উচ্চহাৰত প্ৰ’টিন গ্ৰহণে কিডনী বিকল কৰিব পাৰে নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই

উচ্চহাৰত প্ৰ’টিন গ্ৰহণে কিডনী বিকল কৰিব পাৰে নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই
উচ্চ প্ৰ’টিনযুক্ত খাদ্যই বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি সততে শুনা যায় ৷ পিছে এই কথা সঁচা হয়নে? জানো আহক এই বিষয়ে-
Published : December 29, 2025 at 5:11 PM IST
বৰ্তমান সময়ত যুৱচামৰ মাজত শৰীৰচৰ্চাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে ৷ নিজৰ শৰীৰটো আটিল কৰি তুলিবলৈ বহুলোকেই প্ৰায়ে প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ খাদ্যৰ লগতে বডি বিল্ডিং চাপ্লিমেণ্ট গ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু এনে সময়ত প্ৰ’টিনৰ সঠিক পৰিমাণৰ বিষয়ে জ্ঞাত নোহোৱাৰ প্ৰায়ে অধিক প্ৰ’টিন গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ সাধাৰণতে ব্যক্তি শৰীৰ অনুযায়ী যিকোনো উপাদানৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ বেলেগ হয় ৷ কিন্তু যিকোনো পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অত্যধিক সেৱন ক্ষতিকাৰক হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰ’টিনৰ ক্ষেত্ৰতো এই দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে ৷
মানুহে প্ৰায়ে ভাগৰুৱা অনুভৱ, পেটৰ সমস্যা বা প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰে লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰে ৷ কিন্তু এই সমস্যাসমূহ বৃক্কৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধিৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ উচ্চ প্ৰ’টিনযুক্ত খাদ্যই বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি সততে শুনা যায় ৷ পিছে এই কথা সঁচা হয়নে? জানো আহক এই বিষয়ে ৷
বিশেষজ্ঞই আগবঢ়াইছে মতামত
এপ’ল’ হাস্পতালৰ চিকিৎসক ডাঃ কিৰিট কে পাৰেখে কয় যে, প্ৰ’টিন আমাৰ শৰীৰৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য পুষ্টিকৰ উপাদান, কিন্তু অত্যধিক পৰিমাণে সেৱন কৰিলে ই বৃক্কত অত্যধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ৷ বৃক্কৰ কাম হ’ল শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱা ৷ কিন্তু অত্যধিক প্ৰ’টিন খালে বৃক্কই কাৰ্য সম্পাদনত অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ৷
যদি আপুনি ইতিমধ্যে বৃক্কৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেতিয়া উচ্চ প্ৰ’টিনযুক্ত খাদ্যই সমস্যা অধিক কৰি তুলিব পাৰে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি অতিমাত্ৰা প্ৰ’টিন সেৱন কৰিলে ডিহাইড্ৰেচন বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰাও বাঢ়িব পাৰে ৷ কিছু লোকৰ ক্ষেত্ৰত ই বৃক্কত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰে ৷ গতিকে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ উচ্চ প্ৰ’টিনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ ঠিক নহয় ৷
উচ্চ হাৰত প্ৰ’টিন গ্ৰহণে কিডনীত সৃষ্টি কৰিব পাৰে পাথৰ
যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে নিতৌ উচ্চহাৰত প্ৰ’টিন গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে ব্যক্তিগৰাকীৰ শৰীৰত কিডনীৰ পাথৰৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সঠিক মাত্ৰাত প্ৰ’টিন গ্ৰহণ কৰাতো প্ৰয়োজনীয় ৷ যাতে মাত্ৰাধিক পৰিমাণে প্ৰ’টিনৰ পৰিপূৰকসমূহ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰি ৷
হজমশক্তিত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা:
উচ্চহাৰত গ্ৰহণ কৰা প্ৰ’টিনে শৰীৰৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে ৷ যদিহে কোনো লোকে দৈনন্দিন মাত্ৰাত অধিক পৰিমাণে প্ৰ’টিন গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে ব্যক্তিগৰাকীৰ শৰীৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত সমগ্ৰ হজমশক্তিত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক হোৱা দেখা যায় ৷ ইয়াৰ ফলতে পাচনতন্দ্ৰত গুৰুতৰ ৰোগ সৃষ্টি হ’বও পাৰে ৷
কিমান প্ৰ’টিনৰ প্ৰয়োজন ?
বয়স, ওজন, শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ, স্বাস্থ্যৰ ওপৰত শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় প্ৰ’টিনৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে ৷ সাধাৰণতে এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ ওজনৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত সীমিত পৰিমাণৰ প্ৰ’টিনৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ প্ৰ’টিন লাভৰ বাবে পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰাতকৈ প্ৰাকৃতিক খাদ্য যেনে দাইল, গাখীৰ, দৈ, পনিৰ, কণী, বাদাম আদি গ্ৰহণ কৰাই শ্ৰেয় ৷
জিমলৈ যোৱাসকলেও অত্যধিক পৰিপূৰক খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ দিনটোৰ ভিতৰত কম কমকৈ প্ৰ’টিন সেৱন কৰিলে অধিক উপকাৰী বিবেচিত হয় ৷ বৃক্কত চাপ পৰাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
লগতে এইবোৰ কথা মনত ৰাখিব
- চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ প্ৰ’টিনৰ পৰিপূৰক গ্ৰহণ নকৰিব ৷
- দিনটোত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে ৷
- সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
- বৃক্কৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা থাকিলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ৷
- কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’লে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ৷
