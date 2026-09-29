অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন এক স্বাস্থ্য সংকট: বাস্তৱিক হিচাপ ভাৰতে এতিয়াও কৰা নাই

অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন এক স্বাস্থ্য সংকট: বাস্তৱিক হিচাপ ভাৰতে এতিয়াও কৰা নাই
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ চনত ভাৰতত ড্ৰাগছৰ অ'ভাৰড'জৰ ফলত ৯৭৮ জনৰ মৃত্যু । ২০২৩ চনত ৬৫০ জনৰ মৃত্যু হৈছিল । ডাঃ অৰ্জুন আলভাৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 29, 2026 at 12:06 PM IST
অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন বা অ'ভাৰড'জৰ পৰিঘটনাৰ শেহতীয়া উপলব্ধ চৰকাৰী তথ্যই ভাৰতৰ বাবে এক উদ্বেগজনক ছবি দাঙি ধৰিছে । লগতে এক গুৰুতৰ ব্যৱধানো উন্মোচন কৰিছে । সেয়া হৈছে এতিয়ালৈকে অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱনৰ ঘটনা জানিবলৈ কোনো বাস্তৱিক ব্যৱস্থা নাই । অৰ্থাৎ উপলব্ধ তথ্যত বৰ্তমানৰ হিচাপৰ পৰিৱৰ্তে শেহতীয়া পৰীক্ষিত সংখ্যাহে থাকে ।
ড্ৰাগছৰ অ'ভাৰড'জ ?
‘অ'ভাৰড’জ’ হৈছে এক বিস্তৃত শব্দ, যিয়ে নিষিদ্ধ পদাৰ্থৰ উপৰি চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়াৰ ফলত লাভ কৰা বিষনাশক ঔষধ, টোপনিৰ ঔষধ, কাহৰ চিৰাপ আৰু দৈনন্দিন ব্যৱহৃত ঔষধকো সামৰি লয় । এইবোৰ অতিৰিক্তভাৱে গ্ৰহণ কৰা, লাগিলে সেয়া অজানিতেই হওক, অপব্যৱহাৰতে হওক বা লাহে লাহে সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱালৈ আগবাঢ়ি যোৱাটোক অ'ভাৰড'জ বুজায় । ভাৰতত এই সুবিশাল ছবিখনক আওকাণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
পৰিসংখ্যাই কি দেখুৱায়
নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰ'ৰ (এনচিআৰবি) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত প্ৰকাশ পোৱা ভাৰতত আকস্মিক মৃত্যু আৰু আত্মহননৰ প্ৰতিবেদনত ২০২৪ চনত ৯৭৮ জন লোকৰ ড্ৰাগছৰ অতিমাত্ৰা সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । এই পৰিসংখ্যা ২০২৩ চনত ৬৫০ জনৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে । এই বছৰৰ বাবে এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী দৈনিক হিচাপ উপলব্ধ হোৱা নাই । কিয়নো ভাৰতত মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা একত্ৰিত কৰা আৰু সেইবোৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এবছৰৰো অধিক সময় লাগে । অৱশ্যে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰা চিকিৎসকসকলে ইয়াক হঠাতে হোৱা বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে নিৰন্তৰ বৃদ্ধি পোৱা সমস্যা হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।
কোন বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় ?
