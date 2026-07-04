ETV Bharat / health

গ্ৰীষ্মকালতেই দেখা দিছে শীতত হোৱা ফ্লুৰ লক্ষণ-বৃদ্ধি পাইছে চৰ্দি

অত্যন্ত ভাগৰুৱা হোৱাৰ লগতে , শৰীৰৰ বিষ, ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছে নেকি ? এই সমস্যাৰ কাৰণ জানক-

Symptoms of winter flu are appearing in the summer
গ্ৰীষ্মকালতেই দেখা দিছে শীতত হোৱা ফ্লুৰ লক্ষণ-বৃদ্ধি পাইছে চৰ্দি (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 2:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত চৰ্দি আৰু ফ্লু আদিত মানুহ বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় । সাধাৰণতে শীতকাল বা বাৰিষা কালত এনে সমস্য়াই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে যদিও আজিকালি গ্ৰীষ্মকালতো একেই ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় । সপ্ৰতি চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ ক্লিনিকত এক বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছে । গৰমতো ৰোগীৰ দেহত শীতকালত হোৱা ৰোগৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ দেখা দিছে ।

এনেধৰণৰ সমস্য়াত আক্ৰান্ত হ'লে অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ হোৱাৰ লগতে, শৰীৰৰ বিষ, ঠাণ্ডা আৰু সামান্য় অসুস্থতা অনুভৱ হয় । বাহিৰত গৰম গৰম হ’লে মানুহে হয়তো ফ্লুৰ দৰে লক্ষণ দেখা নাপাবও পাৰে; কিন্তু বেছি উষ্ণতা আৰু গৰমৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি সংস্পৰ্শত থাকিলে শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ উষ্ণতা আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড চাপ পৰে । এই 'হিট ষ্ট্ৰেচ' বা গৰমৰ ক্লান্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহক প্ৰায়ে ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, চৰ্দি বা ফ্লু বুলি ভুল কৰা হয় । যদিহে এইবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য় নিৰ্ণয় কৰা নহয় তেতিয়া সমস্য়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰো আশংকা থাকে ।

আজিকালি গৰমৰ দিনত দেখা দিয়া শীতৰ ফ্লুৰ লক্ষণৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে ছাৰ এইচএন ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন হাস্পতালৰ ইণ্টাৰনেল মে়ডিচিনৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক ডাঃ দিব্যা গোপালে । বেছি উত্তাপৰ প্ৰতি শৰীৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি আৰু ভাইৰাছ বা ঋতুভিত্তিক জ্বৰৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে এইদৰে ব্য়াখ্য়া আগবঢ়াইছে ডাঃ গোপালে-

গৰম-ফ্লুৰ দৰে লক্ষণৰ সংযোগ :

চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে তাপৰ ক্লান্তিক ভাইৰাছৰ ৰোগ বুলি ভুল কৰাটো সহজ । কাৰণ ইয়াৰ সৈতে শাৰীৰিক লক্ষণবোৰৰ বহুত সাদৃশ্য় আছে । যেতিয়া অত্যধিক গৰম লাগে তেতিয়া হৃদস্পন্দন দ্ৰুত হৈ ছাললৈ তেজ পাম্প কৰে যাতে ঘাম ওলায় । ফলত ঠাণ্ডা হ’বলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলায় ।

ডাঃ গোপালে কয় যে শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা ঠাণ্ডা কৰি ৰখাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । যেতিয়া শৰীৰে এই প্ৰচেষ্টা ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বা দিন ধৰি চলিবলগীয়া হয়, তেতিয়া ই সমগ্ৰ শৰীৰতে প্ৰণালীবদ্ধ চাপৰ সৃষ্টি কৰে । এইদৰে কাৰ্য অব্য়াহত ৰাখিবলগীয়া হোৱাৰ ফলত অত্যন্ত ভাগৰুৱা, পেশীৰ বিষ আৰু মৃদু বমি বমি হয় । এই লক্ষণ ফ্লু ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিলে শৰীৰে অনুভৱ কৰা প্ৰদাহজনিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৈতে মিল আছে বুলি চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় ।

চিকিৎসকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আমাৰ অভ্যাসেও চৰ্দিক কেন্দ্ৰ কৰি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বাহিৰৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা হঠাতে শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশলৈ গ'লে শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ বাবে সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । হঠাতে হোৱা উষ্ণতাৰ এই দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে নাক আৰু ডিঙিত থকা ৰক্তবাহী নলীবোৰ সংকুচিত কৰে । ফলত নাক বন্ধ হৈ নাকৰ পৰা পানী ওলোৱা, হঠাতে ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিব পাৰে ।"

