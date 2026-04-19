দাঁতৰ আলুৰ বেক্টেৰিয়াই হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই

দাঁতৰ আলুৰ বেক্টেৰিয়াই হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই
দাঁতৰ আলুৰ সৈতে হৃদযন্ত্র সম্পৰ্ক আছে নে ? মুখখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰিলে কিয় হৃদৰোগ হয় ? জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : April 19, 2026 at 2:25 PM IST
গুৱাহাটী : আধুনিক জীৱন যাপনত যিবোৰ ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে হৃদৰোগ । এই ৰোগৰ যিবোৰ কাৰণ সততে সকলোৰো মাজত চৰ্চা হয় সেইবোৰৰ সৈতে আন এক কাৰক সংযোগ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ইতিমধ্য়ে এই কাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত চলিছে গৱেষণা ।
সাধাৰণ দৃষ্টিভংগীত দাঁতৰ আলুৰ সৈতে হৃদযন্ত্র সুস্থ হৈ থকাৰ সম্পর্ক নথকা যেন লাগে; কিন্তু শেহতীয়া গৱেষণা আদিত এই বিষয়টো চর্চা লাভ কৰাৰ লগতে কিছু তথ্যও প্রকাশ পাইছে । দাঁতৰ আলুৰ অসুখ হৃদৰোগৰ সৈতে সম্পর্ক থকা সম্ভাৱনা আছে । যিসকলে মুখখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰে তেওঁলোকৰ হৃদৰোগৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি । অৱশ্যে মুখখন যে অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলেই হার্টএটেক হ'ব তেনে কোনো কথাও নাই । এই সন্দৰ্ভত হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যোতি প্ৰসাদ কলিতা আৰু দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিলীপ সেঠিয়াই আগবঢ়াইছে ব্য়াখ্য়া ।
বিশেষজ্ঞ দুগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ৰক্তবাহী নলিকাৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত দাঁতৰ আলুৰ ৰোগৰো ভূমিকা থাকে । যিবোৰ সিৰাৰ মস্তিষ্কৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে সেইবোৰ আক্রান্ত হ'ব পাৰে । দাঁতৰ আলুৰ ৰোগ হৈ থাকিলে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন বেক্টেৰিয়া শৰীৰৰ আন ঠাইলৈ বিয়পি পৰাৰ আশংকা থাকে । সেয়েহে আমি মুখখন সদায় ভালদৰে পৰিষ্কাৰ ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্রদান কৰা উচিত ।
নিশা ব্ৰাছ নকৰাকৈ শুবলৈ যোৱাৰ ফলত হাৰ্টএটেক হ’ব পাৰে ৷ বিশেষজ্ঞ দুগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি নিশা দাঁত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ নকৰিলে মুখত বেক্টেৰিয়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এই বেক্টেৰিয়াবোৰে পোনপটীয়াকৈ তেজৰ মাধ্য়মত হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ যদিহে দাঁতৰ আলুৰ ৰোগ হ'লে ভালদৰে চিকিৎসা কৰা নহয় তেতিয়া হাৰ্টএটেকৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় ৷
অৱশ্য়ে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বিভিন্ন গৱেষণা চলি থকা বুলি কয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদ্বয়ে । সেয়েহে নিতৌ নিশা দাঁত ব্ৰাছ কৰাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে । গৱেষণাত দেখা গৈছে যে নিয়মিতভাৱে দাঁত ব্ৰাছ নকৰা লোকৰ হৃদৰোগৰ আশংকা অধিক ।
ইয়াৰ কাৰণ তেওঁলোকে ব্য়াখ্য়া কৰি কয় যে আমাৰ মুখত থকা বেক্টেৰিয়াই প্ৰত্য়ক্ষভাৱে তেজলৈ যোৱাৰ ফলত মুখ ফুলি উঠিব পাৰে ৷ এই প্ৰদাহে সময়ৰ লগে লগে হৃদযন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ মুখৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱৰ ফলত হোৱা দাঁতৰ আলুৰ বিভিন্ন ৰোগেও হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা থাকে ৷
এই ৰোগ কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব ?
- নিশা শোৱাৰ আগত মুখখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে । দিনটোত কমেও দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে । বিশেষকৈ পুৱা আৰু নিশা এই কাম কৰিব লাগে ।
- নিশা ভালদৰে ব্ৰাছ নকৰিলে দাঁতত বেক্টেৰিয়াই খোপনি পুতিব পাৰে আৰু প্লাকৰ সৃষ্টি কৰিব ৷
- আপুনি সদায় দাঁত ব্ৰাছ কৰোতে ফ্লছ ব্যৱহাৰ কৰিব ।
- সদায় নহ'লেও মাজে মাজে মাউথৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেও সমস্য়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ।
- মনত ৰাখিব বেক্টেৰিয়া ধ্বংস কৰে মাউথৱাছে ৷
- শৰ্কৰাযুক্ত খাদ্য় খোৱাৰ পিচত ভালদৰে মুখখন পৰিস্কাৰ কৰিব লাগিব ।
- উপযুক্ত টুথব্ৰাছ বাছনি কৰিলে দাঁতৰ এনামেল আদিৰ ক্ষয় নহয় ।
- প্ৰতি তিনিমাহত টুথব্ৰাছ সলনি নকৰিলে দাঁতৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে । তদুপৰি ইয়াত বেক্টেৰিয়া আদি জমা হোৱাৰো সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।
- নিয়মীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় পানী খোৱা উচিত । পানী আদি খালেও বেক্টেৰিয়া আদিয়ে মুখত খোপনি পুতিব নোৱাৰে ।
- ধূমপান পৰিহাৰ নকৰিলে দাঁতৰ লগতে হৃদৰোগৰ আশংকাও বৃদ্ধি পায় ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)