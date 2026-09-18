জৰুৰীকালীন পিল জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বিকল্প নহয়, এইকেইটা কথা জানি লওক
জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক কেতিয়া আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
Published : September 18, 2026 at 3:18 PM IST
সাধাৰণতে অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক বা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ বিফলতাৰ পিছত গৰ্ভাৱস্থা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আজিকালি এনে ধৰণৰ গৰ্ভনিৰোধক পিল সহজেই উপলব্ধ হৈছে । ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।
অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক বা গৰ্ভনিৰোধক বিফলতাৰ পিছত অনাকাংক্ষিত গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা কম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধ ব্যৱহাৰ কৰিলেও বহুতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰক লৈ এতিয়াও বহুতৰ মনত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আছে । কেতিয়াবা এই পিল কেনেকৈ খাব লাগে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ।
এই সন্দৰ্ভত গুৰগাঁৱৰ মাডাৰপুড চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা-প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্বেতা বাঞ্চাল ৱাজিৰে কয়, “কিছুমান মহিলাই এবাৰতকৈ অধিক জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক পিল ব্যৱহাৰ কৰে । এয়া নিয়মীয়া গৰ্ভনিৰোধৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে এটা সেৱন কৰিলে ঋতুচক্ৰৰ বাকী সময়ছোৱাত গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব বুলি ভাবে । এনেধৰণৰ ভুল বুজাবুজিৰ ফলত অপব্যৱহাৰ আৰু অযথা চিন্তাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । নিয়মীয়া গৰ্ভনিৰোধ বিফল হ’লেহে জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।”
জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক কেতিয়া আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ? প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ৱাজিৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰিছে ।
জৰুৰীকালীন পিল কি?
জৰুৰীকালীন পিল হৈছে অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক বা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত গৰ্ভাৱস্থা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি । এনে ধৰণৰ পিলে মূলতঃ ডিম্বাণু নিঃসৰণত বিলম্ব বা প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰে । এইবোৰে কিন্তু গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্ত নেপেলায় । এইক্ষেত্ৰত গৰ্ভপাতৰ পিলৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ ৱাজিৰে কয়, "অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ পিছত বিভিন্ন সময়ৰ ভিতৰত বিভিন্ন আই-পিল খাব লাগে । যিমানেই সোনকালে এইধৰণৰ পিল খাব সিমানেই ফলপ্ৰসূ ফলাফল লাভ কৰিব । কপাৰ ইন্ট্ৰাইউটেৰাইন ডিভাইলচ বা চমুকৈ কপাৰ টি জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধৰ আন এটা ফলপ্ৰসূ ৰূপ । এইবিধ পদ্ধতি চলি থকা গৰ্ভনিৰোধৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।"
ডাঃ ৱাজিৰে কয়, "জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক পিল নিয়মীয়া জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ পিলৰ দৰে নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰি বুলি বহুতৰ মনত ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে । নিয়মীয়াকৈ গৰ্ভধাৰণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিসমূহক বুজায় । জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক পদ্ধতিটো কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’লে এটা অতিৰিক্ত সুৰক্ষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । যেতিয়া কণ্ডম ফাটে, নিয়মীয়া গৰ্ভনিৰোধক পিল খাবলৈ পাহৰে বা অসুৰক্ষিতভাৱে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তেতিয়া এনে পিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"
ডাঃ ৱাজিৰে লগতে কয় যে জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধৰ প্ৰয়োজন হোৱা মহিলাসকলে চিকিৎসকৰ সৈতে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়মীয়া পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা উচিত । ইয়াৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজন আৰু পছন্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তদুপৰি পিল, গৰ্ভাশয়ৰ ভিতৰৰ যন্ত্ৰ সংৰোপন কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত বুলিও বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ।
মহিলাসকলে এইকেইটা কথাত গুৰুত্ব দিয়ক
নিয়মিতভাৱে গ্ৰহণ কৰা
জৰুৰীকালীন পিল গৰ্ভনিৰোধৰ প্ৰথম পচন্দ হ’ব নালাগে । নিয়মিত ব্যৱহাৰে আপোনাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সাময়িক পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাৰ আংকা থাকে । এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মাহেকীয়া নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত বা পিছত হ'ব পাৰে । দাগ , বমি বা স্তনৰ কোমলতা আদিৰ সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে ।
ধৰি লওক এটা পিলে চক্ৰটো সামৰে
মনত ৰখা উচিত যে জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধে একেটা ঋতুচক্ৰৰ ভিতৰত পৰৱৰ্তী অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা চলি থকা সুৰক্ষা নিদিয়ে । এনে অৱস্থাত পুনৰ অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে জৰুৰীকালীন বড়ি খালেও গৰ্ভৱতী হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
পলমকৈ খাব নালাগে
যেতিয়া অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তেতিয়া সেই সময়ৰ পৰা যিমান পাৰি সোনকালে পিল খালে জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধক আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ বুলি কোৱা হয় । এই সময় অতিক্ৰমাৰ পিছত মহিলাসকলে সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
যৌন সংক্ৰমণৰ বাবে নহয়
মনত ৰখা উচিত যে আই-পিলে গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰে; এনে পিলে কিন্তু যৌন সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা নকৰে । এনেধৰণৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা ৰোধ কৰিবলৈ কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
পলমকৈ মাহেকীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক
জৰুৰীকালীন গৰ্ভনিৰোধৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত পৰৱৰ্তী মাহেকীয়া সাময়িকভাৱে দেৰি হ’ব পাৰে । অৱেশ্যে যদি মাহেকীয়া হোৱাত বেছি দেৰি হয় বা গৰ্ভৱতী হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শও গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:সামান্যভাৱে পৰিলে বা আঘাত পালেই হাড় ভাঙে নেকি ? হ'ব পাৰে এই ৰোগ
হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া...