ৰাতি লাইট জ্বলাই শোৱাৰ অভ্য়াস আছে ? হৃদযন্ত্ৰ বিকলতাৰ লগতে বৃদ্ধি পাব পাৰে এই সমস্যা-গৱেষণা

ৰাতি লাইট জ্বলাই শোৱাৰ অভ্য়াস আছে ? হৃদযন্ত্ৰ বিকলতাৰ লগতে বৃদ্ধি পাব পাৰে এই সমস্যা-গৱেষণা
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এটি গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে, ৰাতি লাইট জ্বলাই শুলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, য’ত হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতা আৰু ষ্ট্ৰোক আদিও অন্তৰ্ভুক্ত-
Published : October 25, 2025 at 12:08 PM IST
আপুনি যদি ৰাতি লাইট জ্বলাই শুৱে তেন্তে সাৱধান হৈ যাওক কিয়নো শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এটি গৱেষণা অনুসৰি, ৰাতি লাইট জ্বলাই শুলে হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত ৰোগৰ সম্ভাৱনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ ভিতৰত হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতা, ষ্ট্ৰোক, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি আদি অন্তৰ্ভুক্ত ৷
এক নতুন গৱেষণাৰ মতে, ফোনত স্ক্ৰল কৰাকে ধৰি ৰাতি উজ্জ্বল পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতাৰ সম্ভাৱনা ৫৬ শতাংশ বাঢ়িব পাৰে । ৪০ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ হৃদৰোগৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য বিপদজনক কাৰক হ’ব পাৰে । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফ্লিণ্ডাৰছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰায় ৮৯ হাজাৰ লোকে পিন্ধা চেন্সৰৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা ১ কোটি ৩ লাখ ঘণ্টাৰো অধিক পোহৰৰ সংস্পৰ্শৰ ফলত হ’ব পৰা শাৰীৰিক ক্ষতিৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰে । এই গৱেষণাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ৯ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি অনুসৰণ কৰা হৈছিল ।
যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগৰ আশংকা
ৰাতি পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ আশংকা ৪৭ শতাংশ, ক’ৰ’নাৰী ধমনী ৰোগৰ ৩২ শতাংশ আৰু হাৰ্ট ষ্ট্ৰোকৰ ২৮ শতাংশ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনাও জড়িত হৈ আছে । জাৰ্নেল অৱ দ্য আমেৰিকান মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যন (জামা) নেটৱৰ্ক অ’পেনত প্ৰকাশিত এই গৱেষণাত লেখকসকলে লিখিছে যে ৰাতি পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ হৃদৰোগৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বিপদজনক কাৰক আছিল ।
ফ্লিণ্ডাৰছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা সহযোগী মুখ্য লেখক ডেনিয়েল উইণ্ড্ৰেডে কয় যে, এইটোৱেই প্ৰথম বৃহৎ অধ্যয়ন যিয়ে দেখুৱাইছে যে, ৰাতি পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো হৃদৰোগৰ বাবে এক শক্তিশালী আৰু স্বতন্ত্ৰ বিপদজনক কাৰক । উইণ্ড্ৰেডে কয় যে, যেতিয়া আপুনি ৰাতি উজ্জ্বল পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, যেতিয়া সাধাৰণতে আন্ধাৰ থাকে, তেতিয়া ই আপোনাৰ শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ চাৰ্কেডিয়ান ক্ল’কত(শোৱাৰ 7-8 ঘন্টাৰ সময়) ব্যাঘাত জন্মায়, যাৰ ফলত আপুনি হৃদযন্ত্ৰৰ বিপজ্জনক সমস্যাৰ অধিক আশংকাত পৰে ।
ফ্লিণ্ডাৰছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলেজ অৱ মেডিচিন এণ্ড পাব্লিক হেল্থৰ অধ্যাপক জ্যেষ্ঠ সহ-লেখক শ্বাউন কেনে কয় যে, এই অধ্যয়নত এইটোও দেখা গৈছে যে, মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকল ৰাতি পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে সংবেদনশীল । মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ঘড়ীত ব্যাঘাত জন্মা পোহৰৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি অধিক সংবেদনশীল হ’ব পাৰে, যিয়ে পূৰ্বৰ গৱেষণাৰ তথ্যৰ সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা অনুমান কৰিব পাৰি ।
বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰক এই ব্যৱস্থা
জ্যেষ্ঠ সহ-লেখক শ্বাউন কেনে কয় যে, ৰাতি উচ্চ মাত্ৰাৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা মহিলাসকলৰো প্ৰকৃততে পুৰুষৰ দৰেই হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতাৰ আশংকা থাকে, যিটো অস্বাভাৱিক কাৰণ মহিলাসকলৰ সাধাৰণতে হৃদৰোগৰ পৰা কিছু প্ৰাকৃতিক সুৰক্ষা থাকে । গৱেষকসকলে ৰাতিৰ ভাগত লাইট, লেম্প আদি পৰিহাৰ কৰাটো হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এক উপযোগী কৌশল হ’ব পাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকে কয় যে, ব্লেকআউট পৰ্দা ব্যৱহাৰ কৰা, লাইট ডিমিং কৰা আৰু শুবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ম’বাইল, লেপটপ আদি স্ক্ৰীণজাতীয় সামগ্ৰী এৰাই চলাটোৱে ৰাতি পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সৈতে জড়িত স্বাস্থ্যজনিত বিপদৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । সেয়েহে, সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ৰাতিৰ সময়ত পৰিৱেশটো অন্ধকাৰ কৰি ৰখাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাটো অত্যন্ত জৰুৰী ৷
