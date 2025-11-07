পুৰুষ নে মহিলা ? কাক অধিক নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই

পুৰুষ নে মহিলা ? কাক অধিক নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই
কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণাই নিশ্চিত কৰিছে যে, মহিলাসকলক পুৰুষতকৈ অলপ বেছি নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত যি লাগে সেয়া হ’ল ৰাতি ভাগৰুৱা হৈ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিচত শান্তিৰ এঁসাজ ভাজ আৰু শান্তিৰ নিদ্ৰা ৷ মানুহৰ বাবে নিদ্ৰা আৰু খাদ্য সিমানেই জৰুৰী আৰু পানীৰ দৰেই অপৰিহাৰ্য ৷ যদি আপুনি ভালদৰে শুব নোৱাৰে তেন্তে ই পিছলৈ নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ আমি বিশেষজ্ঞৰ পৰা নিদ্ৰা সন্দৰ্ভত নানান ধৰণৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ: এই ব্যক্তিজনে বেছি শুব লাগে নে সেই ব্যক্তিজনে কমকৈ শুব লাগে ৷ তেনে এটা প্ৰশ্ন হ’ল- পুৰুষতকৈ মহিলাক বেছি নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হয়নে ? এই প্ৰশ্নটো বহুদিনৰ পৰাই মানুহৰ মনত চলি আছে ৷ এতিয়া কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণাই নিশ্চিত কৰিছে যে, গড়ে মহিলাসকলক পুৰুষতকৈ অলপ বেছি নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
মহিলাসকলক অধিক নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হয়নে ?
আমেৰিকান স্লিপ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ তথ্য অনুসৰি মহিলাসকলে গড়ে পুৰুষতকৈ প্ৰায় ১০ৰ পৰা ১৫ মিনিট বেছিকৈ শোৱে ৷ এই পাৰ্থক্য সৰু যেন লাগিলেও ইয়াৰ আঁৰত বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে ৷ ২০২১ চনত নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি মহিলাসকলে ৰাতি দেৰিলৈকে উজাগৰে থাকে আৰু তেওঁলোকৰ নিদ্ৰা পুৰুষতকৈ কম হোৱাটো দেখা যায় ৷ এই কাৰণেই মহিলাসকলে সম্পূৰ্ণ সতেজ অনুভৱ কৰিবলৈ অলপ বেছি নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
মহিলাসকলক কিয় অধিক নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন ?
আমি জানো যে, নাৰীক অধিক নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিয় ? ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, প্ৰথমতে হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন ৷ মহিলাৰ শৰীৰত হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ নিদ্ৰাৰ অধিক প্ৰয়োজন হয় ৷ ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, প্ৰিমেনষ্ট্ৰুৱেল চিনড্ৰম আৰু হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই নিদ্ৰাৰ ব্যাঘাত আৰু অস্থিৰতাৰ সাধাৰণ কাৰণ ৷ আন এটা কাৰণ হ’ল নিদ্ৰাৰ অসুবিধা ৷ মহিলাসকলে সঘনাই সাৰ পোৱা বা লঘু নিদ্ৰা অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ এন আই এইচৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি এই ধৰণ বিশেষকৈ মানসিক চাপত থকা বা শিশুৰ যত্ন লোৱা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ৷ ফলত সমান পৰিমাণৰ নিদ্ৰা আহিলেও তেওঁলোকে কমকৈ জিৰণি লাভ কৰে ৷
তৃতীয় কাৰণটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানসিক আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা ৷ Women Brain Health Initiativeৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি, মহিলাসকলে প্ৰায়ে দিনটোৰ ভিতৰতে একাধিক কাম যেনে ঘৰুৱা কাম, অফিচৰ কাম, শিশুৰ যত্ন আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে ৷ এই অহৰহ মাল্টিটাস্কিঙে মগজুক ক্লান্ত কৰি পেলায় আৰু মানসিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰে ৷ ফলস্বৰূপে মগজুক ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ অধিক জিৰণি বা নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
বয়সৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে আপোনাৰ নিদ্ৰা প্ৰয়োজন সলনি হয়
নৱজাত শিশু আৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন ৷ গড়ে যুৱক-যুৱতীসকলক সাধাৰণতে অনুকূল স্বাস্থ্য আৰু কাৰ্য্যক্ষমতাৰ বাবে প্ৰতি নিশা ৭-৯ ঘণ্টা টোপনিৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ যদিও বয়সৰ লগে লগে টোপনিৰ প্ৰয়োজন সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে, তথাপিও বয়সস্থ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলক প্ৰতি নিশা প্ৰায় ৭-৮ ঘণ্টা টোপনিৰ প্ৰয়োজন ৷
চিকিৎসকে কয় যে, বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমাৰ টোপনিৰ ধৰণো সলনি হয় ৷ আমি গভীৰ REM (দ্রুত চকুৰ গতি) টোপনিৰ পৰ্যায়ত কম সময় কটাওঁ, যাৰ ফলত মুঠ গভীৰ টোপনিৰ ঘণ্টা হ্ৰাস পায় ৷ ইয়াৰ উপৰিও চাৰ্কেডিয়ান ছন্দৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যাৰ বাবে শুই থকাৰ সময় আগতে আৰু সাৰ পোৱাৰ সময় আগতে হয় ৷ ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ বাবে টোপনিৰ ধৰণত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে ৷
তেওঁ কয় যে, শেহতীয়া গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মহিলাসকল পুৰুষতকৈ প্ৰায় ২০ মিনিট বেছি টোপনিৰ প্ৰয়োজন ৷ মহিলাৰ টোপনি আৰু টোপনিৰ বিকাৰৰ বিষয়ে তথ্য কম যদিও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মহিলাসকলে দৈনন্দিন কাম-কাজৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি পুৰুষতকৈ ৷
পৰামৰ্শ
- পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে প্ৰতি নিশা ৭-৯ ঘণ্টা নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন ।
- মহিলাৰ বাবে অতিৰিক্ত ২০ মিনিট নিদ্ৰাই তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ।
