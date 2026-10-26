সঘনাই পেইন কিলাৰ খালে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়

সঘনাই পেইন কিলাৰ খালে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়
ৰোগৰ লক্ষণ এ আই আৰু গুগলৰ আগত বৰ্ণনা কৰি চিকিৎসা কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি উঠিছে যদি সেয়া বাদ দিয়ক ৷
Published : October 26, 2026 at 11:54 AM IST
পাটনা: সাধাৰণ বিষ হোৱাৰ পিছতেই পেইন কিলাৰ খোৱা লোকসকলৰ বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা বেছি বুলি কোৱা হয় ৷ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ ফলত সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
আনকি এনেধৰণৰ কুঅভ্যাসৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে । পেৰিটনিয়াল ডায়েলাইছিছ ছ’চাইটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ বিহাৰ অধ্যায়ৰ এক প্ৰতিবেদনত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাইছে এক উদ্বেগজনক ছবি । এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত এবছৰত এনে ব্যক্তিৰ বৃক্ক বিকল হোৱাৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ।
ভাৰতৰ ১৭% লোক বৃক্কৰ ৰোগত আক্ৰান্ত
ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পোৱা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ঔষধৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতিও এই প্ৰতিবেদনত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । পাটনাৰ পাৰস হাস্পতালৰ নেফ্ৰ’ছায়েন্স বিভাগৰ সঞ্চালক তথা মুৰব্বী ডাঃ শশী কুমাৰে এই বিষয়ে ব্য়াখ্যা আগবঢ়াইছে । ডাঃ শশী কুমাৰে উল্লেখ কৰা মতে ভাৰতৰ ১৭% লোক বৃক্কৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । সেইবাবে বৃক্কৰ ৰোগ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰা, কাউণ্টাৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰা ঔষধ পৰিহাৰ কৰা, নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ডায়েলাইছিছ কৰা লোকৰ সংখ্যা চিন্তনীয়
পিডিএছআইৰ বিহাৰ অধ্যায়ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত এবছৰত প্ৰায় তিনি লাখ ৰোগীয়ে বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ ডায়েলাইছিছৰ বাবে উপস্থিত হৈছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ইতিহাস পৰ্যালোচনা কৰিলে ৪০,৫৬৪ টা বৃক্ক বিকল হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
ডাঃ শশী কুমাৰে উল্লেখ কৰে যে প্ৰতিবেদনত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপৰ ঔষধ বন্ধ কৰা ২০,৬৭৮ জন ৰোগীকো চিনাক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত বৃক্কৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে ।
ডাঃ শশী কুমাৰে কয়, "বিহাৰত প্ৰতিমাহে ২৫ হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগীয়ে ডায়েলাইছিছৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যায় । প্ৰতিজন ৰোগীয়ে প্ৰতিমাহে দুবাৰকৈ ডায়েলাইছিছ কৰে । বছৰটোত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ৬ লাখৰো অধিক ডায়েলাইছিছ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । ২০,৬৭৮ জন ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপৰ ঔষধ সেৱন বন্ধ কৰাৰ ফলত এনে সমস্যাই গা কৰি উঠিছে ।"
সংগোপনে হয় বৃক্কৰ ৰোগ
ডাঃ শশী কুমাৰে কয় যে বৃক্কই শৰীৰৰ পৰা আৱৰ্জনা আৰু অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থ আঁতৰাই তেজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । তদুপৰি শৰীৰৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াত ভূমিকা পালন কৰে । বৃক্কৰ কাৰ্য্যক্ষমতা অসুবিধা হ’লে বিভিন্ন ধৰণৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । চিন্তনীয়ভাৱে বৃক্কৰ ৰোগ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত স্পষ্ট লক্ষণ নোহোৱাকৈ আগুৱাই গৈ থাকে ।
ডাঃ শশী কুমাৰে আৰু কয়, "শাৰীৰিক সমস্যা হ'লেহে পৰীক্ষা কৰাৰ মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিপদত পৰা লোকসকলে নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা উচিত । ছিৰাম ক্ৰিয়েটিনিন আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ প্ৰ'টিনৰ আগতীয়া পৰীক্ষা কৰিলে বৃক্কৰ স্বাস্থ্য নিৰ্ণয় কৰাত সহায়ক হয় । ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে এই পৰীক্ষা কৰিব লাগে । "
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰামৰ্শ মতে ঔষধ গ্ৰহণ নকৰিব
ডাঃ শশী কুমাৰে কয় যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত নিজৰ বেমাৰৰ স্ব-নিদানৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে । আজিকালি মানুহে নিজৰ ৰোগৰ লক্ষণসমূহ এআই আৰু গুগলৰ আগত বৰ্ণনা কৰি চিকিৎসা কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি উঠিছে । কিন্তু তেওঁলোকে উপলব্ধি নকৰে যে এআইয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনকো বিপদত পেলাব পাৰে। গতিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ নকৰাকৈ ঔষধ আদি খাব নালাগে ।
চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ঔষধ বন্ধ নকৰিব
