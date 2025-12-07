নিতৌ এই তিনিটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ক, ২৪ ঘণ্টাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব ডায়েবেটিছ

নিতৌ এই তিনিটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ক, ২৪ ঘণ্টাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব ডায়েবেটিছ
আপুনি ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত নেকি ? তেতিয়াহ'লে জানি লওক নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায় ..
Published : December 7, 2025 at 8:39 PM IST
আয়ুৰ্বেদত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ সুস্বাস্থ্য কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও বিতংভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে । হাতৰ ওচৰতে পোৱা উপাদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুস্প্ৰাপ্য় উপাদানলৈকে আয়ুৰ্বেদত ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
আয়ুৰ্বেদৰ মতে, "খাদ্য, চিকিৎসা আৰু জীৱনশৈলী" হৈছে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ তিনিটা অন্য়তম স্তম্ভ । এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই তিনিটা কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ । তেজৰ শৰ্কৰা কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি এই লেখাটোৰ জৰিয়তে জানো আহক...
খাদ্য়
খাদ্য বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ বাবে সুষম খাদ্য অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । আয়ুৰ্বেদত লাহে লাহে হজম হোৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । এনেধৰণৰ খাদ্য় গ্ৰহণ কৰিলে তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণত থকাৰ লগতে আৰু শৰীৰক অনবৰতে শক্তিৰ যোগান ধৰে ।
কেনেধৰণৰ খাদ্য় গ্ৰহণ কৰিব ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে আপোনাৰ খাদ্যত গোটা শস্য আৰু বাজৰা যেনে বাৰ্লি, ঘেঁহু, ব্ৰাউন ৰাইচ, বাজৰা, জলপান আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো উপকাৰী । তেওঁলোকে কয় যে এইবোৰ খাদ্য়ই শৰীৰক অনবৰতে শক্তি প্ৰদান কৰে । এনে খাদ্য়ই শৰীৰৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰাৰ উপৰি তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমান সুস্থিৰ কৰি ৰাখে ।
ইয়াৰ উপৰি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে বিশেষজ্ঞসকলে তিতা আৰু তিতাজাতীয় খাদ্য যেনে তিতা, নিম, তুলসী, আমলখি, মিথি, ক’লা জলকীয়া, আদা আদি খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । এইবোৰে তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । তদুপৰি ইনছুলিনৰ সংবেদনশীলতাও বৃদ্ধি কৰে বুলি কোৱা হয় ।
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে কিছুমান বিশেষ ফল যেনে তেজফল (এপ্ৰিকোট),অমিতা আদিয়ে অগ্নাশয় শক্তিশালী কৰে । এইবোৰত থকা বিশেষ গুণে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেজফলত এন্থ’চাইনিন আৰু এলাজিক এচিডৰ দৰে যৌগ উপলব্ধ ।
এই যৌগই ষ্টাৰচক খৰ্কৰালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাত বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা আছে । ইয়াত ডায়েবেটিছ প্ৰতিৰোধী গুণ থকা বুলি কোৱা হয় ।
ঔষধৰ যুগত বনৌষধি :
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে আয়ুৰ্বেদত ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসংখ্য বনৌষধি আৰু চিকিৎসাৰ বিধান উপলব্ধ । মিথি, নিম, হালধী, আমলখি, ডালচেনি আদি বনৌষধিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । তদুৰপি এইবোৰে তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমান হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে।
জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন :
- জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ বুলি আয়ুৰ্বেদিক বিশেষজ্ঞসকলে মন্তব্য় কৰিছে । গ্ৰেডিহেল্থৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে নিয়মীয়াকৈ ব্যায়ামে যেনে যোগাসন, খোজ কঢ়া, জগিং, সাঁতোৰ আদিয়ে ইনছুলিনৰ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট ব্যায়াম কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কিয়নো এইবোৰ কৰিলে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।
- ইপিনে, স্লিপ ফাউণ্ডেশ্য়নে কয় যে টোপনিৰ অভাৱত ইনছুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । ফলত পাছলৈ তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় । সেয়েহে নিতৌ কমেও সাতৰ পৰা আঠ ঘণ্টা জিৰণি লোৱাৰ বাবে বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । তদুপৰি মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
- তদুপৰি সিজোৱা, গৰম খাদ্য সময়মতে খালে বিপাকীয় ক্ৰিয়া উন্নত হয় বুলিও বিশেষজ্ঞসকলে কয় । তেওঁলোকে চৰ্বিযুক্ত,ভজা, ঠাণ্ডা, গাখীৰ, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, মিঠাই, আলু, দাইল আৰু ৰিফাইন আটাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য় পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
(সতৰ্কীকৰণ: ডায়েবেটিছৰ সৈতে জড়িত সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল তথ্যৰ উদ্দেশ্যে । আমি বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছো । অৱশ্যে এই তথ্যৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক।)