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অত্যধিক তাপৰ প্ৰভাৱ

ডাঃ গোপালৰ মতে, দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰমৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে কেৱল ৰোগৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিয়াই নহয়, স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিও হ’ব পাৰে । তদুপৰি ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষমতাও হ্ৰাস কৰিব পাৰে । ইয়াৰ মূল কাৰণ হ’ল পানীলগা । ঘামৰ ফলত শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় পানী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থ বাহিৰসৈ ওলায় যায় । এইবোৰ কোষে স্বাভাৱিক কাৰ্য সম্পাদন কৰিবৰ বাবে অপৰিহাৰ্য । পানীলগা হ’লে নাক, ডিঙি আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ নলীক সুৰক্ষা দিয়া শ্লেষ্মা আৱৰণবোৰ শুকান হ’বলৈ ধৰে । এই আৱৰণবোৰেই হৈছে ৰোগকাৰক জীৱাণুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা শাৰী । ধূলি, এলাৰ্জেন আৰু বায়ুমণ্ডলীয় ভাইৰাছক বাধা দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় আৰ্দ্ৰতা নাথাকিলে গ্ৰীষ্মকালীন চৰ্দি আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বেছি বুলি ডাঃ গোপালে উল্লেখ কৰে ।

তদুপৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰমৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে টোপনিতো ব্যাঘাত জন্মে । নিশা শৰীৰৰ উষ্ণতা সঠিকভাৱে ঠাণ্ডা নহ’লে ভাল টোপনি আৰু জিৰণি লোৱাটো কঠিন হৈ পৰে । সময়ৰ লগে লগে এই অহৰহ ভাগৰুৱা অৱস্থাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে । ইয়াৰ ফলত দৈনন্দিন বীজাণুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো কঠিন হৈ পৰে।

লক্ষণসমূহ জানি লোৱা উচিত :

  • অত্যাধিক ঘাম আৰু ঠাণ্ডা আৰু আঠাযুক্ত ছাল
  • পেশীৰ ক্ৰেম্প আৰু শৰীৰৰ বিষ
  • অত্যান্ত ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলত অনুভৱ
  • মূৰ ঘূৰণি হোৱা
  • মূৰৰ বিষ হোৱা
  • সামান্য বমি বা ভোক কমি যোৱা

কোন বেছি বিপদত পৰিছে ?

বেছি উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ যিকোনো ব্যক্তিৰ ওপৰতে পৰে, তথাপি কিছুমান বিশেষ গোটৰ বাবে বিপদজনক বুলি কোৱা হয় । সাধাৰণতে বয়স্ক, সৰু ল’ৰা-ছোৱালী, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু হৃদৰোগ বা ডায়েবেটিছৰ দৰে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ থকা লোকসকলে উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অধিক অসুবিধা পায় । বাহিৰত কাম কৰা লোকসকলো দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰমৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে অধিক বিপদত পৰে ।

কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে:

গৰমৰ ক্লান্তিৰ বাবে যিকোনোসময়তে হিটষ্ট্ৰ’কৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেইবাবে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে -

  • শৰীৰৰ উষ্ণতা ১০৩ ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটৰ ওপৰত
  • গৰম, ৰঙা আৰু শুকান ছাল (ঘাম নাথাকে)
  • দ্ৰুত আৰু শক্তিশালী স্পন্দন
  • বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিব
  • কথা কোৱাৰ মানসিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন
  • তৰল পদাৰ্থ হজম কৰিব নোৱাৰা

ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?

পানীৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিব :

শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হ'বলৈ দিব নালাগে । কাৰণ গৰমত পানী খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । মনত ৰখা উচিত যদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলাইছে, তেন্তে কেৱল পানীয়েই যথেষ্ট নহয়; খনিজ পদাৰ্থৰো সমানেই প্ৰয়োজন । সেইবাবে নিতৌ ইলেক্ট্ৰলাইট সমৃদ্ধ পানীয়, নাৰিকল পানী বা চূপ খাব লাগে । ইয়াৰ বিপৰীতে অত্যধিক কেফেইন আৰু মদ্যপান পৰিহাৰ কৰিবই লাগিব ।

উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খাবলৈ চেষ্টা কৰক:

অতি গৰম পৰিৱেশৰ পৰা অতি ঠাণ্ডা, শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশলৈ যোৱাৰ অভ্য়াস ত্য়াগ কৰিবই লাগিব । যদি অধিক শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত পাতল কাপোৰ এখন লগত ৰাখিব লাগে । প্ৰয়োজন হ'লে সেইখন কাপোৰ ব্য়ৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

বাহিৰৰ কাম-কাজৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক:

দুপৰীয়া বেছি কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পুৱা বা আবেলি কাম কৰিলেও এনে সমস্য়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ।

আৰামদায়ক সাজ-পোচাক পিন্ধক:

কাপোৰৰ সৈতেও গৰমৰ সম্পৰ্ক আছে । সেইবাবে বেছি গৰমত ঢিলা, লঘু আৰু পাতল ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিলে ছালত বায়ু প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । তদপৰি ঘাম সহজে বাষ্পীভূত হ'বলৈ সুযোগ পাব ।

জিৰণি লওক:

যদি আপুনি হঠাতে অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে তেন্তে জিৰণি লোৱা উচিত । ঠাণ্ডা ঠাইত জিৰণি ল'ব লাগে । শীতল পানী আদি খাব লাগে ।

লগতে পঢ়ক:আগতে বয়স্ক লোকৰ হৈছিল এই ৰোগ, এতিয়া ২০ বছৰতেই আৰম্ভ হয়

ডালচেনিৰ আছে বহুকেইটা গুণ: জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব

TAGGED:

ঋতু পৰিৱৰ্তন
ইটিভি ভাৰত অসম
ফ্লু
ভাইৰাছ
SUMMER FLU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.