তেওঁ লগতে কয় যে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শলৈহে ঔষধ গ্ৰহণ কৰা উচিত । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে বিষনাশক আৰু এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । সামান্য চৰ্দিৰ বাবেও অপ্ৰয়োজনীয় ঔষধ পৰিহাৰ কৰাটোৱে মংগলজনক ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি বিষ, প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিৱৰ্তন, শৰীৰত ফুলা বা আন অস্বাভাৱিক লক্ষণ দেখা দিলে স্ব-চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে । যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছৰ ঔষধ গ্ৰহণ কৰি আছে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ সেৱন বন্ধ কৰিব নালাগে ।
ৰীলছক বিশ্বাস নকৰিব
আজিকালি সামাজিক মাধ্যমত ৰক্তচাপ আৰু শৰ্কৰা নিৰাময় কৰা বুলি বহু ৰীল ওলায় যদিও এই দুয়োবিধ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় কৰিব নোৱৰাটো চিকিৎসাৰ এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত সত্য ।
এবাৰ আৰম্ভ হ’লে ঔষধেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি । সেয়েহে ৰোগীয়ে যদি কেইদিনমানৰ বাবেও ঔষধ সেৱন বন্ধ কৰে তেন্তে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত হঠাৎ গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে । ডাঃ শশী কুমাৰে কয় যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰক্তচাপ আৰু শৰ্কৰাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হ'ব নোৱাৰে । ঔষধেৰেহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।
বৃক্ক বিকল হোৱাৰ প্ৰধান লক্ষণ
বৃক্কৰ কাৰ্যত প্ৰভাৱ পৰিলে শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে । এই লক্ষণসমূহ সদায় বৃক্কৰ ৰোগৰ লক্ষণ নহ’লেও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, বিশেষকৈ নিশা কেইবাবাৰো সাৰ পাই প্ৰস্ৰাৱ হোৱা, প্ৰস্ৰাৱৰ আয়তনৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন, ফেনযুক্ত বা তেজ ওলোৱা প্ৰস্ৰাৱ আদি হৈছে সম্ভাব্য লক্ষণ । তদুপৰি চকু, মুখ, ভৰি, ভৰিৰ গোৰোহাৰ চাৰিওফালে ফুলা, স্থায়ী ভাগৰ, দুৰ্বলতা, ভোক কমি যোৱা, বমি, ছাল খজুৱতি আদিও হ’ব পাৰে ।
পৰীক্ষা কৰি কিডনীৰ ৰোগ ধৰা পেলাব পাৰি
কিছুমান ৰোগীয়ে পেশীৰ ক্ৰেম্প, টোপনিৰ অসুবিধা, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা আদিও হয় । ৰোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শৰীৰতআৱৰ্জনা জমা হোৱাৰ ফলত আন জটিলতাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে; কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বৃক্কৰ ৰোগত কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা নাযায় ।
গতিকে কেৱল লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৃক্কৰ ৰোগৰ বিচাৰ কৰাটো শুদ্ধ নহয় । তেজ আৰু প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ এই ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি ।
৪০ বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তি আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তসকলে বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে সজাগ হ’ব লাগে । তেওঁ এনে ব্যক্তিক প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে কিডনীৰ কাৰ্য্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰা উচিত ।
অসাৱধান নহ’ব
বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ চিকিৎসকে প্ৰয়োজন অনুসৰি তেজৰ ক্ৰিয়েটিনিন, ইজিএফআৰ আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ প্ৰ'টিন বা এলবুমিন পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ৰোগীৰ বয়স, স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আৰু পূৰ্বৰ চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । সেইবাবে অৱহেলা কৰা উচিত নহয় ।
ফাষ্ট ফুড আৰু জাংক ফুড পৰিহাৰ কৰক
বৃক্কৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন অতি প্ৰয়োজনীয় । ডাঃ শশী কুমাৰে ফাষ্ট ফুড আৰু জাংক ফুড পৰিহাৰ কৰি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা সহজ, সুষম খাদ্য খোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । অত্যধিক নিমখ , ভাৰসাম্যহীন খাদ্য, ওজন বৃদ্ধিৰ ফলত ৰক্তচাপ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পালে বৃক্কতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । খাদ্য তালিকাত শাক-পাচলি, ফল-মূল, আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগে । নিমখ সেৱন সীমিত কৰা আৰু ওজন নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খাব লাগে
তেওঁ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খোৱা আৰু শৰীৰ সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । অৱশ্যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পানীৰ প্ৰয়োজন বেলেগ বেলেগ । বৃক্কৰ কাৰ্য্যক্ষমতা যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা ৰোগী বা যিসকলক চিকিৎসকে পানী আৰু অন্যান্য তৰল পদাৰ্থ সীমিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে তেওঁলোকে এই নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলা উচিত ।
এঘণ্টা সময় শৰীৰৰ বাবে নিশ্চিত কৰক
ডাঃ শশী কুমাৰে কয় যে মানুহে নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজত শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ বাবে সময় উলিয়াব লাগে । নিয়মীয়াকৈ খোজ কঢ়া, লঘু ব্যায়াম, যোগাসন দৈনন্দিন কাম-কাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । দৈনিক শৰীৰ সক্ৰিয় কৰি ৰখাটোৱে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ৰক্তচাপ আৰু ৰক্তশৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৰ্তাই ৰাখে । এঘণ্টা সময় শৰীৰৰ বাবে ব্যয় কৰিবলৈ তেওঁ কয় ।
লগতে পঢ়ক:নিশা সঘনাই ভৰিৰ বিষ হয় নেকি ? হ'ব পাৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