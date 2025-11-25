ৰিলছ চোৱাৰ ফলত আপোনাৰ মগজুৰ গতি লেহেমীয়া হৈছে নেকি ? কিদৰে ডুম স্ক্ৰলিঙে পেলাইছে আপোনাৰ মগজুত প্ৰভাৱ
আজিকালি ছ’চিয়েল মিডিয়াত কন্টেন্টৰ অভাৱ নাই, কিন্তু আপুনি জানেনে যে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰিলৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰাৰ অভ্যাসে আপোনাৰ মগজুক এলেহুৱা আৰু দুৰ্বল কৰি তুলিছে
যদি আপুনি আপোনাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া খোলে তেন্তে এক মিনিটৰ ভিতৰতে কেইবাটাও নতুন ৰিল দেখিবলৈ পায় ৷ সাজু হোৱা, ৰন্ধা-বঢ়া কৰা, কুকুৰটোক খোজ কাঢ়িবলৈ লৈ যোৱা বা যিকোনো বিষয়ৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হাজাৰ হাজাৰ ৰিল মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে পোৱা যায় (Doom Scrolling) ৷ আজি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশ ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এটা Reel ত বন্দী কৰিব পাৰি ৷
এই প্ৰচুৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে, স্পষ্ট যে মানুহে নিজৰ দিনটোৰ যথেষ্ট অংশ ৰিলছৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰি কটায় ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কোনো উৎপাদনশীল কাম নকৰে; তেওঁলোকে কেৱল ৰিলৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰে ৷ ইয়াক ডুম স্ক্ৰলিং বোলা হয় ৷ কিন্তু অহৰহ স্ক্ৰল কৰাটো এতিয়া কেৱল সময় নষ্ট কৰা অভ্যাস নহয়, বৰঞ্চ ইয়াক মগজুত প্ৰভাৱ পেলোৱা আচৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় (Social Media Effects on Brain), যিটো আচৰণক Brain Rot বুলি জনা যায় ৷ কিন্তু ৰিলে সঁচাকৈয়ে Brain Rotৰ সূচনা কৰিব পাৰেনে ? জানো আহক-
‘Brain Rot’ কি ?
Gen-Z slang হিচাপে উৎপত্তি হোৱা "ব্ৰেইন ৰট" শব্দটো মগজুৰ কুঁৱলী, বিক্ষিপ্ততা, আৰু অহৰহ চুটি ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰাৰ ফলত হোৱা শিক্ষণ আৰু বুজাবুজি হ্ৰাস পোৱাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ কেইবাটাও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে শ শ ভিডিঅ’ চোৱাটোৱে মগজুক অবিৰতভাৱে অতিমাত্ৰা উদ্দীপিত কৰে আৰু এই আৰ্হিটোৱে ক্ৰমান্বয়ে মগজুৰ কাৰ্য্যকলাপত প্ৰভাৱ পেলায় ৷
মগজু কেনেকৈ সলনি হয় ?
শেহতীয়াকৈ ৭১টা অধ্যয়নৰ প্ৰায় এক লাখ অংশগ্ৰহণকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এটা মেটা-এনালাইছিছত দেখা গৈছে যে অহৰহ চুটি ভিডিঅ’ চোৱাটোৱে মনোনিৱেশ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা দুৰ্বল কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পায় ৷
নিউৰ’ইমেজত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন অনুসৰি চুটি ভিডিঅ’ৰ প্ৰতি আসক্তিয়ে আনকি মগজুৰ ধূসৰ পদাৰ্থকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ সৈতে ঈৰ্ষা বৃদ্ধি, পৰিণতিক অতিমাত্ৰা অনুমান কৰাৰ প্ৰৱণতা আৰু তথ্যৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ লেহেমীয়া হোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে ৷
ৰিলে মগজুত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
ৰিলছে "তৎক্ষণাত সন্তুষ্টি"ৰ নীতিৰ ওপৰত কাম কৰে ৷ নতুন ভিডিঅ’ এটাৰ প্ৰতিটো চুইপে আপোনাৰ মগজুত ড’পামিন নিৰ্গত কৰে, যিটো নিচাত দেখা পোৱাৰ দৰেই ৷
ইয়াৰ ফলত মগজু দ্ৰুত, উদ্দীপক পৰিৱেশৰ লগত অভ্যস্ত হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ ফলত মানুহ অস্থিৰ আৰু আৱেগিক হৈ পৰে ৷ তদুপৰি ৰিলছ চোৱাৰ অভ্যাসে মনোযোগ আৰু স্মৃতিশক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়, কিয়নো মগজুৱে প্ৰতি কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে মূৰে অহৰহ ফ’কাচ সলনি কৰি থাকে ৷
টোপনি হৈছে ৰিলছ নিচাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নিৰৱ বলি ৷ গভীৰ নিশা স্ক্ৰল কৰিলে টোপনিৰ মান হ্ৰাস পায়, যাৰ ফলত পিছদিনা খিংখিঙীয়া আৰু ভাগৰুৱা হয় ৷ তদুপৰি মগজুৰ মনোযোগ কম হৈ পৰে ৷
'Brain Rot' ৰোধ কৰিব পাৰিনে ?
ভাল খবৰটো হ’ল মগজু অত্যন্ত নমনীয় আৰু খাপ খাব পাৰে ৷ গতিকে Reels স্ক্ৰলিং সময় কমাই দিব লাগে ৷ ইয়াৰ বাবে:
- সৰু সৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰক
- খাদ্যৰ সময়ত ফোনটো আঁতৰাই ৰাখক
- শোৱাৰ এঘণ্টা আগতে স্ক্ৰল কৰা বন্ধ কৰক
- অধ্যয়ন বা কাম কৰাৰ সময়ত জাননী বন্ধ কৰক
- ক্ৰমান্বয়ে স্ক্ৰীণৰ সময় কমাই দিলে আপোনাৰ মগজুক বিৰতি দিব
- পৰ্দাৰ সময়ৰ পৰিৱৰ্তে আন আন কাম-কাজ, যেনে পঢ়া, ছবি অঁকা, সংগীত শুনা ইত্যাদিত মনোনিৱেশ কৰক
- বাহিৰত অলপ খোজ কাঢ়িলেও উপকাৰী
আৱেগক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা
বিৰক্তি, নিসংগতা বা মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মানুহে প্ৰায়ে ৰিলছ চাই থাকে ৷ বন্ধুৰ সৈতে কথা পতা, জাৰ্নেলিং কৰা বা অলপ খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাটো ভাল বিকল্প হ’ব পাৰে ৷ ৰিল চোৱাটো বেয়া অভ্যাস নহয়, কিন্তু অত্যধিক ব্যৱহাৰে আপোনাৰ মগজুক অতিমাত্ৰা উদ্দীপিত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত মনোযোগ, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু আৱেগিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ উপযুক্ত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আৰু পৰ্দাৰ সময়ৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি, আপুনি নিজকে "Brain Rot"ৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে ৷
