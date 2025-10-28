ETV Bharat / health

হেণ্ড ছেনিটাইজাৰেও কেন্সাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ? ইয়াৰ আঁৰৰ সত্যতা কি

শেহতীয়াকৈ ইউৰোপীয় সংঘই বৰ্তমান হেণ্ড চেনিটাইজাৰকে ধৰি জৈৱনাশক সামগ্ৰীত ব্যৱহৃত ইথানলক বিপজ্জনক হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা উচিত নেকি সেই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰি আছে-

European Union May Ban Ethanol in Hand Sanitizers: Understanding the Cancer Risk Concerns
হেণ্ড ছেনিটাইজাৰেও কেন্সাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ? ইয়াৰ আঁৰৰ সত্যতা কি (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 28, 2025 at 5:00 PM IST

কৰ’নাৰ সময়ত আটাইতকৈ চৰ্চিত এটি বিষয় আছিল হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ৷ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অহাৰ পিচত হাত ধুই চেনিটাইজ কৰাৰ পিচতহে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল ৷ আজিকালি ঘৰ-দুৱাৰ, কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়, মল আৰু পৰিবহণত সকলো ঠাইতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে ই বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ নিধন কৰে আৰু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে হেণ্ড ছেনিটাইজাৰেও কেন্সাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ? ইয়াৰ আঁৰৰ সত্যতা কি জানো আহক-

প্ৰথমে জানো কি কথা ?

ইউৰোপীয় সংঘই বৰ্তমান হেণ্ড চেনিটাইজাৰকে ধৰি জৈৱনাশক সামগ্ৰীত ব্যৱহৃত ইথানলক বিপজ্জনক হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা উচিত নেকি সেই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰি আছে, কিয়নো কিছুমান প্ৰতিবেদনত ইয়াৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু প্ৰজনন স্বাস্থ্যৰ ওপৰত সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ কিন্তু ডব্লিউ এইচ অ’ৰ তথ্য অনুসৰি ইথানল হাতৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আৰু দীৰ্ঘদিন নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেও স্বাস্থ্যজনিত কোনো গুৰুতৰ বিপদৰ সৃষ্টি নহয় ৷

ইউৰোপীয় ইউনিয়নত কিয় এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে ?

ইউৰোপীয় ৰাসায়নিক সংস্থাই ১০ অক্টোবৰত এক আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি ইথানলক সম্ভাৱ্য ক্ষতিকাৰক বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, এই পদাৰ্থই গৰ্ভাৱস্থাত কেন্সাৰ আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ সংস্থাটোৱে পৰামৰ্শ দিছিল যে চাফাই আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সামগ্ৰীত ইথানলৰ বিকল্পৰ কথা বিবেচনা কৰিব লাগিব ৷ ইচিএইচএৰ বায়’চাইডেল প্ৰডাক্টছ কমিটীয়ে ২৫ৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ বৈঠকত মিলিত হ’ব আৰু যদি ইথানলক মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি ধৰা হয় তেন্তে বিকল্পৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷

বিশেষজ্ঞৰ মতামত

গান্ধীনগৰৰ অমৃতা হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা আভ্যন্তৰীণ চিকিৎসা ডাঃ বিশাল পেটেলে কয় যে, “এতিয়ালৈকে বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ অনুসৰি হেণ্ড চেনিটাইজাৰত ইথানলৰ সাধাৰণ ব্যৱহাৰে বিশেষ বিপদৰ সৃষ্টি নকৰে, আৰু মাজে মাজে বা সীমিত ব্যৱহাৰে গুৰুতৰ ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা অতি কম বুলি উল্লেখ কৰে ৷” আমেৰিকাৰ চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচন আৰু ফুড এণ্ড ড্ৰাগ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ তথ্য অনুসৰি ইথানল বা আইছ’প্ৰ’পাইল এলক’হলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰী হেণ্ড চেনিটাইজাৰক হাত পৰিষ্কাৰ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য বিকল্প হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷

হেণ্ড ছেনিটাইজাৰত ইথানলৰ পৰিমাণ কমেও ৬০ শতাংশ হ’লেহে ই বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ শক্তিশালী এন্টিমাইক্ৰ’বিয়াল গুণে ইয়াক বীজাণুৰ বিয়পি পৰা ৰোধ কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ উপযোগী কৰি তোলে ৷ অৱশ্যে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ৷ শেষ পৰ্যালোচনাৰ পিচতহে এয়া প্ৰমাণিত হ’ব যে আমি বিশ্বৰ জনসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি অহা ইথানলযুক্ত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হয় নে নহয় ৷

