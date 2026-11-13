অস্বাভাৱিক টোপনিৰ সময়সূচীয়ে মানসিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলায় !

অস্বাভাৱিক টোপনিৰ সময়সূচীয়ে মানসিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলায় !
হতাশা আৰু অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে জৈৱিক ঘড়ী জড়িত ।
Published : November 13, 2026 at 6:35 PM IST
অনিয়মীয়া টোপনি আৰু সাৰ পোৱা সময়সূচীৰ সৈতে উদ্বেগ, হতাশা, আনকি নিসংগতাৰ সৈতেও সম্পৰ্ক আছে । টোপনিৰ প্ৰভাৱ এইকেইটা সমস্যাৰ ওপৰত পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে । ইউচি ছান ফ্ৰান্সিস্কো আৰু ইউচি ছান ডিয়েগোৰ নেতৃত্বত চলা এক অধ্যয়নত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
টোপনিৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত পূৰ্বে চলোৱা অধ্যয়নৰ ফলাফলৰ তুলনাত এইবাৰ নতুন তথ্য লাভ কৰিছে । পূৰ্বৰ গৱেষণাই বহুলাংশে টোপনিৰ সময় আৰু মানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যদিও এই অধ্যয়নত টোপনিৰ নিয়মীয়া হোৱাৰ ওপৰতো পৰীক্ষা কৰা হয় ।
মানুহে নিতৌ একেধৰণে টোপনি যোৱা আৰু সাৰ পোৱাটো কেনেকৈ নিয়মিতভাৱে কৰিছিল, সেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ ৱেয়াৰেবলৰ মাহৰ ডাটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় । যোৱা ১২ নৱেম্বৰত এই গৱেষণাৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে ।
ইউচিএছএফৰ মনোৰোগ আৰু আচৰণ বিজ্ঞান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ লেখক এছলী মেছনে কয়, “নিয়মিত টোপনি আৰু সাৰ পোৱাৰ সময়ে শৰীৰৰ ২৪ ঘণ্টীয়া জৈৱিক ঘড়ীক একাকাৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । এয়া হতাশা আৰু অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে জড়িত । ”
এই সন্দৰ্ভত ইউচিএছএফ অ’শ্বাৰ চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটিভ হেল্থৰ সৈতেও জড়িত মেছনে কয়,"অনিয়মীয়া টোপনিৰ সময়সূচীয়ে পোহৰৰ সংস্পৰ্শ, আহাৰ গ্ৰহণ, ব্যায়াম আৰু সামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সময়তো ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে । এই সকলোবোৰে জৈৱিক ঘড়ীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ।"
এই অধ্যয়নটোত গৱেষকসকলে প্ৰায় ২৩,০০০ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰে । মানুহে লক্ষণসমূহ ধৰিব পৰাৰ পূৰ্বেই ৱেৰেবলছৰ পৰা পোৱা তথ্য়ই ক’ভিড-১৯ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ ২০২০ চনতেই এই অধ্যয়নটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল । এই অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলে গড়ে ১৫৪ দিনৰ টোপনিৰ তথ্য দিছিল
এই অধ্যয়নত কি তথ্য লাভ কৰিলে ?
- সামগ্ৰিকভাৱে কম নিয়মীয়া সময়ৰ টোপনিৰ সৈতে অধিক হতাশা আৰু উদ্বেগৰ সম্পৰ্ক আছে
- দীৰ্ঘম্যাদী বিশ্লেষণত হতাশাৰ লক্ষণ কম বা একেবাৰেই নথকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ গড় এছআৰআই ৮৪ আছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে মৃদু হতাশাৰ লক্ষণ থকা ৮৩, মধ্যমীয়া লক্ষণ ৮১ আৰু গুৰুতৰ লক্ষণ ৭৫
- স্বাভাৱিক মাত্ৰাৰ উদ্বেগ থকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ গড় এছআৰআই ৮৪ আছিল ইপিনে,গুৰুতৰ উদ্বেগ থকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ গড় এছআৰআই ৭৯ আছিল
- একেবাৰে নিসংগতা থকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ টোপনি-সাৰ পোৱাৰ সময়সূচী কম আছিল
ইউচিছান ডিয়েগোৰ বায়’ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড চিষ্টেমছ বায়’লজীৰ স্নাতক কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে প্ৰথম লেখিকা ছেভেৰিন ছ’লটানিয়ে কয়, “৮৪ এছআৰআই থকা কোনোবাই হয়তো গড়ে আগদিনাতকৈ প্ৰায় এঘণ্টা আগতে বা পিছত শুই উঠা বা সাৰ পাব পাৰে । ৭৫ এছআৰআই থকা কোনোবা এজনৰ বাবে টোপনিৰ সময়সূচীৰ সেই পৰিৱৰ্তন হয়তো ডেৰ ঘণ্টাৰ ওচৰত হ’ব পাৰে ।”
অনিয়মীয়া টোপনি আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত মেচনে কয় যে ভাল টোপনি নোহোৱা আৰু বেয়া মানসিক স্বাস্থ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো দুয়োফালৰ পৰাই হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । আনহাতে অনিয়মীয়া টোপনিক বেয়া মানসিক স্বাস্থ্যৰ লক্ষণ হিচাপেও ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি ।"
অৱেশ্যে এই অধ্যয়নত জড়িত গৱেষকসকলে কয় যে মানুহক অধিক নিয়মীয়া টোপনিৰ সময়সূচী গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিলে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয় নে নহয়, সেয়া ভৱিষ্যতৰ গৱেষণাত পৰীক্ষা কৰা উচিত । (ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কেলিফৰ্ণিয়া - ছান ফ্ৰান্সিস্কো)
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:টোপনি, মানসিক চাপ আৰু ডিজিটেল জীৱনশৈলীয়ে মস্তিষ্কত প্ৰভাৱ পেলায়
শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি-জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ?
নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান