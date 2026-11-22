সঘনাই দাঁতৰ সিৰসিৰণি হৈছে নেকি ? পৰিত্ৰাণৰ বাবে এইকেইটা কাম কৰক
দাঁতৰ সিৰসিৰণিৰ সৈতে এচিডিটিৰো থাকে সম্পৰ্ক ।
Published : November 22, 2026 at 6:50 PM IST
প্রায়ভাগ লোকেই কম-বেছি পৰিমাণে দাঁতৰ সিৰসিৰণিৰ সমস্যাত ভোগা দেখা যায় । এনে হোৱা মানে ঠাণ্ডা-গৰম খাদ্য ভালদৰে খাব নোৱৰাৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে । যিকোনো বয়সতে দাঁতৰ সিৰসিৰণি হ'ব পাৰে ।
দাঁতৰ সিৰসিৰণিৰ সমস্যা থাকিলে ঠাণ্ডা, গৰম, মিঠা বা টেঙা খাদ্য খোৱাৰ সময়ত দাঁতত ক্ষন্তেকীয়া তীক্ষ্ণ বিষ বা অস্বস্তি হয় । কিছুমান লোকে বেছি ঠাণ্ডা অথবা অতিপাত গৰম বস্তু খাব নোৱাৰে । ঠাণ্ডা-গৰম খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে এনে সিৰসিৰণি হয় ।
বহুলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে সমস্যাত ভুগি থাকে যদিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ নকৰে । এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা কেনেদৰে হাত সাৰিব -
- সদায় নিয়ম মতে দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে । কেতিয়াও পথালিকৈ ব্রাছ কৰিব নালাগে । প্রয়োজনত দন্ত চিকিৎসকৰ গ্রহণ কৰিব লাগে
- দাঁতৰ ক্ষতি নহ'বৰ বাবে সদায় কোমল ব্রাছ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত । এনে ব্ৰাছেৰে দাঁত ঘঁহিলেও ক্ষয় কম হয়
- যিমান ব্রাছডাল কঠিন হ'ব সিমানেই দাঁতত ঘঁহনি বেছি হোৱাৰ ফলত ক্ষতি হয়
- দাঁতৰ সিৰসিৰণিৰ পৰা উপশম লাভ কৰিবৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । এনে টুথপেষ্টত থকা উপাদানে ডেণ্টিন আৰু এনামেলৰ বিশেষ ক্ষতি হ'বলৈ নিদিয়ে । অৱশ্যে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোতে সাৱধানতা অৱলম্বণ কৰিব লাগে
- আপুনি যদি সঘনাই এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে নিতৌ নিমখ পানীৰ মিশ্রণ কৰি কুলু কুলু কৰিলেও বহু পৰিমাণে উপশম লাভ কৰিব পাৰি
- শীতল পানীয় আদি বেছি পৰিমাণে সেৱন কৰিব নালাগে
- মনত ৰাখিব দাঁতৰ সিৰসিৰণিৰ সৈতে এচিডিটিৰো সম্পৰ্ক আছে । যদিহে সঘনাই এচিডিটিয়ে গা কৰি উঠিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ কৰা উচিত
- দিনটোৰ ভিতৰত যেতিয়াই খাদ্য গ্রহণ কৰে তেতিয়াই মুখখন ভালদৰে ধুলেও সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি
- সমস্যা যিমানেই সাধাৰণ নহওক কিয় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰাটোৱে মংগলজনক
- এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত
- মাউথ ৱাছ আদি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপজ্জনক
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:এইকেইবিধ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে খাওক কমলা টেঙা
এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযান; ১ কোটি পালি অতিক্ৰম কৰিলে ভাৰতে
অস্বাভাৱিক টোপনিৰ সময়সূচীয়ে মানসিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলায় !
আধুনিক কৌশলে স্তন কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণেই নহয়, জীৱনৰ মানো উন্নত কৰিছে