খোজ কঢ়া বা চিৰি বগাওঁতে ভৰিৰ বিষ হয় নেকি ? এয়া হাৰ্ট এটেকৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে

ভৰিৰ ধমনী সংকীৰ্ণ বা বন্ধ হ'লেই বিপদ । সেইবাবে জানি লওক লক্ষণ ...

Does walking or running cause leg pain?
খোজ কঢ়া বা চিৰি বগাওতে ভৰিৰ বিষ হৈছে নেকি ? (CANVA AI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 18, 2026 at 10:57 AM IST

4 Min Read
আপোনাৰ ধমনীত চৰ্বি আৰু ক'লেষ্টেৰল জমা হৈছে নেকি ? সাৱধান! এনে হোৱাৰ লগে লগে শৰীৰৰ অংগ বিশেষকৈ ভৰিলৈ অক্সিজেনযুক্ত তেজৰ সোঁত হ্ৰাস পায় । এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা মানেই বিপদ হোৱাৰ আশংকা ঘণীভূত । এই অৱস্থাটোক কোৱা হয় পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ (PAD)।

পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ হোৱাৰ ফলত গুৰুতৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা থাকে । অক্সিজেনযুক্ত তেজৰ সোঁত হ্ৰাস পালে এনে সংক্ৰমণ সহজতে উপশম নঘটে । টিচ্ছ্য়ু নেক্ৰ'চিছৰ লগতে আনকি অংগ হেৰুৱাৰ আশংকাও নুই কৰিব নোৱাৰি । পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ হ'লে তেজ জমা হোৱাৰ লগতে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাব পাৰে।

প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতে এই ৰোগ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ধৰা নপৰে । ইয়াৰ ফলত ৰোগ নিৰ্ণয়ত পলম হ'লে গুৰুতৰ জটিলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকে । সেইবাবে গতিকে আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী দিয়া লক্ষণবোৰ চিনাক্ত কৰা আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ বুজি পোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ কি?

পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ হৈছে ৰক্তসঞ্চালনত ব্য়াঘাত জন্মা সমস্য়া । এয়া হৈছে এক ভাস্কুলাৰ অৱস্থা য’ত প্লেক জমা হোৱাৰ বাবে ভৰি, পেলভিক অঞ্চল বা বাহুৰ ধমনীবোৰ সংকীৰ্ণ বা বন্ধ হৈ পৰে । চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচনৰ মতে, পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ হৈছে এনে এক ৰক্তসঞ্চালন সমস্য়া, য’ত চৰ্বি জমা হোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ অংশ বিশেষকৈ ভৰিলৈ তেজ যোগান ধৰা ধমনীবোৰ সংকীৰ্ণ বা বন্ধ হৈ পৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোক এথেৰ’স্কলেৰ’ছিছ বুলি কোৱা হয় । এনে হ'লে শাৰীৰিক গতি বা ব্যায়ামৰ সময়ত পেশীলৈ অক্সিজেনযুক্ত তেজৰ সোঁত হ্ৰাস পায় ।

সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া তেজৰ সোঁত হ্ৰাস পায় তেতিয়াৰ সৃষ্টি জটিলতা হ’ব পাৰে । আনকি ঘা ভাল হোৱাত পলম হ’ব পাৰে । তদুপৰি গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত কলা ধ্বংস বা গেংগ্ৰিনৰ দৰে গুৰুতৰ জটিলতা হ’ব পাৰে । পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । কিয়নো ভৰিৰ ধমনীবোৰ সংকুচিত কৰা একেবোৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াই হৃদযন্ত্ৰ আৰু মগজুতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে । গতিকে ৰক্তবাহী নলীৰ ডাঙৰ জটিলতা প্ৰতিৰোধ আৰু সুস্থ ৰক্ত সঞ্চালন বজাই ৰখাৰ বাবে পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

লক্ষণ সমূহ :

মায়’ ক্লিনিকৰ মতে, এই ৰোগৰ মূল লক্ষণ হৈছে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ সময়ত ভৰিৰ বিষ, যেনে খোজ কাঢ়োতে, অৱশ্যে জিৰণিৰ লগে লগে এই বিষৰ পৰা উপশম লাভ কৰে । এনে ৰোগী ১০ জনৰ ভিতৰত ৪ জনৰ ভৰিৰ কোনো বিষ বা স্পষ্ট লক্ষণ দেখা নাযায় । এই অৱস্থাক লক্ষণবিহীন ৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ বুলি কোৱা হয় । বহু ক্ষেত্ৰত ৰোগীয়ে বিষ অনুভৱ নকৰে । কাৰণ এনে হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অস্বস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ (যেনে খোজ কঢ়া) কমাই দিয়ে । তদুপৰি অন্যান্য অৱস্থাই (যেনে বাতবিষ বা স্নায়ুৰ ক্ষতি) ভৰিৰ বিষকো ঢাকি ৰাখে ।

প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত প্ৰায়ে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ সময়ত লক্ষণ দেখা দিয়ে । সাধাৰণ আৰম্ভণিৰ লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত আছে...

  • খোজ কঢ়া বা চিৰি বগাই যোৱাৰ সময়ত ভৰিৰ বিষ বা ক্ৰেম্প হয় ।
  • ভৰি বা তলুৱাত সংবেদন নোহোৱা, দুৰ্বলতা বা ভাগৰুৱা হোৱা।
  • এখন ভৰি আনখনতকৈ বেছি ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰা ।
  • ভৰি বা তলুৱাৰ ছাল হালধীয়া বা নীলা হোৱা ।
  • ভৰিৰ নখ লাহে লাহে বৃদ্ধি হোৱা ।

লক্ষণ গুৰুতৰ হ'লে...

ৰোগ বৃদ্ধিৰ লগে লগে জিৰণিৰ সময়তো বিষ আৰু অস্বস্তি হ'ব পাৰে । এনে হ'লে...

  • ভৰি বা ভৰিৰ তলুৱাত স্থায়ী বা বেছি বিষ হয়। ভৰি বা ভৰিৰ আঙুলিৰ ঘা ভাল নহয়।
  • ভৰি বা ভৰিৰ আঙুলিৰ ছাল ক’লা পৰে
  • ভৰিৰ স্পন্দন দুৰ্বল হৈ পৰে
  • গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত গেংগ্ৰিন বা কলাৰ মৃত্যু হয় ।

ভৰিত দেখা দিব পৰা আন কিছুমান লক্ষণ হ'ল...

  • পেশীৰ ভৰ হ্ৰাস (দুৰ্বলতা)।
  • চুলি সৰা ।
  • মসৃণ, জিলিকি থকা ছাল।
  • ভৰিৰ আঙুলি ঠাণ্ডা বা অজ্ঞান হোৱা ।
  • খোজ কঢ়াৰ সময়ত বিষ, টুইংগ বা ক্ৰেম্প (ক্লাউডিকেচন)ৰ লক্ষণ নিতম্ব, কঁকাল, উৰুত দেখা দিব পাৰে ।

শংকাৰ কাৰক :

  • ধূমপান কৰা
  • উচ্চ ৰক্তচাপ
  • এথেৰ’স্কলেৰ’ছিছ
  • ডায়েবেটিছ
  • উচ্চ ক'লেষ্টেৰল
  • বয়স ৬০ বছৰতকৈ অধিক
  • পাৰিবাৰিক ইতিহাসত ৰক্তবাহী নলী বা হৃদৰোগ ।

