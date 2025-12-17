ETV Bharat / health

সাৱধান! প্ৰতিদিনে কণী খায় নেকি ? কণীয়ে আপোনাক কৰিব পাৰে অসুস্থ!

বেছিভাগ মানুহৰে খাদ্যত কণীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, কিন্তু আপুনি জানেনে যে ই আপোনাক অসুস্থও কৰি তুলিব পাৰে ? কিন্তু কেনেকৈ আজি জানো আহক-

Egg Safety Alert
সাৱধান! প্ৰতিদিনে কণী খায় নেকি ? কণীয়ে আপোনাক কৰিব পাৰে অসুস্থ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 17, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
এই কথাষাৰ আপুনি নিশ্চয় শুনিছে চাগে,"চাণ্ডে হ্যো য়া মাণ্ডে ৰোজ খাও আণ্ডে" বাৰু, এই উক্তিটো এতিয়া পুৰণি হৈ গৈছে, কিয়নো কণীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ’টিন, ভিটামিন আৰু শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ থাকে বুলি কোৱা হয় ৷ যাৰ ফলত শাৰিৰীক শক্তি আৰু স্বাস্থ্য উন্নত হয় ৷ কণী প্ৰ’টিনৰ এক প্ৰধান উৎস হিচাপে গণ্য কৰাৰ বাবে ইয়াক প্ৰচুৰ পৰিমাণে খোৱা হৈছিল যদিও এতিয়া সেই একেবোৰ কণীৰ গুণগত মানক লৈ বিতৰ্কৰ পিছত ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান প্ৰাধিকৰণে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সোমবাৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ FSSAIএ সমগ্ৰ দেশৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়সমূহক ব্ৰেণ্ডেড আৰু আনব্ৰেণ্ডেড দুয়োটা কণীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে ১০টা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত লেবলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ এই নমুনাবোৰত নাইট্ৰ’ফিউৰানৰ উপস্থিতিৰ বাবে বিশেষভাৱে পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷

কণী ব্ৰেণ্ড এগ’ছৰ কণীৰ মানদণ্ডক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৷ প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছিল যে এই কণীবোৰত নাইট্ৰ’ফ্যুৰানৰ লেখ-জোখ থাকিব পাৰে ৷ নাইট্ৰ’ফ্যুৰান হৈছে এনে এবিধ এন্টিবায়টিকৰ গোট, যাৰ ব্যৱহাৰ খাদ্য উৎপাদনকাৰী প্ৰাণীৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰাটো কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ ৷ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে কয় যে যদিহে এই ঔষধসমূহ হাঁহ-কুকুৰা পালনত অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ অৱশিষ্ট কণীলৈকে যাব পাৰে ৷ এই উদ্বেগৰ বাবেই দেশজোৰা নমুনা সংগ্ৰহৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷

কণীৰ গুণগত মানদণ্ড সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন

এই বিষয়টো পোহৰলৈ আহে যেতিয়া অনলাইন ৰিপ’ৰ্টত কণীৰ গুণগত মানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু ৰাজহুৱা বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰে, যাৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাসমূহৰ তদন্ত বৃদ্ধি পায় ৷ বিতৰ্ক বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এগ’ছে এটা স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰি নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ নিৰাপদ বুলি ঘোষণা কৰে ৷ কোম্পানীটোৱে সামাজিক মাধ্যমযোগে এক বিবৃতিত কয় যে, প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা আমাৰ শেহতীয়া লেব পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এতিয়া উপলব্ধ আৰু আমি সকলোৰে উল্লেখৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে শ্বেয়াৰ কৰিছো ৷

বিশেষজ্ঞসকলে কি কয় ?

কিন্তু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, হাঁহ-কুকুৰা খণ্ডত এন্টিবায়টিকৰ অপব্যৱহাৰৰ সমস্যা এতিয়াও জনস্বাস্থ্যৰ বাবে এক গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়ে আছে ৷ ডাঃ জেনিথ লোভানশীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰি কয় যে যদি আপুনি ৰিস্ক ল’বলৈ ইচ্ছুক নহয় তেন্তে আপুনি হয়তো স্থানীয় কণী চেষ্টা কৰিব বিচাৰিব ৷

আন আন বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, নাইট্ৰ’ফ্যুৰান ৰন্ধা পিছতো কণীত ইয়াৰ অৱশিষ্ট থাকিব পাৰে বাবে বিশ্বজুৰি নাইট্ৰ’ফ্যুৰান নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিয়ে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে দূষিত কণী সেৱন কৰিলে জিনীয় ক্ষতি আৰু পশুৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নত কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ তদুপৰি ইয়াৰ ফলত যকৃত আৰু বৃক্কৰ ক্ষতিও হ’ব পাৰে ৷

