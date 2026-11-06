উৎসৱৰ আনন্দত বিপদ মাতি নানিব : সুৰক্ষিত দীপাৱলী পালন কৰক
দীপাৱলীত জুয়ে পোৰা দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশ কলগছৰ বাবে হয় ।
Published : November 6, 2026 at 7:40 PM IST
গুৱাহাটী : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী মানেই উছাহ-উদ্দীপনা । সকলোৱে চাকি-বন্তি জ্বলাই, ফটকা ফটোৱাৰ লগতে আতচবাজীৰে এই উৎসৱ পালন কৰে । এইদৰে ফটকা ফুটোৱাৰ সময়ত যে কেৱল বায়ু প্ৰদূষণ হোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব । সাৱধানতা অৱলম্বণ নকৰিলে সমান্তৰালভাৱে অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ আশংকাও থাকে ।
এই আনন্দৰ মাজত যাতে কোনোধৰণৰ বিপদ নহয় তাৰবাবে সকলোৱে সতৰ্কতা অৱলম্বণ কৰা উচিত । দীপাৱলীৰ সময়ত ফটকা আদি ফুটাওতে কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিলে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই -
দীপাৱলীত ফটকাৰ পৰা অগ্নিদগ্ধৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা বাবে সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে মাটিৰ চাকি জ্বলাইহে পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰিব লাগে । ফটকা আৰু আতচবাজীৰ ফলত সংঘটিত হ’ব পৰা অগ্নিদগ্ধৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "দীপাৱলীৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা জুয়ে পোৰা দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশৰ সৈতে কলগছ নামৰ বিশেষ ফটকাবিধ জড়িত। বহুতে হাতত লৈ ফটকা ফুটোৱা, ফুলজাৰি জ্বলোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । বিশেষকৈ কলগছ নামৰ ফটকাবিধৰ পৰা গুৰুতৰ অগ্নিদগ্ধৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায় ।"
জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "দীপাৱলীৰ সময়ত অগ্নিদগ্ধ ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা পোৱা নাই । ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত এনে ৰোগীৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস পাইছিল । একেদৰে যোৱা বছৰ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু লোকে দীপাৱলী পূৰ্বৰ দৰে উদযাপন নকৰাত অগ্নিদগ্ধৰ ঘটনাও তুলনামূলকভাৱে কম আছিল ।"
চিকিৎসকগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি সকলোকে এই সন্দৰ্ভত সজাগ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়,"দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ হিচাপেহে পালন কৰা উচিত, ফটকাৰ উৎসৱ হিচাপে নহয় । ফটকা ফুটাবলৈ গৈ নিজৰ লগতে আনৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । বিগত কেইবছৰমানত চাকি আৰু ফটকাৰ জুইত কেইবাগৰাকীও লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ চকু, হাত আৰু মুখমণ্ডলৰ ক্ষতি হৈছে । সেয়ে সম্ভৱ হ'লে ফটকা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰি কেৱল মাটিৰ চাকি জ্বলাই দীপাৱলী পালন কৰিব লাগে ।"
ডাঃ ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়, "চাকি সদায় মাটিত বা নিৰাপদ ঠাইত আৰু অলপ ওখ স্থানত জ্বলাব লাগে যাতে অসাৱধানতাবশতঃ কাপোৰ বা শৰীৰত জুই লগাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে ।" আনহাতে, ফটকা ফুটোৱাটো একেবাৰে পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও সমূহীয়াভাৱে আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি উদযাপন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ফটকা ফুটোৱাৰ সময়ত কাষত সদায় দুই বাল্টি পানী ৰাখিব লাগে । কাৰোবাৰ হাত বা শৰীৰৰ কোনো অংশত জুই লাগিলে লগে লগে পানীৰে জুই নিৰ্বাপিত কৰি প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । বিশেষকৈ ফটকা কেতিয়াও হাতত লৈ ফুটাব নালাগে । পৰাপক্ষত সেউজ ফটকা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।"
জুয়ে পুৰিলে কি কৰিব ?
