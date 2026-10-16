ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব
শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত খিচিৰি, মিঠাই কিমান খাব ? এই সন্দৰ্ভত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন-
Published : October 16, 2026 at 5:56 PM IST
দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাষ্টফুড, জাংকফুড আদিৰ ছবিখন চকুত ভাহি উঠে । এনে হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা । কাৰণ উৎসৱৰ বতৰ বুলি ক'লেই অত্যধিক ভাত, আলু, মিঠাই বা ভজা খাদ্য খোৱা আৰু শোৱাত অনিয়মীয়া হয় । সকলোৱে পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ ওলাই আহিলে এইবোৰ এনে আনন্দৰেই অংশ হৈ পৰে ।
এই সকলোবোৰে যেতিয়া এজন অসুস্থ বিশেষকৈ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তক ঘেৰি ধৰে তেতিয়া পূজাৰ আনন্দ উপভোগত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে । তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তাৰমানে পূজাৰ সময়ত আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব নেকি ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক ডায়েবেটোলজিষ্ট ডাঃ ৰূপম দাসে সবিশেষ ব্যখ্যা কৰিছে -
বহুতে পূজাৰ মিঠাই নাখায়, কিছুমানে আকৌ পূজা বুলিয়েই বেছি খাবলৈ মন কৰে । উৎসৱৰ বতৰ বুলিয়েই যে বেছি মিঠাই বা পানীয় আদি খাব লাগে তেনে কোনো কথা নাই । মাথোঁ নিজৰ ৰোগৰ কথা উপলব্ধি কৰিয়েই পূজাৰ সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত । দৰাচলতে খাদ্যৰ প্ৰকাৰ, পৰিমাণ আৰু সময়ৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এগৰাকী পুষ্টিবিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰাত কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় । মাথোঁ কেইটিমান বিষয়ত এনে ৰোগীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
- খিচিৰিৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক
পূজাৰ ভোগ খাবলৈ সকলোৱে আগ্ৰহী । দেৱীৰ ভোগ বুলিলে সাধাৰণতে খিচিৰিৰ কথাকেই বুজা যায় । অৱেশ্যে খিচিৰিত চাউলৰ পৰিমাণ বেছি হ’লে তেজৰ শৰ্কৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি । সেইবাবে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণতকৈ বেছি নোখোৱাটোৱেই মংগলজনক । খিচিৰিৰ লগত আন শাক-পাচলি খোৱাত বাধা নাই । কেৱল খিচিৰিৰে পেট ভৰোৱাৰ পৰিৱৰ্তে খাদ্যত প্ৰ'টিনৰ উৎস থাকিলে বিশেষ অপকাৰ নহয় ।
- অনিয়ন্ত্ৰিত জীৱনশৈলী
পূজা বুলিলেই যে জীৱনশৈলী অনিয়ন্ত্ৰিত কৰিব তেনে কোনো কথা নাই । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ সতৰ্কতা আৰু সজাগতা অৱলম্বন কৰা উচিত । উৎসৱৰ সময়ত খাদ্যৰ অনিয়ম আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত জীৱনশৈলীৰ বাবে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ হঠাতে বৃদ্ধি পালে বিপদ হোৱাৰো আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
- লুচি-আলুৰ পৰিমাণ সীমিত কৰিব লাগিব
প্ৰায়ভাগ লোকেই পূজাৰ পুৱা লুচি-আলুৰ ডম, আলুভাজি আদি খায় । মনত ৰাখিব লুচি হৈছে ভজা খাদ্য আৰু আলু কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত । গতিকে দুয়োবিধেই যদি একেলগে বেছি পৰিমাণে খায়, তেন্তে মুঠ কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু কেলৰিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব । লুচিৰ সংখ্যা কমাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰ'টিন আৰু শাক-পাচলি খোৱাটোৱেই মংগলজনক । লঘোণে থকাৰ নামত দিনটোৰ ভিতৰত কেৱল আলু বা আটাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ভজা খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস এৰিব লাগিব ।
- ৰোল, চপ খাব নে ?
