষ, অংগৰ ক্ষতি, দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তিয়ে গা কৰি উঠে ।
অসমতো এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোক আছে । বিশেষকৈ চাহবাগিচা অঞ্চলত এনে ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা যায় । যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ আদিত এনে ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
ছিকেল চেলৰ বৈশিষ্ট :
কাঁচি আকৃতিৰ ৰক্তকণিকা
অস্বাভাৱিক হিম’গ্লবিন উৎপাদন
অক্সিজেনৰ যোগান হ্ৰাস
ৰক্তবাহী নলী বন্ধ
ক্ৰ'নিক এনিমিয়া
সংক্ৰমণৰ আশংকা
অংগৰ ক্ষতিৰ আশংকা
লগতে পঢ়ক:উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ জি এম চি এইচত সফলতাৰে সম্পন্ন
জিএমচিএইচত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত জটিল হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন