দিনত অত্যধিক টোপনি ! সাৱধান, এয়া হ'ব পাৰে ৰোগৰ লক্ষণ

দিনত অত্যধিক টোপনি ! সাৱধান, এয়া হ'ব পাৰে ৰোগৰ লক্ষণ
অধিক টোপনি কিহৰ সংকেট ? গৱেষকে দিছে সকীয়নি ।
Published : June 23, 2026 at 3:50 PM IST
সাধাৰণতে নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্য়াই গা কৰি উঠিলে কোনো ৰোগৰ সংকেট বুলি গণ্য় কৰা হয় । শেহতীয়াভাৱে গৱেষকসকলে এইবুলি মন্তব্য় কৰিছে যে দিনত অত্যধিক টোপনি অহা আৰু নিশা টোপনিত ব্য়াঘাত জন্মাটো উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ।
পেন ষ্টেট কলেজ অৱ মেডিচিন (হাৰ্শ্বে, পেনচিলভেনিয়া)ৰ টোপনি গৱেষণা আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ পৰিচালক তথা মুখ্য লেখক ডাঃ আলেকজেণ্ডাৰছ ভিগনজাছে এই বুলি সকীয়াই দিছে যে এনে সমস্য়াই বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এনে সমস্য়াৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ, যেনে হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোকৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।
দিনৰ ভাগত অত্যধিক টোপনি অহা প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা বা ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি বুলি পেন ষ্টেট কলেজ অৱ মেডিচিনৰ এক নতুন অধ্যয়নত তথ্য় লাভ কৰিছে গৱেষকৰ দলটোৱে ।
এই অধ্য়য়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে ১৭০০ৰো অধিক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰে । যিসকলে দিনৰ ভাগত অত্যধিক টোপনি অহাৰ কথা জনাইছিল আৰু নিশা টোপনিৰ পৰীক্ষা (পলিছ’ম’গ্ৰাফী) কৰা হৈছিল । ফলাফলত দেখা গৈছে যে যিসকলে দিনৰ ভাগত অত্যধিক টোপনি অনুভৱ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৫২ শতাংশ বেছি । তদুপৰি এই লোকলকৰ ভৱিষ্যতে এনে ৰোগ হোৱাৰ আশংকা ৭৪ শতাংশ বেছি বুলি কয় গৱেষকসকলে ।
আনহাতে, যিসকলৰ নিশা টোপনি আহিবলৈ ৩০ মিনিট বা তাতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিসকলে দিনৰ ভাগত টোপনিও অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দুগুণ । তদুপৰি এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা তিনিগুণ বেছি বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
পেন ষ্টেট কলেজ অৱ মেডিচিন (হাৰ্শ্বে, পেনচিলভেনিয়া)ৰ টোপনি গৱেষণা আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ পৰিচালক মুখ্য লেখক ডাঃ ভিগনজাছে কয় যে যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্কই দিনৰ ভাগত অত্যধিক টোপনি আৰু গভীৰ নিশা টোপনি অহাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, তেওঁলোক হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱা এটা সুকীয়া গোট ।
লেখকগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে এই ফলাফলসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে দিনৰ ভাগত অস্বাভাৱিক টোপনি অহা ৰোগীৰ মূল্যায়ন কৰোতে কেৱল স্লিপ এপনিয়াৰ কথা ভাবিলেই নহয়,আন বিষয়ো বিবেচনা কৰিব লাগে । যোৱা ১৭ জুনত বাল্টিমোৰত অনুষ্ঠিত এছ'চিয়েটেড প্ৰফেচনেল স্লিপ ছ'চাইটিৰ এখন বৈঠকত এই ফলাফলসমূহ তেওঁ উপস্থাপন কৰিছিল ।
উচ্চ ৰক্তচাপক কিয় বিপদজনক অৱস্থা বুলি গণ্য কৰা হয় ?
মায়ো ক্লিনিকৰ মতে, উচ্চ ৰক্তচাপ বিপজ্জনক । কাৰণ হৃদযন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিলে লাহে লাহে ধমনীবোৰৰ ক্ষতিসাধন কৰে । ইয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাযায় বাবে উচ্চ ৰক্তচাপক প্ৰায়ে নিশ্চুপ ঘাতক বুলি কোৱা হয় । উচ্চ ৰক্তচাপে হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক আৰু বৃক্ক বিকলতাৰ দৰে জীৱন সংকটজনক জটিলতাৰ আশংকা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰে ।
উচ্চ ৰক্তচাপে ধমনীবোৰৰ বেৰত অহৰহ অত্যধিক চাপ প্ৰয়োগ কৰে । এই চাপৰ ফলত ধমনীবোৰ কঠিন হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত ফেটি প্লেক (এথেৰ’স্কলেৰ’ছিছ) জমা হোৱাৰ বাবে অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় তেজৰ সোঁতত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ।
উচ্চ ৰক্তচাপ বা মানসিক চাপৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীত চাপ পৰিলে ই ডাঠ আৰু কঠিন হৈ পৰে । ফলত হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰ বিকল হৈ পৰে । ইফালে ক’ৰ’নাৰী ধমনীত বন্ধ হৈ (চৰ্বি বা ক'লেষ্টেৰল জমা হোৱা) হৃদযন্ত্ৰই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেজৰ যোগান ধৰাত বাধা দিব পাৰে । ফলত বুকুৰ বিষ (এঞ্জাইনা) বা হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হ’ব পাৰে ।
উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে মস্তিস্কৰ ধমনীবোৰ দুৰ্বল হৈ ফাটি যোৱাৰ ফলত সেইবোৰ বন্ধ হৈ পৰে বা ষ্ট্ৰোকৰো সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া চাপৰ ফলত ভাস্কুলাৰ ডিমেনচিয়া আৰু জ্ঞানশক্তিৰ অক্ষমতাও হ’ব পাৰে ।
উচ্চ ৰক্তচাপৰ কাৰণে বৃক্কৰ সূক্ষ্ম ফিল্টাৰিং ব্যৱস্থাৰো ক্ষতি কৰে । ইয়াৰ ফলত বৃক্ক স্থায়ী বিকলতা হ’ব পাৰে । উচ্চ ৰক্তচাপে চকুৰ সৰু সৰু শিৰাবোৰতো চাপ দিয়াৰ ফলত স্থায়ীভাৱে অন্ধ হৈ পৰে আৰু শৰীৰৰ আন অংশলৈ তেজৰ সোত বন্ধ হয় ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস ২০২৬: স্বাস্থ্য ৰক্ষাত যোগাসন-প্রাণায়ামৰ গুৰুত্ব
গ্ৰামাঞ্চলত নতুন প্ৰত্য়াহ্বান; মেদবহুলতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ
বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়