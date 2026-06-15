সাৱধান ! কম পৰিমানে সুৰা সেৱন কৰিলেও হ'ব পাৰে এই বিপদ
বেছিকৈ মদ্যপান কৰাটোহে ক্ষতিকাৰক বুলি সকলোৱে ভাবিছিল । পিছে সলনি হ'ল এই ধাৰণাৰ...
Published : June 15, 2026 at 5:23 PM IST
আপুনি সুৰাপায়ী নেকি ? তেন্তে সাৱধান হওক । কাৰণ কম পৰিমানে সুৰা সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ বিশেষ ক্ষতি নহয় বুলি সকলোৰে মনত থকা ধাৰণা ভুল বুলি সকীয়াই দিছে গৱেষকসকলে ।
দশক দশক ধৰি সকলোৰে মনত এটা ধাৰণা আছিল যে বেছিকৈ মদ্যপান কৰাটোহে ক্ষতিকাৰক । এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিতৰ্ক অব্য়াহত আছিল । নিশাৰ আহাৰৰ সময়ত এগিলাচ সুৰা, কামৰ পিছত বিয়েৰ আৰু মাজে মাজে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা ককটেল ইমানদিনে অপকাৰী বুলি গণ্য় কৰা হোৱা নাছিল । পিছে এতিয়াৰে পৰা এনে অভ্য়াস ত্য়াগ কৰিব লাগিব । এনে ধাৰণাৰ বিপৰীতে গৱেষকসকলে কৰিছে বিপৰীত মন্তব্য ।
'জাৰ্নেল অৱ ষ্টাডিজ অন এলকহল এণ্ড ড্ৰাগছ'ত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নে প্ৰকাশ কৰিছে যে কম পৰিমানে মদ্যপান কৰিলেও হ'ব পাৰে বিপদ । বহুতো প্ৰমাণ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত গৱেষকসকলে কম পৰিমানে মদ্যপানৰ পৰা কোনো স্পষ্ট সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য উপকাৰ পোৱা নাই বুলি মন্তব্য় কৰিছে । পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে নিতৌ এটা পেগতকৈ অধিক পানীয় সেৱন কৰিব নালাগে বুলি গৱেষকৰ দলটোৱে মন্তব্য় কৰিছে ।
মদ্যপানৰ আশংকাক ভিন্ন উপায়ৰে বিশ্লেষণ :
আমেৰিকাৰ এই অধ্যয়নে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ এটা কাৰণ হ’ল ইয়াৰ পদ্ধতি । ইয়াৰ পূৰ্বে এই নতুন প্ৰতিবেদনত জো বাইডেন প্ৰশাসনৰ অধীনত আমেৰিকানসকলৰ বাবে ২০২৫-২০৩০ বৰ্ষৰ খাদ্য নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাত সহায় কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । বহু বছৰ ধৰি অংশগ্ৰহণকাৰীৰ এটা গোটক অনুসৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গৱেষকসকলে একাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্যৰ সমষ্টি একত্ৰিত কৰি বৃহৎ ছবি এখন প্ৰকাশ কৰিছিল । ফেডাৰেল স্বাস্থ্য জৰীপ, মৃত্যুৰ ৰেকৰ্ড, মদ্যপানৰ ধৰণ আৰু ৰোগৰ পৰিসংখ্যাক একত্ৰিত কৰি এই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰা হৈছিল ।
এই গৱেষণাত ৫৬টা পদ্ধতিগত পৰ্যালোচনা কৰা হয় । এই পদ্ধতি আৰু বিশ্লেষণ পৰীক্ষা কৰি শেহতীয়া বছৰবোৰত মদ্যপান সম্পৰ্কীয় বিপদৰ অধিক বিস্তৃত মূল্যায়ন কৰা হয় । গৱেষকসকলে পৰিসংখ্যাগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ পোৱা নাই যে কম পৰিমানে কৰা মদ্যপানে সামগ্ৰিকভাৱে স্বাস্থ্যৰ বিশেষ ক্ষতি নকৰে। বৰং এই বিশ্লেষণে তুলনামূলকভাৱে সামান্য মাত্ৰাত মদ্যপানৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ আশংকা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলিহে প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই গৱেষণাত এইবুলি কোৱা হৈছে যে পুৰুষৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰায় ৬.৫ পেগ পানীয় আৰু মহিলাৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহত ৭ পেগ খালে প্ৰতি ১০০০ ব্যক্তিৰ বাবে মদ্যপানৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ জীৱনকালৰ আশংকা অতিক্ৰম কৰে । তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰায় ৮.৫ পেগ মদ্যপানৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ আনুমানিক জীৱনকালৰ আশংকা ১০০ জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজনক অতিক্ৰম কৰিলে । আনহাতে সাপ্তাহিকভাৱে ১৪ পেগ পানীয় সেৱন কৰা পুৰুষৰ বাবে (প্ৰতিদিনে প্ৰায় দুপেগ পানীয়) জীৱনকালৰ আনুমানিক বিপদ বৃদ্ধি পায় প্ৰায় ২৫ জনৰ ভিতৰত এজন হৈছেগৈ । গতিকে, নিৰাপদ আৰু বিপদজনকৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই বুলি এই গৱেষণাত কোৱা হৈছে ।
অত্যাধিক মদ্যপানৰ সৈতে হৃদৰোগ, স্তন কৰ্কট, আঘাত, মটৰ দুৰ্ঘটনা, নিজে নিজে জীৱন নাশৰ চেষ্টা আৰু আন্তঃব্যক্তিগত হিংসাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছিল । দুজন ব্যক্তিয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত একে পৰিমানৰ পানীয় সেৱন কৰাৰ পিচত সেই পানী সমানে বিয়পি পৰে নে এৰাতিতে কেন্দ্ৰীভূত হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি স্বাস্থ্যজনিত ফলাফলৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
হৃদযন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা :
হয়তো নতুন বিশ্লেষণৰ আটাইতকৈ বিতৰ্কিত দিশটো হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত ৷ কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি মধ্যমীয়া মদ্যপান কৰা লোকসকলৰ মদ্যপান নকৰা লোকতকৈ হৃদৰোগৰ হাৰ কম বুলি ভাবি অহা হৈছে । এই ধাৰণাৰ বাবেই বহুতেই মদ্য়পান কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
নতুন পৰ্যালোচনাই কিন্তু বেলেগ সিদ্ধান্ততহে উপনীত হৈছে। গৱেষকসকলে এইবুলি উল্লেখ কৰিছে যে যিকোনো সম্ভাৱ্য হৃদৰোগৰ ক্ষেত্ৰত মদ্য়পানৰ বহল পৰিসৰহে আৱৰি আছে । সেয়েহে বৰ্তমানৰ মদ্যপান কৰাসকলক লিংগ নিৰ্বিশেষে নিতৌ এটা পেগতকৈ অধিক নাখাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই সুৰাপান কৰিব পাৰেনে ?
যুৱক-যুৱতীৰ মাজত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি বৃক্কৰ কৰ্কট
১০ বছৰত ভাৰতত হ্ৰাস পাইছে ধূমপায়ীৰ সংখ্য়াঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ধঁপাত ত্যাগ লাইন সেৱাৰ সুফল