বহুতৰে পূজালৈ যাওঁতে কণীৰ ৰোল, কাটলেট বা চপৰ সোৱাদ লোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া । ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হ’লে নিতৌ ভজা খাদ্য খালেই হ'ব পাৰে বিপদ । আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য খালেও পৰিমাণ সীমিত কৰিব লাগিব । দীৰ্ঘ সময় একো নাখাই তাৰ পিছত এবাৰতে বেছিকৈ খোৱাৰ অভ্যাস পৰিহাৰ কৰিবই লাগিব ।
- মিঠাই খোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক
পূজা মিঠাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে জেলেপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পকা মিঠৈ আদিৰ কথাই মনলৈ আহে । সেইবাবে মিঠাই খোৱাৰ পৰিমাণ আৰু তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবই লাগিব । মনত ৰাখিব কোনো খাদ্যৰ ওপৰত ‘কম শৰ্কৰা’ বুলি লিখা থাকিলেও বেছি পৰিমাণে খাব নালাগে । কাৰণ এইদৰে লিখা থাকিলেও কিছুমানত এই পৰিমাণ বেছি থাকে । ৰাতি মিঠাই পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।
ৰাতি মিঠাই খালে ডায়েবেটিছ ৰোগীক বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ টোপনিত অসুবিধা হ’ব পাৰে আৰু সঘনাই প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে ।
- খাদ্য গ্ৰহণত অনিয়ম
নিশা দুপৰলৈ প্ৰতিমা চোৱা, পলমকৈ খোৱা বা পুৱাৰ আহাৰ নাখালে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । বিশেষকৈ যদি ইনছুলিন বা তেজৰ শৰ্কৰা কমাব পৰা ঔষধ সেৱন কৰি দীৰ্ঘসময় ধৰি খাদ্য নোখোৱাকৈ থাকে তেন্তে শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা কেতিয়াবা বিপদজনক মাত্ৰালৈ হ্ৰাস পাব ।
সেইবাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি খাদ্যৰ সময় আৰু ঔষধৰ পৰিমাণ নিৰ্দিষ্ট কৰিবই লাগিব । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো কাৰণতে ঔষধ বন্ধ কৰা বা নিজাববীয়াকৈ মাত্ৰা সলনি কৰিব নালাগে ।
- পৰ্যাপ্ত পানী খোৱা উচিত
পূজাৰ বতৰত খোজকঢ়া বা গৰমৰ বাবে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হ'ব পাৰে । সেয়েহে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱা উচিত । অৱশ্যে পানীৰ সলনি বজাৰত উপলব্ধ শীতল পানীয়, পেকেটৰ জুচ বা অতিৰিক্ত শৰ্কৰাযুক্ত চাহ-কফি সেৱন কৰিব নালাগে ।
- টোপনি ক্ষতি নকৰিব
এনে ৰোগীয়ে কেতিয়াও টোপনি ক্ষতি কৰিব নালাগে । কাৰণ টোপনি ক্ষতি কৰিলে ৰক্তচাপ বৃদ্ধিৰ লগতে তেজত শৰ্কৰাও কম-বেছ হ'ব পাৰে ।
- নিয়মিত শৰ্কৰা পৰীক্ষা কৰক
উৎসৱৰ দিনকেইটাত নিয়মীয়া ব্যৱধানত ঘৰতে গ্লুকোমিটাৰৰ সহায়ত ৰক্ত শৰ্কৰা পৰীক্ষা কৰিব লাগে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো কাৰণতে ইনছুলিন বা ডায়েবেটিছৰ ঔষধ নোখোৱাকৈ থাকিব নালাগে ।
- ভৰিৰ যতন
পূজা মণ্ডপসমূহ ফুৰোতে বহু দূৰ খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয় । সেয়েহে আৰামদায়ক জোতা-চেন্দেল পৰিধান কৰিলে ভৰিত আঘাত পোৱাৰ আশংকা নাথাকে ।
মনত ৰাখিব পূজাৰ খাদ্য উপভোগ কৰাৰ উপৰি শৰীৰৰ যত্ন লোৱাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ পূজাৰ আনন্দ আৰু স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা নকৰিলে বিপদক হাতবাউলি মতাৰ দৰে হ'ব ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ
উৎসৱৰ বতৰতো ক্লান্তি অনুভৱ কৰিছে নেকি ? সাৱধান ! হ'ব পাৰে ৰক্তহীনতাৰ লক্ষণ