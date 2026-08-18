প্ৰ'টিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস : নিতৌ সিজোৱা কণী কেনেদৰে খাব ?
এটা কণীত সাধাৰণতে ৫ গ্ৰাম চৰ্বি, ৬–৭ গ্ৰাম প্ৰ'টিন, আৰু ভিটামিন এ, বি১২, বি৬, ডি, আৰু ই পোৱা যায় ।
Published : August 18, 2026 at 5:05 PM IST
প্ৰায়ভাগ মানুহে কম-বেছি পৰিমানে কণী খায় । কাৰণ কণী হৈছে কম খৰচতে লাভ কৰা উচ্চ পুষ্টিকৰ খাদ্য় । কণীত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান পোৱা যায় । এইবিধ খাদ্য় হৈছে প্ৰ'টিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস ।
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এটা কণীত সাধাৰণতে ৫ গ্ৰাম চৰ্বি, ৬–৭ গ্ৰাম প্ৰ'টিন, আৰু ভিটামিন এ, বি১২, বি৬, ডি, আৰু ইৰ দৰে পুষ্টিকৰ উপাদানৰ লগতে ফল’লেট, চেলেনিয়াম, ফছফ'ৰাছ, ক’লিন, জিএক্সান্থিন, আৰু লুটিন পোৱা যায় । চকুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে লুটিন উপকাৰী । সদায় খাদ্য় তালিকাত কণী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সেইবিষয়ে জানো আহক-
হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস পায় নেকি ?
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞসকলে সাধাৰণতে সংপৃক্ত চৰ্বি হ্ৰাস আৰু অসংপৃক্ত চৰ্বি বৃদ্ধি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । নিতৌ কণী খালে ভাল ক'লেষ্টেৰলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱা বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰ হয় । মায়’ ক্লিনিকৰ মতে, হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বেছিভাগ সুস্থ লোকে সপ্তাহত সাতটা কণী নিৰাপদে খাব পাৰে ।
প্ৰ'টিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস:
পেশী আৰু হাড় শক্তিশালী কৰাৰ লগতে হৰম’ন আৰু এনজাইম উৎপাদন কৰাকে ধৰি স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰ'টিন অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় । কণীত সম্পূৰ্ণ প্ৰ'টিন থাকে বাবে ই সকলো প্ৰয়োজনীয় এমিনো এচিডৰ শক্তিশালী উৎস বুলি কোৱা হয় । বহুতে প্ৰ'টিন কেৱল কণীৰ কুহুমতহে পোৱা যায় বুলি ভাবে । দৰাচলতে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এটা কণীৰ মুঠ প্ৰ'টিনৰ প্ৰায় আধা কুহুমৰ পৰাই লাভ কৰিব পাৰি ।
নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনৰ মতে, কণীত প্ৰ'টিন, মনোঅনচেচুৰেটেড ফেটি এচিড, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি ১২, বায়টিন, ৰাইবোফ্লেভিন, চেলেনিয়াম আৰু আয়’ডিন প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ।
ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ:
কণীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ থাকে । এইবোৰে শৰীৰক বহুতো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰে । হাৰ্ভাৰ্ড হেল্থ পাব্লিছিঙৰ মতে, কণীত চকুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী লুটিন আৰু জিএক্সান্থিন আৰু মস্তিস্ক আৰু স্নায়ুৰ কাৰ্য্যকলাপত সহায় কৰা কলিন থাকে ।
কেনে উপকাৰ লাভ কৰিব ?
চেলেনিয়াম: প্ৰজনন ক্ষমতা আৰু থাইৰয়ড স্বাস্থ্যৰ বাবে অপৰিহাৰ্য
কলিন: বিপাকীয় ক্ৰিয়া আৰু কোষৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজন
ৰাইবোফ্লেভিন (বি৬): কোষৰ স্বাস্থ্য আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন
ভিটামিন বি ১২: সুস্থ স্নায়ুকোষ আৰু তেজৰ সহায় কৰে বুলি কোৱা হয়
পেণ্টোথেনিক এচিড : শৰীৰৰ চৰ্বি ব্য়য়ত সহায় কৰে
ভিটামিন এ: কলা, ছাল, চকু, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু প্ৰজনন ৰ বাবে অপৰিহাৰ্য।
ফছফ'ৰাছ: হাড় আৰু দাঁত শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে
ফ’লেট: কোষৰ স্বাস্থ্য আৰু ডিএনএ আৰু অন্যান্য জিনীয় পদাৰ্থ গঠনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য
সিজোৱা কণী কেনেকৈ খাব ?
- সিজোৱা কণী এটা আধা কাটি তাৰ ওপৰত কিছু নিমখ, ক’লা জলকীয়াৰ গুড়ি বা ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি ছটিয়াই জলপান হিচাপে খাব ।
- কণীৰ টুকুৰা পিঁয়াজ, ধনীয়া, টমেটো আৰু অলপ নেমুৰ ৰস বা অলিভ অইলৰ লগত মিহলাই খাব পাৰে ।
- ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে টোষ্ট কৰা ব্ৰেডত সিজোৱা কণীৰ টুকুৰা আৰু পনীৰ বা মাখন খালেও উপকাৰ পোৱা যায়
- সিজোৱা কণী কাটি মছলা দি ভাজিববা ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান
ধূমপান কৰিলেও সকলোৰে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ কিয় নহয় ? গৱেষকৰ ব্য়াখ্য়া