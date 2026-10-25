নিশা সঘনাই ভৰিৰ বিষ হয় নেকি ? হ'ব পাৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ

নিশা সঘনাই ভৰিৰ বিষ হয় নেকি ? হ'ব পাৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ
উচ্চ ক'লেষ্টেৰল আৰু পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজৰ মাজৰ মূল যোগসূত্ৰ হৈছে এথেৰ’স্কলেৰ’ছিছ প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : October 25, 2026 at 6:17 PM IST
ক'লেষ্টেৰল শব্দটো শুনাৰ লগে লগে প্ৰায়ভাগ লোকেই উচপ খাই উঠে । কাৰণ আজিকালি ক'লেষ্টেৰলৰ বাবেই বহু ৰোগে গা কৰি উঠিছে । পিছে বহুতো ৰোগৰ প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষ কাৰক হ'লেও আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ক'লেষ্টেৰল অতি প্ৰয়োজনীয় ।
এই প্ৰয়োজনীয় উপাদান বিধে যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাতকৈ বেছি হয় তেতিয়া ই স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক হোৱাৰ আশংকা থাকে । শৰীৰত উচ্চ ক'লেষ্টেৰলৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ হ’ল তেজত থকা এলডিএল (বেয়া ক'লেষ্টেৰল) ধমনীৰ বেৰত লাগি প্লেক গঠন কৰে । ইয়াৰ ফলত তেজৰ প্ৰবাহ মন্থৰ বা বন্ধ হৈ হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোকৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।
উচ্চ ক'লেষ্টেৰলৰ ফলত প্ৰায়ে কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা নাযায় যদিও বিশেষজ্ঞসকলে ভৰিৰ অস্বস্তি, জ্বলা-পোৰা বা বিষ হোৱাটো ইয়াৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে । অংগ-প্ৰত্যংগৰ ধমনীত চৰ্বি জমা হৈ তেজৰ সোঁত বন্ধ বা কমি গ’লে এনে হোৱাৰ বাবেএখন উপযুক্ত ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় । চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে এই অৱস্থাটোক পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ বুলি কয় ।
উচ্চ ক'লেষ্টেৰলে নিশা কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
চাইন্স ডাইৰেক্টৰ মতে, উচ্চ ক'লেষ্টেৰল আৰু পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজৰ মাজৰ মূল যোগসূত্ৰ হৈছে এথেৰ’স্কলেৰ’ছিছ প্ৰক্ৰিয়া । ধমনীবোৰৰ বেৰত কম ঘনত্বৰ লিপ’প্ৰ'টিন (এলডিএল) ক'লেষ্টেৰল জমা হৈ ধমনীবোৰ কঠিন কৰে । ফলত শৰীৰৰ বাহিৰৰ অংশ যেনে ভৰিলৈ তেজৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে । এনে হোৱাৰ ফলত তীব্ৰ বিষ আৰু ক্ৰেম্প হয় । চিকিৎসকৰ মতে, এই সমস্যা নিশা যেতিয়া শৰীৰটোৱে জিৰণি লৈ থাকে তেতিয়া বেছি জটিল হ'ব পাৰে ।
এই সমস্যাৰ বিষয়ে সহজে চকুত নপৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজ পোনপটীয়াকৈ ধৰা পেলাব নোৱাৰি । এয়া হৈছে এনেকুৱা এক অৱস্থা যিটোৰ প্ৰায়ে কোনো স্পষ্ট লক্ষণ স্পষ্ট ৰূপত ধৰা নপৰে । বহুতে আকৌ এয়া বয়সৰ লগে লগে হোৱা স্বাভাৱিক লক্ষণ বুলিহে ভুল কৰে । আচলতে বয়সৰ লগে লগে পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰীৰ ৰোগ বেছি বেয়া হয় । অৱেশ্যে এটা কথা ঠিক যে আগতীয়াকৈ ধৰা পৰিলে হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা আৰু ষ্ট্ৰোক প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায়ক হয় ।
পেৰিফেৰেল আৰ্টাৰী ডিজিজৰ লক্ষণ
ভৰি দুখন ধাৰাবাহিকভাৱে ঠাণ্ডা: nhs.uk ৰ মতে,এনে হ'লে ভৰি দুখনে অনবৰতে ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিব পাৰে । যেতিয়া তেজৰ সঞ্চালন স্বাভাৱিক হয় তেতিয়া ভৰি গৰম হৈ থাকে । অৱেশ্যে ধমনীত ক'লেষ্টেৰল জমা হৈ ৰক্ত সঞ্চালনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলে শৰীৰৰ উষ্ণতা সলনি হোৱাৰ ফলত হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । এই অৱস্থাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰলৈ তেজৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস পায় ।
ফুলা: এই ৰোগতো ভৰি ফুলিব পাৰে । কেতিয়াবা ভৰি দুখন বহু সময় এটা অৱস্থাত ৰাখিলেও ফুলি উঠে । সঘনাই হ'লেই সাৱধান হোৱা উচিত ।
সঘনাই বিষ : ভৰি আৰু উৰুত বিষৰ লগতে পিন আৰু বেজীৰ দৰে অনুভূতি হয় ।
আলচাৰঃ ভৰিলৈ তেজৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস পালে ধমনীত আলচাৰ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । এই আলচাৰ সাধাৰণতে ভৰি, গোৰোহা আৰু ভৰিৰ আঙুলিত হয় ।
ছালৰ পৰিৱৰ্তন: বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে পেৰিফেৰেল আৰ্টেৰিয়েল ডিজিজ ৰোগীয়ে ছালৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈ কেতিয়াবা নীলা হয়, যিটো অৱস্থাক চাইন’ছিছ বুলি কয় । এই অৱস্থাৰ প্ৰভাৱ শৰীৰৰ চুলিতো পৰে ।
ভৰিৰ নখৰ পৰিৱৰ্তন: ভৰিৰ নখৰ পৰিৱৰ্তন হৈ নখবোৰ দীঘল, ডাঠ আৰু ৰং সলনি হ’ব পাৰে ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ভাৰত বায়’টেক-ইউনিচেফৰ বুজাবুজি চুক্তি : মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ দাম ৪০% হ্ৰাস
শক্তিশালী হ'লেও হাড়বোৰ হঠাতে কিয় দুৰ্বল হৈ পৰে ?