বয়সৰ সৈতে জড়িত তথ্যই দুখন ছবি প্ৰকট কৰে । ২০২৫ চনত ভাৰতৰ দহখন চহৰৰ প্ৰায় ৬,০০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা এইমছৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে ১১ বা ১২ বছৰ বয়সৰ পৰাই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হৈ যায় । ইয়াৰ ভিতৰত অপিঅ’ইড (বিশেষকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে গ্ৰহণ কৰা টেবলেট বা ইনহেলেণ্ট) আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা পদাৰ্থ হিচাপে পোৱা গৈছে । ড্ৰাগছৰ (য'ত চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছত গ্ৰহণ কৰা অপিঅ’ইডকে ধৰি) ইনজেকচন লোৱা লোকসকলৰ ওপৰত চলোৱা গৱেষণাত গৱেষকসকলে এই তথ্য লাভ কৰিছে যে ১৮ৰ পৰা ২৪ বছৰ বয়সৰ আশে-পাশে আটাইতকৈ বিপজ্জনক ব্যৱহাৰ দেখা গৈছে । আনহাতে, বিশ্বজনীন স্বাস্থ্য তথ্যত ২৫ৰ পৰা ২৯ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত সমস্যা সৰ্বাধিক ।
ইয়াৰ উপৰি ভাৰতত ঔষধ সম্পৰ্কীয় বিষক্ৰিয়াৰ ওপৰত চিকিৎসালয়ৰ অধ্যয়নত পৰিলক্ষিত হৈছে যে এনে ক্ষেত্ৰত যুৱ আৰু প্ৰায়ে মহিলাসকলৰ এক বৃহৎ সংখ্যা জড়িত হৈ আছে, যিয়ে পেৰাচিটামল আৰু বেনজ’ডাইজেপিনৰ দৰে সহজে উপলব্ধ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে ।
অ'ভাৰড'জৰ পৰৱৰ্তী সময় এক দীঘলীয়া পথ পৰিক্ৰমা
চিকিৎসকে অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱনক একক বা বিচ্ছিন্ন পৰিঘটনা বুলি খুব কমেইহে উল্লেখ কৰে । বাৰে বাৰে এনেদৰে অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰিলে মৃত্যু নহ'লেও কিন্তু যকৃত, বৃক্ক আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্থায়ী ক্ষতি হ’ব পাৰে । লগতে উশাহ-নিশাহত কিছু সময়ৰ বাবেও বাধা আহিলেও মস্তিষ্কই অক্সিজেন নোপোৱাৰ বাবে আঘাত (হাইপ’ক্সিক মগজুৰ আঘাত) লাগিব পাৰে । ড্ৰাগছৰ বেজী লোৱা লোকসকলৰ মাজত এইচআইভি আৰু হেপাটাইটিছ চিৰ জৰিয়তে এই আশংকা আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় ।
কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদী চিন্তাৰ বিষয় যিটো বৰ্তমান বেছিভাগ মানুহেই নিমিষতে বুজি পায়, সেয়া হৈছে নিজেই এক নিচা (এডিকচন) । প্ৰায়ে বিষনাশক, টোপনিৰ টেবলেট বা বিনোদনমূলকভাৱে গ্ৰহণ কৰা কোনো পদাৰ্থৰ এবাৰ যদি অপব্যৱহাৰ হিচাপে আৰম্ভ হোৱা অভ্যাস সজাগতা আৰু সমৰ্থন অবিহনে ই নিৰ্ভৰশীলতালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তেন্তে ই ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য, সম্পৰ্ক আৰু দৈনন্দিন জীৱনক বছৰ বছৰ ধৰি পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে ।
বিশ্বজনীন পৰিসংখ্যাত ভাৰতৰ স্থান কি ?
