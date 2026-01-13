সাৱধান! খাদ্য খোৱাৰ পিছত পেটতো গধুৰ অনুভৱ হয় নেকি ? হ’ব পাৰে এইবিধ ৰোগৰ লক্ষণ

সাৱধান! খাদ্য খোৱাৰ পিছত পেটতো গধুৰ অনুভৱ হয় নেকি ? হ’ব পাৰে এইবিধ ৰোগৰ লক্ষণ
গৱেষণাৰ মতে, পেটৰ ওপৰৰ অংশত পেট ফুলা, অস্বস্তি, গধুৰ হোৱা আদি লক্ষণে লিভাৰ ইতিমধ্যে চাপত পৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পৰাৰ ইংগিত দিব পাৰে-
Published : January 13, 2026 at 5:07 PM IST
চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ ৰোগ (Fatty Liver Disease), যাক এতিয়া MASLD বুলি জনা যায়, প্ৰায়ে পেটৰ মৃদু আৰু প্ৰায়ে অৱজ্ঞা কৰা লক্ষণৰ সৈতে দেখা দিয়ে ৷ কেতিয়াবা, তেজ পৰীক্ষা বা স্কেনত কোনো ধৰণৰ অস্বাভাৱিকতা প্ৰকাশ পোৱাৰ আগতেই শৰীৰত লক্ষণ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ৱৰ্ল্ড জাৰ্নেল অৱ হেপাট’লজীত প্ৰকাশিত গৱেষণাৰ মতে, পেটৰ ওপৰৰ অংশত পেট ফুলা, অস্বস্তি, গধুৰ হোৱা আদি লক্ষণে লিভাৰ ইতিমধ্যে চাপত পৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পৰাৰ ইংগিত দিব পাৰে ৷
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা ফেটি লিভাৰক পূৰ্বতে নন-এলকহলিক ফেটি লিভাৰ ডিজিজ বুলি জনা গৈছিল, যিটো এতিয়া মেটাবলিক ডিছফংচন-এছ’চিয়েটেড ষ্টেট’টিক লিভাৰ ডিজিজ বুলি জনা যায় ৷ এই ৰোগ যথেষ্ট সাধাৰণ যদিও প্ৰায়ে ৰোগ নিৰ্ণয় নোহোৱাকৈয়ে থাকে ৷ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ লক্ষণসমূহ মৃদু আৰু বেছিভাগেই পেট বা হজম শক্তিৰ সৈতে জড়িত, গতিকে মানুহে ইয়াক সাধাৰণ গেছ বা বদহজম বুলি উলাই কৰে ৷
গৱেষণাত কি তথ্য পোহৰলৈ আহিল ?
গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ফেটি লিভাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ প্ৰায়ে পেটত দেখা দিয়ে ৷ অধ্যয়নটোত দেখা গৈছে যে বহু ৰোগীয়ে স্বাভাৱিক তেজৰ পৰীক্ষা বা আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ ফলাফলৰ পিছতো সোঁ পেটৰ ওপৰৰ অংশত পেট ফুলা, বমি, অস্বস্তিৰ সন্মুখীন হয় ৷ এই লক্ষণসমূহে লিভাৰৰ পাচন আৰু পুষ্টি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কাৰ্য্যত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ৷ যকৃতত অত্যধিক চৰ্বি জমা হ’লে চৰ্বিযুক্ত যকৃত হয়, যিটো প্ৰায়ে মদ্যপানৰ সৈতে সম্পৰ্কহীন ৷ এই চৰ্বি জমা হোৱাৰ লগে লগে যকৃত ফুলি উঠিব পাৰে বা মৃদু ফুলা হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত পেটৰ ওপৰৰ অংশত অস্বস্তি হ’ব পাৰে ৷
পেটৰ সমস্যাত লুকাই থকা সংকেত
মানুহে প্ৰায়ে ভাবে যে যকৃতৰ ৰোগত জণ্ডিচৰ দৰে স্পষ্ট লক্ষণহে দেখা যায় ৷ কিন্তু বাস্তৱতা হ’ল প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণবোৰ পেটত লুকাই থাকে ৷ ইয়াৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ লক্ষণ হ’ল সোঁ পেটৰ ওপৰৰ অংশত মৃদু কিন্তু স্থায়ী বিষ বা চাপ ৷ বহুতে পেটৰ ভিতৰত কিবা গধুৰ বস্তু হেঁচা মাৰি ধৰাৰ দৰেও অনুভৱ কৰে, বিশেষকৈ ওলোটা হ’লে ৷ চৰ্বিযুক্ত যকৃত থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰতো পেট ফুলা আৰু সোনকালে পূৰ্ণ অনুভৱ কৰাটোও সাধাৰণ কথা ৷ লঘু আহাৰ খোৱাৰ পিছতো আপুনি পেট ভৰি থকা অনুভৱ কৰিব পাৰে, গেছ গঠন হ’ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা পেটটো সামান্য ফুলি উঠা যেন লাগিব পাৰে ৷ কাৰণ যকৃতে পাচন প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, আৰু যেতিয়া ই সঠিকভাৱে কাম নকৰে তেতিয়া হজম শক্তি লেহেমীয়া হয় ৷
বমি আৰু বদহজমও চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ বহুতে ভজা বা গধুৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত পেটত বিভ্ৰান্তি, বমি বা জ্বলা-পোৰা অনুভৱ কৰে ৷ এই লক্ষণবোৰ প্ৰায়ে আহে আৰু যায় আৰু বেয়া খাদ্যাভ্যাস, অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱা বা শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱৰ ফলত আৰু বেছি বেয়া হ’ব পাৰে ৷
বিশেষজ্ঞসকলে কি কয় ?
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, যদিহে পেটৰ লগত জড়িত এই প্ৰাথমিক লক্ষণসমূহ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত হয় তেন্তে ফেটি লিভাৰক অধিক গুৰুতৰ পৰ্যায় যেনে ফাইব্ৰ’ছিছ বা চিৰ’ছিছলৈ যোৱাত বাধা দিব পাৰি ৷ সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মীয়া ব্যায়াম, প্ৰচেছড খাদ্য পৰিহাৰ কৰা, সময়মতে চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শই যকৃতৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘম্যাদী বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
