দীপাৱলীত ফটকা দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰথম কেইমিনিটমানৰ ভিতৰত কি কৰিব
ফটকা দুৰ্ঘটনাৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে গুৰুতৰভাৱে জ্বলা-পোৰা হ’ব পাৰে । সঠিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাই ক্ষতি সীমিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
Published : November 9, 2026 at 4:36 PM IST
পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত চাকি-বন্তিৰ উপৰি আতচবাজী হৈছে এক অন্যতম উপাদান । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ত চৌপাশ পোহৰেৰে উজলাই তোলাৰ লগতে আতচবাজীৰ পয়োভৰ দেখা যায় । আনহাতে, দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ সময়ত প্ৰায়ে ফুলজাৰি আৰু ফটকাৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় । কিন্তু ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা অনাকাংক্ষিত বিপদৰো সৃষ্টি হয় ।
আতচবাজী জ্বলোৱাৰ সময়ত এটা মুহূৰ্তৰ অসাৱধানতাৰ ফলত হাত, মুখ, চকু আৰু শৰীৰৰ অন্যান্য অংশত জ্বলা-পোৰাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত মানুহে প্ৰায়ে আতংকিত হৈ ঘৰুৱা উপায় যেনে টুথপেষ্ট, ঘিঁউ, তেল বা বৰফ লগোৱাৰ চেষ্টা কৰে । কিন্তু ই আঘাতৰ সমস্যা আৰু বেছি বেয়া কৰিব পাৰে বা চিকিৎসাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
সঠিক উপায়েৰে জ্বলা-পোৰা ঠাণ্ডা কৰাৰ চেষ্টা কৰক
মুম্বাইৰ পেৰেলৰ গ্লিনিগলছ হাস্পতালৰ প্লাষ্টিক এণ্ড ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিভ ছাৰ্জন ডাঃ ৰাঘৱ মাগোৱে কয়, “মানুহজনক ততালিকে তাপৰ উৎসৰ পৰা আঁতৰাই আনক আৰু তেওঁ থকা ঠাইখন নিৰাপদ হোৱাটো নিশ্চিত কৰক । আক্ৰান্ত অংশটোত ঠাণ্ডা, পৰিষ্কাৰ পানী প্ৰায় ২০ মিনিট ঢালক । ইয়াৰ ফলত আঘাতৰ ভয়াৱহতা হ্ৰাস পোৱাত সহায়ক হয় ।”
আনহাতে, বৰফ বা অতি ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ তেওঁৰ পৰামৰ্শ । ফুলা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পিন্ধি থকা টান কাপোৰ, আঙুঠি, ঘড়ী আৰু অন্যান্য টান বস্তু আঁতৰাই পেলাওক, কিন্তু জ্বলা ছালৰ পৰা কাপোৰ আঁতৰাই নিদিব ।
আঘাতপ্ৰাপ্ত ঠাইখিন সুৰক্ষিত কৰক
পোৰা ঠাইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ, কপাহী কাপোৰ বা বীজাণুমুক্ত কাপোৰ, আঠা নথকা ড্ৰেছিং কাপোৰেৰে ঢিলাকৈ ঢাকি দিব লাগে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ঘাটুকুৰা ঘঁহি নিদিব, ফোঁহা উঠিলে নাফাটিব বা মাখন, ঘিঁউ, তেল, গুড়ি, টুথপেষ্ট বা ক্ৰীম প্ৰয়োগ নকৰিব ।
কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে
ডাঙৰ বা গভীৰ পোৰা, মুখ, হাত, ভৰি, ডাঙৰ গাঁঠি বা ব্যক্তিগত অংশত পোৰা আৰু বগা, চামৰাৰ দৰে বা জ্বলি ছাল থকা পোৰাৰ বাবে জৰুৰী চিকিৎসা মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন হয় । শিশু আৰু বয়সস্থ লোকৰ ক্ষেত্ৰত তৎকালীন মূল্যায়ন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, আনকি সামান্য আঘাতৰ দৰে দেখা পোৱাৰ পিছতো । ফটকা ফুটোৱাৰ ফলত চকুৰ আঘাত, শ্ৰৱণ ক্ষমতা হেৰুওৱা আৰু উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাৰ দৰে আঘাতৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে । চকুৰ বিষ, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা, উশাহ লোৱাত অসুবিধা বা উশাহত ধোঁৱা লোৱাৰ সন্দেহ হ’লে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে।
ডাঃ ৰাঘৱ মাগোৱে কয়, “পোৰাৰ আঘাতৰ পিছত প্ৰথম কেইমিনিটমানে ফলাফলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, জ্বলন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি বোৱতী পানীৰে আক্ৰান্ত অংশটো ঠাণ্ডা কৰি সময়মতে চিকিৎসা সহায় লোৱা । ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কেতিয়াও নকৰিব বা চিকিৎসাত বিলম্ব নকৰিব, বিশেষকৈ যেতিয়া মুখ, হাত বা চকু জড়িত হৈ থাকে । যদি কোনো ব্যক্তিৰ অতিমাত্ৰা জ্বলা-পোৰা হৈছে, তেন্তে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সময়ত শৰীৰৰ অপ্ৰভাৱিত অংশবোৰ উষ্ণ ৰাখক । কাৰণ গুৰুতৰভাৱে জ্বলা-পোৰাৰ ফলত শৰীৰৰ উষ্ণতা যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস হ’ব পাৰে ।”
ফটকাৰ আঘাত ভয়ংকৰ হ’ব পাৰে, কিন্তু শান্ত হৈ থকা আৰু সঠিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা মানি চলাটোৱে দ্ৰুত আৰোগ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আনিব পাৰে । মনত ৰাখিব যে ফটকা শিশুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে, নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে, উপযুক্ত সুৰক্ষামূলক কাপোৰ পিন্ধিব লাগে আৰু শিশুক কেতিয়াও ডাঙৰৰ তদাৰকী নোহোৱাকৈ আতচবাজী জ্বলাব নিদিব । সকলোকে শুভ আৰু নিৰাপদ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।