জুয়ে পুৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে ঠাণ্ডা পানীৰে পোৰা অংশ ১৫ৰ পৰা ২০ মিনিটলৈ ঢালিব লাগে । অৱশ্যে বৰফ বা ডীপ ফ্ৰীজৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । পোৰা অংশত কোনো ধৰণৰ প্ৰলেপ, ঘৰুৱা সামগ্ৰী বা মলম লগোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । সেই অংশত পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে ঢিলা আৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । গুৰুতৰভাৱে জুয়ে পুৰিলে পলম নকৰি চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈও ডাঃ শৰ্মাই পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
অগ্নিদগ্ধ ৰোগীৰ পৰিসংখ্যা
চিকিৎসকগৰাকীয়ে সেৱা আগবঢ়াই থকা চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোত থকা তথ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ডাঃ শৰ্মাই কয়," দীপাৱলীৰ সময়ত ২০১০ চনত ২৪ গৰাকী অগ্নিদগ্ধ ৰোগী চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল । ২০১৭ চনত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই ৭৮ গৰাকী হৈছিল । ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনত ৫৪ গৰাকী আৰু ২০২৫ চনত ১২ গৰাকী অগ্নিদগ্ধ ৰোগী চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল । "
বয়সভিত্তিক পৰিসংখ্যা অনুসৰি,২০ৰ পৰা ৪০ বছৰৰ লোকৰ মাজত অগ্নিদগ্ধৰ ঘটনা অধিক বুলি ডাঃ শৰ্মাই কয় । তদুপৰি ১০ৰ পৰা ২০ বছৰ বয়সৰ লোকৰ মাজতো এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," অৱশ্যে শিশু আৰু বৃদ্ধ লোকৰ মাজত অগ্নিদগ্ধৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কম ।"
সামগ্ৰিকভাৱে দীপাৱলীত আনন্দ উদযাপনৰ নামত নিজৰ লগতে আনৰ জীৱন বিপদাপন্ন নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই চিকিৎসকগৰাকীয়ে সকলোকে ফটকা পৰিহাৰ কৰি নিৰাপদভাৱে পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
জুয়ে পোৰা আঘাতৰ ভাগ
ফ্রেম বার্ণ: খোলা জুইৰ শিখাৰ উত্তাপত হোৱা এই আঘাতে সাধাৰণতে দ'লৈকে পোৰে ।
স্ক্যান্ড : গৰম তৰল পদাৰ্থ, যেনে পানী, গাখীৰ,উতলা দাইল আদিৰ সংস্পৰ্শত হোৱা আঘাতকে স্ক্যান্ড বুলি কোৱা হয়। এনেধৰণৰ আঘাত সাধাৰণতে উপৰুৱা হয় ।
কেমিকেল বার্ণ : ৰাসায়নিক পদার্থ যেনে এচিড, এলকালি আদিৰ সংস্পৰ্শত হোৱা আঘাত কেতিয়াবা অতি গুৰুতৰ হ'ব পাৰে । ৰাসায়নিক কাৰখানাত কাম কৰা লোক এনে ধৰণৰ আঘাতৰ বলি হোৱা দেখা যায় । পিছে কেতিয়াবা মানুহৰ শৰীৰ, বিশেষকৈ মুখমণ্ডল বিকৃত কৰিবলৈও দুর্বৃত্তই এচিড ছটিয়াই এনে ধৰণৰ ঘাঁ কৰে ।
ইলেক্ট্রিক বার্ণ : বিজুলী তাৰ, ছুইচ আদিৰ সংস্পৰ্শত আহিলে এনেধৰণৰ ঘাঁ হ'ব পাৰে । বিজুলী শক্তিস্নায়ু আৰু তেজবাহী নলীৰ কাষেদি প্রবাহিত হয় বাবে ইলেক্ট্রিক বার্ণ বাহিৰত দেখাত সৰু হ'লেও ভিতৰলৈ বহুত দ'লৈকে পোৰে । বিজুলী শক্তিয়ে কোষবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে নষ্ট কৰে, সেয়েহে এনেধৰণৰ ঘাঁ সদায় গুৰুতৰ।
ৰেডিয়েচন বার্ণ : কেন্সাৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে দিয়া ৰে কেতিয়াবা জ্বলা ঘাঁৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । এই ৰেই কৰ্কটৰ কোষবোৰ ধ্বংস কৰাৰ উপৰি সুস্থ কোষবোৰো ধ্বংস কৰে । ফলত সেক দিয়া অংশৰ আশে পাশে জ্বলা ঘাঁৰ উৎপত্তি হয় ।
লাইটনিং বার্ণ : সাধাৰণতে পোনে পোনে বজ্ৰ পৰা মানুহৰ মৃত্যুৰ । কিন্তু অলপ দূৰত পৰা ব্ৰজ্রপাতৰ পৰা অহা জুই আৰু বিদ্যুৎ শক্তিয়ে কেতিয়াবা জ্বলা ঘাঁৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ ঘাঁ উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ শক্তিয়ে কৰা পোৰা ঘাঁৰ সৈতে একে।
লগতে পঢ়ক:দিৱালীৰ ফটকাৰ ধোঁৱাই ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণত মানত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ গুড়, খেজুৰ আৰু ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাই সঁচাকৈয়ে সুৰক্ষিত নেকি ?