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধ কাৰ্যালয়ৰ (UNODC) বিশ্ব ড্ৰাগছ প্ৰতিবেদন, ২০২৬ত অনুমান কৰা হৈছে যে ২০২৪ চনত বিশ্বজুৰি ৩৩.১ কোটি লোকে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । অৰ্থাৎ ই হৈছে ১৫ৰ পৰা ৬৪ বছৰ বয়সৰ বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ ৬.২%, যিটো এটা দশক পূৰ্বে ৫.২% আছিল । ভাৰতকে ধৰি দক্ষিণ এছিয়া অতিমাত্ৰা অপিঅ’ইড ব্যৱহাৰৰ বাবে গণনা কৰা অঞ্চলৰ ভিতৰত পৰে, যিটো আংশিকভাৱে বিশ্বৰ প্ৰধান সৰবৰাহৰ পথসমূহৰ মাজত ইয়াৰ অৱস্থানৰ বাবে গঢ় লৈ উঠে ।
বিশ্বজুৰি জনমূৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত শীৰ্ষ দেশসমূহৰ ভিতৰত নহয়, কিন্তু কৃত্ৰিম আৰু ফাৰ্মাচিউটিকেল ড্ৰাগছৰ অপব্যহাৰ বৃদ্ধি আৰু পূৰ্বৰে পৰা বিপজ্জনক অৱস্থাত থকা ড্ৰাগছৰ বেজী লোৱা লোকৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত এনেকুৱা স্থিতিত আছে, যাৰ ওপৰত আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে স্থায়ী মনোযোগৰ প্ৰয়োজন ।
অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱনে শৰীৰ আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলায়
নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ কেৱল আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেই বেয়া নহয়; ইয়াৰ ফলাফল বিপজ্জনক হ’ব পাৰে, কেতিয়াবা মিনিটৰ ভিতৰতে মাৰাত্মক পৰিণতিও হ’ব পাৰে । অ'ভাৰড'জৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় সকলো পদাৰ্থয়ে সেয়া অপিঅ’ইড (পৰামৰ্শ দিয়া বা অবৈধ), শান্তকাৰী, শ্বাস-প্ৰশ্বাস, সুৰা বা উদ্দীপকে হওক, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰত ক্ৰিয়া কৰে, যিবোৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাস, হৃদস্পন্দন আৰু চেতনা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ ।
অপিঅ’ইড (যেনে চিকিৎসাজনিত কাৰণত পৰামৰ্শ দিয়া মৰ্ফিন) আৰু শান্তকাৰী ঔষধে মগজুৰ গতি লেহেমীয়া কৰে । ইয়াক অতিৰিক্তভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰৰ স্বাভাৱিক শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ছন্দত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে । উশাহ-নিশাহ অগভীৰ হয়, তাৰ পিছত লেহেমীয়া হয় আৰু আটাইতকৈ গম্ভীৰ ক্ষেত্ৰত মগজু আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগলৈ অক্সিজেন সৰবৰাহ বন্ধ কৰি পেলোৱাৰ বাবে ই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে ।
অপিঅ’ইড বা শান্তকাৰী ঔষধৰ সৈতে জড়িত অ'ভাৰড'জ কিয় প্ৰায়ে মাৰাত্মক হয় তাৰ এক কাৰণ এইটোও: ইয়াত কোনো দৃশ্যমান প্ৰতিক্ৰিয়া নাথাকিবও পাৰে । কেৱল উশাহ-নিশাহ বন্ধ হৈ যায় । উদ্দীপক ঔষধে বিপৰীত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে । ই শৰীৰৰ গতি লেহেমীয়া কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক তীব্ৰ কৰে । হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ফলত হৃদৰোগ বা শৰীৰৰ উষ্ণতা অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ।
লাগিলে কোনো পদাৰ্থই শৰীৰক শান্ত কৰক বা অতিমাত্ৰা উত্তেজনা দিয়ক, প্ৰকৃততে ফলাফল এটাই: শৰীৰে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলায় আৰু প্ৰতিটো প্ৰধান অংগৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে । যদি ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে অক্সিজেনৰ অভাৱত মগজুৰ স্থায়ী ক্ষতি হ’ব পাৰে, অংগ বিকল হ’ব পাৰে বা মৃত্যু হ’ব পাৰে ।
