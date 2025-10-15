যকৃতক সুস্থ ৰাখিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ? জানক গৱেষণাই কি কয়

যকৃতক সুস্থ ৰাখিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ? জানক গৱেষণাই কি কয়
লিভাৰ বা যকৃৎ আমাৰ শৰীৰৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ৷ সেয়ে কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে লিভাৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে, আজি সেই বিষয়ে জানো আহক-
Published : October 15, 2025 at 1:54 PM IST
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৩ চনৰ এটি গৱেষণা অনুসৰি পূৰ্বৰ তুলনাত মানুহৰ শৰীৰত খুবেই বৃদ্ধি পাইছে যকৃতৰ ৰোগ ৷ যাৰ ফলত বিশ্বজুৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২০ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ বিশ্বৰ আন মৃত্যুৰ ভিতৰত এই সংখ্যা প্ৰায় ৪% ৷ মানৱ শৰীৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ যকৃৎ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰে ৷ যেনে বিষমুক্তকৰণ, হজম আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়া ইত্যাদি ৷ যকৃৎ বিষাক্ত পদাৰ্থ ফিল্টাৰ কৰি ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু পাচনত সহায়ক হোৱাকৈ পিত্ত উৎপন্ন কৰে ৷
যেতিয়া ইয়াৰ কাৰ্যকলাপত বাধা আহে, তেতিয়া ই শৰীৰৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ব্যৱস্থাতে প্ৰভাৱ পেলোৱা শৃংখলাবদ্ধ বিক্ৰিয়াৰ সূচনা কৰিব পাৰে ৷ গতিকে, আপুনি আপোনাৰ যকৃতক কেনেকৈ সুৰক্ষিত ৰাখিব আৰু ৰোগৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ? যকৃতৰ স্বাস্থ্যত জীৱনশৈলীৰ কাৰকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷
এক কথাত ক’বলৈ গ’লে লিভাৰ বা যকৃৎ আমাৰ শৰীৰৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ৷ ই শৰীৰৰ মুখ্য কাৰ্য সম্পাদন কৰে ৷ সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, আপুনি যি খায় সেয়া হজম কৰা আৰু শৰীৰক ডিটক্স কৰাত সহায় কৰে লিভাৰে ৷ ই আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰ কৰে ৷ লিভাৰে মুখ্যতঃ প্ৰ'টিন প্ৰস্তুত কৰে আৰু অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টিক চৰ্বিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে ৷ সেয়েহে শৰীৰৰ এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশৰ যত্ন লোৱাটো অতি জৰুৰী ৷ কিয়নো যদি লিভাৰ স্বাস্থ্যৱান হয়, তেন্তে আপুনিও স্বাস্থ্যৱান হ'ব ৷ অন্যথা আপুনি বহু ৰোগত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ৷ কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে লিভাৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে, আজি সেই বিষয়ে জানো আহক-
- সক্ৰিয় হৈ থকা
যকৃতক সুস্থ আৰু সুখী কৰি ৰখাৰ অন্যতম সহজ উপায় হ’ল সক্ৰিয় হৈ থকা ৷ দিনটো ব্যায়ামৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰক ৷ খোজকঢ়া আৰু জগিং কৰাৰ দৰে সৰল ব্যায়ামেও আপোনাৰ যকৃতৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰিব পাৰে ৷ নিয়মিত ব্যায়ামে ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড কমোৱাত সহায় কৰে আৰু যকৃতৰ চৰ্বি হ্ৰাস কৰে ৷
যকৃতৰ স্বাস্থ্যত ডায়েটে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ আচলতে নন-এলকহলিক ফেটি লিভাৰ ডিজিজ (NAFLD)ৰ দৰে অৱস্থাবোৰ খাদ্যাভ্যাসৰ অভাৱ আৰু ব্যায়ামৰ অভাৱৰ সৈতে জড়িত ৷ গতিকে, আপুনি কি খায় সেয়া আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ব্লুবেৰী আপোনাৰ যকৃতৰ বাবে অতি উত্তম, গতিকে আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্টত ইয়াক যোগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰক ৷ আপোনাৰ অটমিল বা দৈত এমুঠিমান ব্লুবেৰী যোগ কৰক আৰু আপোনাৰ যকৃতক সুৰক্ষিত কৰক ৷ ব্লুবেৰীত এন্থ’চাইনিন থাকে, যিবোৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট যিয়ে অক্সিডেটিভ চাপ আৰু প্ৰদাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷
কফিৰ চুমুক দিয়াটো যকৃতৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ আন এটা সহজ উপায় ৷ ২০২১ চনত কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে কফি নোখোৱা লোকৰ তুলনাত খোৱা লোকসকলৰ ক্ৰনিক লিভাৰ ডিজিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ২১% হ্ৰাস পায়, ক্ৰনিক বা ফেটি লিভাৰ ডিজিজৰ সম্ভাৱনা ২০% হ্ৰাস পায় আৰু ক্ৰনিক লিভাৰ ডিজিজৰ ফলত মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ৪৯% হ্ৰাস পায় ৷ এই সুবিধাসমূহ পাবলৈ দিনটোত ৩ কাপ পৰ্যন্ত কফি খাব পাৰে ৷ কফি আপোনাৰ যকৃতৰ বাবে ভাল, কিন্তু ইয়াক চেনি বা গাখীৰ নোহোৱাকৈ খাব লাগে ৷ চেনিবিহীন ক’লা কফিয়ে এই সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰে ৷
যকৃতক সুৰক্ষা দিব পৰা এটা খাদ্য হ’ল শুকান ফল ৷ আখৰোট বা আলমণ্ডৰ দৰে শুকান ফল (প্ৰায় ২৮ গ্ৰাম) সৰু মুঠি এটাৰ সমান খাব পাৰে ৷ ইহঁত স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি, এন্টিঅক্সিডেন্ট, আৰু ভিটামিন ইৰ উৎকৃষ্ট উৎস ৷ ২০১৯ চনৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে বাদামৰ পৰিমাণ বেছি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে এন এ এফ এল ডিৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পোৱাৰ সৈতে জড়িত ৷ বাদাম বিশেষকৈ আখৰোট ভূমধ্যসাগৰীয় খাদ্যৰ অংশ হোৱাটো কোনো আচৰিত কথা নহয়, যিটোক বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খাদ্যৰ আৰ্হি বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
- সেউজীয়া শাক-পাচলি
সেউজীয়া শাক-পাচলিক আমাৰ খাদ্যৰ সম্পূৰ্ণ ‘পেকেজ’ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ পাচলিত পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু মেঙ্গানিজ থাকে ৷ ই লিভাৰক শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আৰু ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে ৷ তদুপৰি, সেউজীয়া শাক-পাচলিত আন বহুতো পুষ্টি থাকে, যিয়ে আপোনাক বহুতো শাৰীৰিক আৰু মানসিক সমস্যাৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে ৷
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভ্যাস কৰক
যকৃত সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে ভাল পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ২০ ছেকেণ্ডৰ বাবে চাবোনেৰে ভালদৰে হাত ধুব ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱত হেপাটাইটিছ এ আৰু বি ভাইৰাছ বিয়পি পৰে, যিয়ে যকৃতত প্ৰদাহ আৰু ঘাঁ উৎপন্ন কৰে ৷ লগতে বাথৰুম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত, খাদ্য খোৱাৰ আগতে, লগতে ৰন্ধা-বঢ়াৰ কৰোতে ভালদৰে হাত ধুব লাগে যাতে লিভাৰৰ ক্ষতিসাধন কৰা এই সংক্ৰমণবোৰ ৰোধ কৰিব পাৰে ৷