বজাৰত নতুন ড্ৰাগছ আৰু পাৰ্টীৰ পৰিৱেশ
সাধাৰণতে ‘ড্ৰাগছ সেৱন’ আৰু ‘অ'ভাৰড’জ’ শব্দবোৰে গতিশীল নগৰীয়া জীৱন আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ হাবিয়াস থকা লোকসকলৰ ৰেভ পাৰ্টী আৰু অন্য পাৰ্টীৰ ছবি এখন মনলৈ আনি দিয়ে । চিকিৎসকসকলে ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰৰ এনেধৰণৰ বহুতো ঘটনা দেখিবলৈ পাইছে য’ত কৃত্ৰিম আৰু ডিজাইনাৰ ড্ৰাগছৰ দৰে অবৈধ পদাৰ্থ জড়িত হৈ আছে, যিবোৰ প্ৰায়ে এনে পাৰ্টীত কেপচুল, গামি বা সোৱাদযুক্ত পদাৰ্থ হিচাপে বিক্ৰী কৰা হয় । সেইবোৰ দেখাত নিৰাপদ যদিও গুৰুতৰ বিপদ বহন কৰে ।
প্ৰায়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কি সেৱন কৰিছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰকৃত ধাৰণা নাথাকে । সেই কাৰণে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়া ঔষধৰ অতিমাত্ৰা সেৱনৰ তুলনাত ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাটো বহু কঠিন হৈ পৰে । সেই কাৰণেই কৃত্ৰিম ড্ৰাগছ বহুত বেছি বিপজ্জনক হৈ পৰে ।
অতিমাত্ৰা সেৱনৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
চিকিৎসকে সতৰ্ক কৰি দিয়া অ'ভাৰড'জৰ লক্ষণসমূহ হ’ল:
- হৃদস্পন্দন তীব্ৰতৰ, শৰীৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি, বিভ্ৰান্তি বা দিশহাৰা, ভ্ৰম, চৰম উত্তেজনা
- কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মৃগী বেমাৰ সদৃশ হয়
- কিছুমান পদাৰ্থই ইয়াৰ বিপৰীত প্ৰভাৱ পেলায়, ই ইমানেই বেছি শান্ত কৰে যে এজন ব্যক্তিয়ে কোনো সঁহাৰি দিব নোৱৰা হৈ পৰে । তেওঁলোকৰ উশাহ-নিশাহ বিপজ্জনকভাৱে লেহেমীয়া হয় ।
- যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া কোনোবাৰ এই সতৰ্কবাণী সূচক চিনবোৰৰ কোনোবা এটা দেখা দিয়ে, তেন্তে এইটো চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা । সহায়ৰ বাবে ফোন কৰক আৰু তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সহায় লওক ।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকল এটা কথাত একমত: অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ গ্ৰহণৰ ফলত হোৱা বেছিভাগ মৃত্যু, সেয়া ৰাজপথৰ ড্ৰাগছৰ বাবেই হওক বা ঘৰত ৰখা ঔষধৰ ফলতেই হওক, সজাগতাৰে তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় । অৰ্থাৎ বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালে সতৰ্কবাণীৰ সংকেত চিনাক্ত কৰা, ঘৰত ঔষধ দায়িত্বশীলভাৱে সংৰক্ষণ কৰা আৰু এইটো বুজি পোৱা যে অপিঅ’ইডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা প্ৰেছক্ৰিপচন কৰা বিষনাশক বা কাহৰ চিৰাপৰ দৰে সাধাৰণ কিবা এটাৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।
নিচাৰ সৈতে যুঁজি সহায় বিচৰাটো নিজৰ দৃঢ়তাৰ পৰিচয়, ই কোনে লাজৰ কথা নহয় । আহক এই বিষয়ে অৱগত হৈ আৰু সতৰ্ক হোৱাৰ পৰাই আয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ । লগতে লাগিলে ঔষধ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতেই লওক বা কোনো আন প্ৰকাৰে, ইয়াৰ আসক্তি গোপন কৰা বা ইয়াক দেখিও নেদেখাৰ ভাও জোৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত এক ক'বলগীয়া কথা হিচাপে গণ্য কৰোঁ আহক ।
(লেখক ডাঃ অৰ্জুন আলভা নাৰায়ণ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য পৰামৰ্শদাতা, এডাল্ট ইনটেনছিভ কেয়াৰ এণ্ড ইমাৰজেন্সী মেডিচিন, এডাল্ট ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ মেডিচিন নাৰায়ণা হেল্থৰ সঞ্চালক ৷ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)
References: